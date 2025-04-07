В сервисе SIP.TG доступны три основные подписки: Бесплатная, Шлюз и Софтфон. Выберите оптимальный вариант, исходя из ваших потребностей.

Актуальные подписки

Бесплатная

Идеальна для быстрого ознакомления и тестирования базовых функций сервиса.

Софтфон (от 3 EUR/мес.)

Использование Telegram в качестве SIP-клиента для любой АТС или оператора IP-телефонии.

Шлюз (от 30 EUR/мес.)

Подключение Telegram-аккаунта к вашей АТС для приёма и совершения звонков.

Софтфон для провайдера

Предложение Telegram в качестве SIP-клиента абонентам телеком провайдера.

Подписка «Бесплатная»

Бесплатная подписка подключается автоматически при регистрации в боте @siptg_bot. Она позволит вам протестировать возможности Шлюза и Софтфона, но с серьёзными ограничениями на ресурсы.

Ограничения:

  • 1 линия в режиме Шлюз.
  • 1 SIP-аккаунт для Софтфона.
  • Максимальная общая длительность разговоров: 30 минут в мес.
  • Максимальная длительность одного звонка: 2 минуты.
  • До 10 неуспешных звонков в час.
  • Без поддержки параллельного или перевода звонков.
  • Доступно ограниченное число Worker серверов.

Подписка «Софтфон»

Снимает ограничения на использование Telegram как SIP-клиента.

Основные возможности:

  • Неограниченное число SIP-аккаунтов (оплачивается отдельно каждый).
  • Запись разговоров с сохранением в чатах или каналах Telegram.
  • Назначение SIP-аккаунтов другим пользователям Telegram.
  • Предоставление доступа к API для автоматизации процессов.

Стоимость зависит от количества SIP-аккаунтов и наличия записи разговоров:

  • SIP аккаунт: 3 EUR/мес. (без записи), либо 5 EUR/мес. (с записью) за каждый аккаунт.
  • Доплата для больших команд: 150 EUR/мес. при оплате более 10 аккаунтов.
  • Доступ к API: бесплатно при оплате более 10 аккаунтов, иначе 150 EUR/мес.

Запись разговоров активируется сразу для всех аккаунтов в рамках подписки. Нельзя оплачивать часть аккаунтов с записью, а другую — без записи.

Подписку «Софтфон» следует подключать пользователю Telegram, который будет владельцем SIP-аккаунтов. Подробнее см. Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта.

Подписка «Шлюз»

Снимает ограничения на подключение вашего Telegram-аккаунта к SIP-АТС.

Основные возможности:

  • Многоканальные голосовые звонки через Telegram-аккаунт.
  • Неограниченная общая длительность разговоров.
  • Подключение дополнительных Telegram-аккаунтов.
  • Предоставление доступа к API для автоматизации процессов.

Стоимость формируется из:

  • Линии: 15 EUR/мес. за каждую линию.
  • Основной Telegram-аккаунт: 15 EUR/мес.
  • Дополнительные Telegram-аккаунты: 150 EUR/мес. за каждый дополнительный аккаунт.
  • Доплата для больших команд: 150 EUR/мес. при оплате более 5 линий.
  • Доступ к API: бесплатно при оплате более 5 линий, иначе 150 EUR/мес.

Подписку «Шлюз» следует подключать на Аккаунт сессии, который будет использоваться для звонков.

С другой стороны, если вы планируете подключать Дополнительные Telegram-аккаунты, то подписка «Шлюз» может быть подключена на Аккаунт администратора, а в настройках каждой дополнительной сессии нужно активировать опцию Поделиться подпиской.

Подробнее см. Роли аккаунтов сессии и администратора.

Подписка «Софтфон для провайдера»

Позволяет операторам связи SIP телефонии предлагать своим клиентам Софтфон SIP.TG в качестве SIP-клиента. При помощи нашего API вы можете встроить назначение SIP-настроек пользователю Telegram через кабинет абонента и сделать свои услуги более удобными.

Стоимость подписки сообщается по запросу.

Период оплаты и скидки

Услуги можно оплачивать только на обозначенный в таблице срок. В зависимости от срока оплаты, применяется скидка.

Период оплатыСкидка
6 месяцевБез скидки
12 месяцев10%
36 месяцев30%

При оплате услуг через наших партнёров могут применяться специальные условия, включая помесячную/поквартальную оплату и помощь во внедрении. Найдите подходящего партнёра в разделе Обратиться к партнёру и узнайте условия.