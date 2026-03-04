Частые вопросы (FAQ)

Раньше действительно были «пробные»/«стартовые» тарифы. Сейчас всё заменено на три подписки:
  • «Бесплатная» (Free) — даёт базовый функционал для тестирования, с ограниченными минутами и без записи звонков.
  • «Софтфон» — платная подписка для использования Telegram как SIP-клиента (несколько SIP-аккаунтов, запись звонков и т.д.).
  • «Шлюз» — платная подписка для использования Telegram-аккаунта в качестве SIP-транка для АТС (приём/совершение звонков через единый Telegram-аккаунт).
Если вы хотите подключать свой Telegram для входящих/исходящих через АТС (SIP-транк), выбирайте «Шлюз». Если нужно подключать аккаунты IP-телефонии/АТС к Telegram для личных или командных звонков, используйте «Софтфон».
Перенос подписки невозможен. В исключительных случаях возможно прервать действие подписки с зачислением средств на баланс пропорционально неиспользованному сроку действия старой подписки.Для проверки возможности напишите в поддержку @siptg_support с аккаунта, на котором оплачена подписка, указав:
  1. Какой аккаунт является Плательщиком и Заказчиком подписки;
  2. Какой аккаунт становится новым Заказчиком подписки;
  3. Причину переноса.
Поддержка проверит возможность прерывания подписки и сообщит о результатах.В некоторых случаях проще назначить SIP-аккаунты другому пользователю, чем переносить всю подписку.
По умолчанию после оплаты подписки включается автопродление (если вы сохранили карту или имеете положительный баланс). За несколько дней до истечения очередного периода бот пытается продлить подписку автоматически.
  • Чтобы отключить автопродление, зайдите в боте @siptg_bot в раздел /subscriptions, выберите активную подписку и снимите флажок .
  • Средства, которые уже списаны за текущий период, не возвращаются автоматически, но вы можете обсудить с поддержкой возможность частичного возврата в зависимости от условий.
В разделе /subscriptions бота @siptg_bot вы можете выбрать период оплаты: 6 месяцев (без скидок), 12 месяцев (скидка 10%) или 36 месяцев (скидка 30%). Для подписки «Шлюз» и «Софтфон» помесячная оплата напрямую не предусмотрена, но можно оплатить полгода и отказаться от автопродления.Если вам нужно более гибко (например, ежемесячно или поквартально), помогают наши партнёры — подробнее см. Каталог решений.
  • В боте @siptg_bot откройте /subscriptions, чтобы увидеть активные подписки и дату их продления.
  • Если не можете понять, с какого Telegram-аккаунта идёт списание, обратитесь в поддержку @siptg_support с подтверждающим документом об оплате (или скриншотом транзакции). Специалисты найдут, к какому аккаунту привязана подписка.
В разделе /paysystem бота можно выбрать способ оплаты (банковские карты, PayPal, криптовалюта, счёт для юрлиц и т.д.).
  • Выбор валюты зависит от конкретного платёжного провайдера;
  • Если ваша местная валюта недоступна, будет конвертация.
  • Оплачивать услуги можно также через наших партнёров в разных странах — подробнее см. Каталог решений.
Начиная с 09.07.2025 мы получили статус VAT плательщика и получили VAT номер: LT100018548216. Этот номер включается во всех новых инвойсах начиная с указанной даты.
Произошла путаница между ролями Владелец SIP-аккаунта, Пользователь SIP-аккаунта, Заказчик и Плательщик. В описанном случае сотрудник воспринимается как Заказчик (так как на его имя была подключена подписка), а владелец SIP-аккаунта (тот кто назначал сотрудника в качестве Пользователя) — как Плательщик.Так как действие подписки не распространяется на Плательщика (если Заказчик и Плательщик — разные лица), то Владелец SIP-аккаунта остался с бесплатной подпиской, поэтому не может назначать Пользователей на свои SIP-аккаунты.Чтобы не было ограничений, Заказчиком подписки «Софтфон» должен быть строго Владелец SIP-аккаунтов.Подробнее см. Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта.
Пытаюсь ввести срок продления подписки (например, 12 месяцев), но срок продления сбрасывается (например, становится 1 месяц).Это происходит из-за слишком раннего продления. Попробуйте продлить подписку ближе к дате истечения или обратитесь в поддержку @siptg_support с просьбой, что хотите продлить подписку заранее.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь за помощью. Подробнее см. Как получить помощь.