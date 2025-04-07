Обзор подписок
В сервисе SIP.TG доступны три основные подписки: Бесплатная, Шлюз и Софтфон. Выберите оптимальный вариант, исходя из ваших потребностей.
Актуальные подписки
Бесплатная
Идеальна для быстрого ознакомления и тестирования базовых функций сервиса.
Софтфон (от 3 EUR/мес.)
Использование Telegram в качестве SIP-клиента для любой АТС или оператора IP-телефонии.
Шлюз (от 30 EUR/мес.)
Подключение Telegram-аккаунта к вашей АТС для приёма и совершения звонков.
Софтфон для провайдера
Предложение Telegram в качестве SIP-клиента абонентам телеком провайдера.
Подписка «Бесплатная»
Бесплатная подписка подключается автоматически при регистрации в боте @siptg_bot. Она позволит вам протестировать возможности Шлюза и Софтфона, но с серьёзными ограничениями на ресурсы.
Ограничения:
- 1 линия в режиме Шлюз.
- 1 SIP-аккаунт для Софтфона.
- Максимальная общая длительность разговоров: 30 минут в мес.
- Максимальная длительность одного звонка: 2 минуты.
- До 10 неуспешных звонков в час.
- Без поддержки параллельного или перевода звонков.
- Доступно ограниченное число Worker серверов.
Подписка «Софтфон»
Снимает ограничения на использование Telegram как SIP-клиента.
Основные возможности:
- Неограниченное число SIP-аккаунтов (оплачивается отдельно каждый).
- Запись разговоров с сохранением в чатах или каналах Telegram.
- Назначение SIP-аккаунтов другим пользователям Telegram.
- Предоставление доступа к API для автоматизации процессов.
Стоимость зависит от количества SIP-аккаунтов и наличия записи разговоров:
- SIP аккаунт: 3 EUR/мес. (без записи), либо 5 EUR/мес. (с записью) за каждый аккаунт.
- Доплата для больших команд: 150 EUR/мес. при оплате более 10 аккаунтов.
- Доступ к API: бесплатно при оплате более 10 аккаунтов, иначе 150 EUR/мес.
Запись разговоров активируется сразу для всех аккаунтов в рамках подписки. Нельзя оплачивать часть аккаунтов с записью, а другую — без записи.
Подписку «Софтфон» следует подключать пользователю Telegram, который будет владельцем SIP-аккаунтов. Подробнее см. Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта.
Подписка «Шлюз»
Снимает ограничения на подключение вашего Telegram-аккаунта к SIP-АТС.
Основные возможности:
- Многоканальные голосовые звонки через Telegram-аккаунт.
- Неограниченная общая длительность разговоров.
- Подключение дополнительных Telegram-аккаунтов.
- Предоставление доступа к API для автоматизации процессов.
Стоимость формируется из:
- Линии: 15 EUR/мес. за каждую линию.
- Основной Telegram-аккаунт: 15 EUR/мес.
- Дополнительные Telegram-аккаунты: 150 EUR/мес. за каждый дополнительный аккаунт.
- Доплата для больших команд: 150 EUR/мес. при оплате более 5 линий.
- Доступ к API: бесплатно при оплате более 5 линий, иначе 150 EUR/мес.
Подписку «Шлюз» следует подключать на Аккаунт сессии, который будет использоваться для звонков.
С другой стороны, если вы планируете подключать Дополнительные Telegram-аккаунты, то подписка «Шлюз» может быть подключена на Аккаунт администратора, а в настройках каждой дополнительной сессии нужно активировать опцию Поделиться подпиской.
Подробнее см. Роли аккаунтов сессии и администратора.
Подписка «Софтфон для провайдера»
Позволяет операторам связи SIP телефонии предлагать своим клиентам Софтфон SIP.TG в качестве SIP-клиента. При помощи нашего API вы можете встроить назначение SIP-настроек пользователю Telegram через кабинет абонента и сделать свои услуги более удобными.
Стоимость подписки сообщается по запросу.
Период оплаты и скидки
Услуги можно оплачивать только на обозначенный в таблице срок. В зависимости от срока оплаты, применяется скидка.
|Период оплаты
|Скидка
|6 месяцев
|Без скидки
|12 месяцев
|10%
|36 месяцев
|30%
При оплате услуг через наших партнёров могут применяться специальные условия, включая помесячную/поквартальную оплату и помощь во внедрении. Найдите подходящего партнёра в разделе Обратиться к партнёру и узнайте условия.