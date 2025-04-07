В сервисе SIP.TG доступны три основные подписки: Бесплатная, Шлюз и Софтфон. Выберите оптимальный вариант, исходя из ваших потребностей.

​ Актуальные подписки

Бесплатная подписка подключается автоматически при регистрации в боте @siptg_bot. Она позволит вам протестировать возможности Шлюза и Софтфона, но с серьёзными ограничениями на ресурсы.

Ограничения:

1 линия в режиме Шлюз.

1 SIP-аккаунт для Софтфона.

Максимальная общая длительность разговоров: 30 минут в мес.

Максимальная длительность одного звонка: 2 минуты.

До 10 неуспешных звонков в час.

Без поддержки параллельного или перевода звонков.

Доступно ограниченное число Worker серверов.

Снимает ограничения на использование Telegram как SIP-клиента.

Основные возможности:

Неограниченное число SIP-аккаунтов (оплачивается отдельно каждый).

Запись разговоров с сохранением в чатах или каналах Telegram.

Назначение SIP-аккаунтов другим пользователям Telegram.

Предоставление доступа к API для автоматизации процессов.

Стоимость зависит от количества SIP-аккаунтов и наличия записи разговоров:

SIP аккаунт : 3 EUR/мес. (без записи), либо 5 EUR/мес. (с записью) за каждый аккаунт.

: 3 EUR/мес. (без записи), либо 5 EUR/мес. (с записью) за каждый аккаунт. Доплата для больших команд : 150 EUR/мес. при оплате более 10 аккаунтов.

: 150 EUR/мес. при оплате более 10 аккаунтов. Доступ к API: бесплатно при оплате более 10 аккаунтов, иначе 150 EUR/мес.

Запись разговоров активируется сразу для всех аккаунтов в рамках подписки. Нельзя оплачивать часть аккаунтов с записью, а другую — без записи.

Подробные примеры расчёта стоимости Минимальный вариант

1 аккаунт без записи (3 EUR) = 3 EUR/мес.

1 аккаунт без записи (3 EUR) = Средний вариант

5 аккаунтов с записью (25 EUR) = 25 EUR/мес.

5 аккаунтов с записью (25 EUR) = Расширенный вариант

12 аккаунтов с записью (60 EUR) + доплата для больших команд (150 EUR) = 210 EUR/мес.

Подписку «Софтфон» следует подключать пользователю Telegram, который будет владельцем SIP-аккаунтов. Подробнее см. Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта.

Снимает ограничения на подключение вашего Telegram-аккаунта к SIP-АТС.

Основные возможности:

Многоканальные голосовые звонки через Telegram-аккаунт.

Неограниченная общая длительность разговоров.

Подключение дополнительных Telegram-аккаунтов.

Предоставление доступа к API для автоматизации процессов.

Стоимость формируется из:

Линии : 15 EUR/мес. за каждую линию.

: 15 EUR/мес. за каждую линию. Основной Telegram-аккаунт : 15 EUR/мес.

: 15 EUR/мес. Дополнительные Telegram-аккаунты : 150 EUR/мес. за каждый дополнительный аккаунт.

: 150 EUR/мес. за каждый дополнительный аккаунт. Доплата для больших команд : 150 EUR/мес. при оплате более 5 линий.

: 150 EUR/мес. при оплате более 5 линий. Доступ к API: бесплатно при оплате более 5 линий, иначе 150 EUR/мес.

Подробные примеры расчёта стоимости Минимальный вариант

1 линия (15 EUR) + 1 аккаунт (15 EUR) = 30 EUR/мес.

1 линия (15 EUR) + 1 аккаунт (15 EUR) = Средний вариант

3 линии (45 EUR) + 1 аккаунт (15 EUR) = 60 EUR/мес.

3 линии (45 EUR) + 1 аккаунт (15 EUR) = Расширенный вариант

6 линий (90 EUR) + доплата за 6-ю линию (150 EUR) + 1 основной аккаунт (15 EUR) + 1 доп. аккаунт (150 EUR) = 405 EUR/мес.

Подписку «Шлюз» следует подключать на Аккаунт сессии, который будет использоваться для звонков. С другой стороны, если вы планируете подключать Дополнительные Telegram-аккаунты, то подписка «Шлюз» может быть подключена на Аккаунт администратора, а в настройках каждой дополнительной сессии нужно активировать опцию Поделиться подпиской. Подробнее см. Роли аккаунтов сессии и администратора.

​ Подписка «Софтфон для провайдера»

Позволяет операторам связи SIP телефонии предлагать своим клиентам Софтфон SIP.TG в качестве SIP-клиента. При помощи нашего API вы можете встроить назначение SIP-настроек пользователю Telegram через кабинет абонента и сделать свои услуги более удобными.

Стоимость подписки сообщается по запросу.

​ Период оплаты и скидки

Услуги можно оплачивать только на обозначенный в таблице срок. В зависимости от срока оплаты, применяется скидка.

Период оплаты Скидка 6 месяцев Без скидки 12 месяцев 10% 36 месяцев 30%