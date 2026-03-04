У меня был пробный тариф или стартовый план. Сейчас вижу только «Софтфон», «Шлюз» и «Бесплатная». Что выбрать?

Раньше действительно были «пробные»/«стартовые» тарифы. Сейчас всё заменено на три подписки:

«Бесплатная» (Free) — даёт базовый функционал для тестирования, с ограниченными минутами и без записи звонков.

«Софтфон» — платная подписка для использования Telegram как SIP-клиента (несколько SIP-аккаунтов, запись звонков и т.д.).

«Шлюз» — платная подписка для использования Telegram-аккаунта в качестве SIP-транка для АТС (приём/совершение звонков через единый Telegram-аккаунт).

Если вы хотите подключать свой Telegram для входящих/исходящих через АТС (SIP-транк), выбирайте «Шлюз». Если нужно подключать аккаунты IP-телефонии/АТС к Telegram для личных или командных звонков, используйте «Софтфон».