Частые вопросы (FAQ)
У меня был пробный тариф или стартовый план. Сейчас вижу только «Софтфон», «Шлюз» и «Бесплатная». Что выбрать?
Раньше действительно были «пробные»/«стартовые» тарифы. Сейчас всё заменено на три подписки:
- «Бесплатная» (Free) — даёт базовый функционал для тестирования, с ограниченными минутами и без записи звонков.
- «Софтфон» — платная подписка для использования Telegram как SIP-клиента (несколько SIP-аккаунтов, запись звонков и т.д.).
- «Шлюз» — платная подписка для использования Telegram-аккаунта в качестве SIP-транка для АТС (приём/совершение звонков через единый Telegram-аккаунт).
Как перенести подписку с одного Telegram-аккаунта на другой?
Перенос подписки невозможен. В исключительных случаях возможно прервать действие подписки с зачислением средств на баланс пропорционально неиспользованному сроку действия старой подписки.Для проверки возможности напишите в поддержку @siptg_support с аккаунта, на котором оплачена подписка, указав:
- Какой аккаунт является Плательщиком и Заказчиком подписки;
- Какой аккаунт становится новым Заказчиком подписки;
- Причину переноса.
Продление подписки и отключение автоплатежа: как это работает?
По умолчанию после оплаты подписки включается автопродление (если вы сохранили карту или имеете положительный баланс). За несколько дней до истечения очередного периода бот пытается продлить подписку автоматически.
- Чтобы отключить автопродление, зайдите в боте @siptg_bot в раздел
/subscriptions, выберите активную подписку и снимите флажок .
- Средства, которые уже списаны за текущий период, не возвращаются автоматически, но вы можете обсудить с поддержкой возможность частичного возврата в зависимости от условий.
Какие варианты оплаты доступны (помесячно, поквартально, на год)?
В разделе
/subscriptions бота @siptg_bot вы можете выбрать период оплаты: 6 месяцев (без скидок), 12 месяцев (скидка 10%) или 36 месяцев (скидка 30%). Для подписки «Шлюз» и «Софтфон» помесячная оплата напрямую не предусмотрена, но можно оплатить полгода и отказаться от автопродления.Если вам нужно более гибко (например, ежемесячно или поквартально), помогают наши партнёры — подробнее см. Каталог решений.
У меня списываются деньги, но я не понимаю за какой номер или аккаунт. Как узнать?
- В боте @siptg_bot откройте
/subscriptions, чтобы увидеть активные подписки и дату их продления.
- Если не можете понять, с какого Telegram-аккаунта идёт списание, обратитесь в поддержку @siptg_support с подтверждающим документом об оплате (или скриншотом транзакции). Специалисты найдут, к какому аккаунту привязана подписка.
Могу ли я платить в другой валюте?
В разделе
/paysystem бота можно выбрать способ оплаты (банковские карты, PayPal, криптовалюта, счёт для юрлиц и т.д.).
- Выбор валюты зависит от конкретного платёжного провайдера;
- Если ваша местная валюта недоступна, будет конвертация.
- Оплачивать услуги можно также через наших партнёров в разных странах — подробнее см. Каталог решений.
В инвойсе не указан ваш VAT номер. Где его можно узнать?
Начиная с 09.07.2025 мы получили статус VAT плательщика и получили VAT номер: LT100018548216. Этот номер включается во всех новых инвойсах начиная с указанной даты.
Подключил сотруднику подписку «Софтфон», назначил сотрудника Пользователем Софтфона, но аккаунт не работает / работает с ограничениями
Произошла путаница между ролями Владелец SIP-аккаунта, Пользователь SIP-аккаунта, Заказчик и Плательщик. В описанном случае сотрудник воспринимается как Заказчик (так как на его имя была подключена подписка), а владелец SIP-аккаунта (тот кто назначал сотрудника в качестве Пользователя) — как Плательщик.Так как действие подписки не распространяется на Плательщика (если Заказчик и Плательщик — разные лица), то Владелец SIP-аккаунта остался с бесплатной подпиской, поэтому не может назначать Пользователей на свои SIP-аккаунты.Чтобы не было ограничений, Заказчиком подписки «Софтфон» должен быть строго Владелец SIP-аккаунтов.Подробнее см. Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта.
Продление происходит на меньший срок
Пытаюсь ввести срок продления подписки (например, 12 месяцев), но срок продления сбрасывается (например, становится 1 месяц).Это происходит из-за слишком раннего продления. Попробуйте продлить подписку ближе к дате истечения или обратитесь в поддержку @siptg_support с просьбой, что хотите продлить подписку заранее.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь за помощью. Подробнее см. Как получить помощь.