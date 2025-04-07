​ Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта

Владелец SIP-аккаунта — пользователь Telegram, создающий SIP-аккаунт в боте @siptg_bot. Владелец имеет полный контроль над созданием, удалением и изменением настроек SIP-аккаунтов, а также может назначать аккаунты другим пользователям.

Пользователь SIP-аккаунта — человек, которому владелец назначил SIP-аккаунт. Он может использовать аккаунт для совершения и приёма звонков, но не может изменять настройки самого аккаунта.

Подписка для софтфона должна подключаться на Telegram-аккаунт Владельца. Подписка пользователя SIP-аккаунта не имеет действия на SIP-аккаунты, которые принадлежат другим владельцам!

​ Принцип взаимодействия с кнопками настроек

Большинство настроек отображаются прямо на кнопках в виде текущих значений. Чтобы изменить эти настройки, достаточно нажать соответствующую кнопку и ввести новое значение по запросу бота.

Однако некоторые кнопки работают по-другому:

Worker : при нажатии появляется список доступных Worker-серверов. Выберите нужный сервер из списка, чтобы его назначить.

: при нажатии появляется список доступных Worker-серверов. Выберите нужный сервер из списка, чтобы его назначить. Кнопки с флажками : такие как «Запись разговоров», работают как переключатели. Одно нажатие активирует или деактивирует опцию.

: такие как «Запись разговоров», работают как переключатели. Одно нажатие активирует или деактивирует опцию. Чат для записей : при первом нажатии появится дополнительная кнопка для выбора чата. Нажав на эту кнопку, вы увидите список чатов и каналов, доступных для выбора. Выберите подходящий чат, чтобы записи разговоров сохранялись именно там.

: при первом нажатии появится дополнительная кнопка для выбора чата. Нажав на эту кнопку, вы увидите список чатов и каналов, доступных для выбора. Выберите подходящий чат, чтобы записи разговоров сохранялись именно там. Пользователь : при первом нажатии появится дополнительная кнопка для выбора пользователя. Нажав на эту кнопку, вы сможете выбрать другого пользователя Telegram, которому будет назначен этот SIP-аккаунт.

: при первом нажатии появится дополнительная кнопка для выбора пользователя. Нажав на эту кнопку, вы сможете выбрать другого пользователя Telegram, которому будет назначен этот SIP-аккаунт. Протокол соединения (UDP/TCP/TLS): при каждом нажатии происходит переключение на следующий доступный протокол.

​ Пошаговая настройка

1 Начало работы с ботом Запустите бота @siptg_bot.

Перейдите в раздел /softphone .

. Нажмите кнопку «Новый» для создания нового SIP-аккаунта. 2 Ввод параметров SIP-аккаунта Введите логин и пароль, полученные от вашего оператора IP-телефонии или SIP-АТС.

Укажите домен (адрес SIP-сервера).

При необходимости укажите отдельный Registrar Proxy (сервер регистрации).

Заготовленные настройки оператора IP-телефонии также можно выбрать из каталога, доступ к которому возможен по кнопке «Шаблоны настроек». 3 Дополнительные настройки Выберите транспортный протокол: UDP, TCP или TLS.

Выберите и настройте аудиокодеки, поддерживаемые вашим провайдером.

Настройте метод передачи DTMF-сигналов (RFC2833, INFO, inband).

Задайте правила преобразования номеров для исходящих звонков. 4 Тестовые вызовы Проверьте в кабинете SIP-провайдера/АТС, что аккаунт зарегистрирован.

Попробуйте исходящий звонок (отправьте номер в чат @siptg).

Если всё в порядке, попробуйте входящий (на номер SIP-аккаунта).

При ошибках авторизации или проблемах см. Вопросы и решение проблем. 5 Назначение пользователя При необходимости, чтобы звонки шли не вам, а другому сотруднику, назначьте Пользователя Telegram на этот SIP-аккаунт.

Telegram на этот SIP-аккаунт. Теперь все вызовы будут поступать сотруднику, а вы будете получать уведомления, если возникнет какая-то проблема с SIP аккаунтом. 6 Дополнительные настройки Запись звонков : включите опцию и выберите чат для хранения записей.

: включите опцию и выберите чат для хранения записей. Правила преобразования: для изменения формата набираемого номера (например, +7 → 8).

Некоторые настройки вступают в силу после нажатия кнопки «Применить», либо по истечение 5 минут. После выполнения шагов аккаунт станет активным и готовым к работе.

​ Доступные настройки

Скриншот с настройками SIP-аккаунта

Аудиокодеки Выбор кодеков влияет на качество и совместимость голосовой связи. Поддерживаются кодеки Opus, alaw, mulaw, GSM и другие. Методы передачи DTMF DTMF необходим для взаимодействия с голосовым меню. Доступны методы RFC2833 (рекомендуется), INFO и inband. Запись разговоров Можно активировать или деактивировать автоматическую запись звонков, а также выбрать отдельный чат или канал для сохранения аудиозаписей. Назначение пользователя Позволяет назначать SIP-аккаунты другим пользователям Telegram, предоставляя им возможность использовать аккаунты для звонков без доступа к настройкам. Worker сервер Позволяет выбрать сервер, который будет соединяться с АТС или провайдером телефонии. Предусмотрено 4 типа серверов: Тип сервера Описание Обозначение Публичные сервера SIP.TG Основные сервера, поддерживаемые SIP.TG ✅ Публичные сервера других пользователей Общедоступные сервера, размещённые другими пользователями 🌐 Публичные сервера провайдеров телефонии Доступны с некоторыми Шаблонами настроек, предоставлены сторонними операторами 📡 Приватные сервера Ваши собственные сервера, доступные только для ваших SIP-аккаунтов 🔑 На бесплатной подписке доступны только некоторые из публичных серверов SIP.TG. Правила набора Позволяют преобразовать номер для исходящего вызова перед его отправкой SIP-провайдеру или в АТС, а также убрать из запроса о выборе линии для звонка неподходящие SIP-аккаунты (например, если звонки в разные страны вы предпочитаете делать через разные SIP-аккаунты). Подробное описание см. в разделе Преобразование исходящих номеров.

​ Преобразование исходящих номеров

Иногда при исходящих вызовах нужно автоматически изменить набираемый номер, чтобы соответствовать требованиям SIP-провайдера или АТС (например, заменить первую «8» на «+7» или удалить пробелы и скобки). В SIP.TG это настраивается с помощью Правил преобразования в настройках SIP-аккаунта.

Если ваш оператор принимает номера в любом формате или вы используете готовый Шаблон настроек, скорее всего правила набора не нужны. Прежде чем вносить изменения, уточните требования к формату номеров у своего SIP-провайдера или внутри АТС.

Существует 2 типа правил:

Правила с «=» — замена части номера.

Если левая часть правила (регулярное выражение) найдена, то она заменяется на правую часть.

— замена части номера. Если левая часть правила (регулярное выражение) найдена, то она заменяется на правую часть. Правила без «=» — фильтр (маска).

Если номер не соответствует регулярному выражению, правило прерывает обработку, и вызов не совершается.

Все правила разделяются пробелами и применяются в порядке следования. Как только номер перестаёт соответствовать хотя бы одному правилу-фильтру (без «=»), использование SIP-аккаунта для вызова номера не допускается. Каждое правило замены (со знаком «=») изменяет номер перед его проверкой следующими правилами-фильтрами.

​ Редактирование правил в боте

Перейдите в боте @siptg_bot в раздел /softphone . Выберите нужный SIP-аккаунт, нажмите кнопку «Правила набора». Введите одно или несколько правил, разделяя их пробелами. Подтвердите изменения. Проверьте тестовым звонком, что номера преобразуются корректно.

Все правила работают по принципу «слева направо». Обратите внимание, что добавление слишком многих фильтров или неоднозначных замен может привести к неожиданным результатам. При сложных сценариях тестируйте на паре реальных номеров.

Россия (8 → 7)

Только российские номера

Очистка любого номера Рассмотрим задачу: мы набираем номера вида «8 (926) 123-45-67», но оператор требует «7XXXXXXXXXX». Предположим, нам нужно удалить все нецифровые символы и превратить начальную 8 в 7. Вот два правила (записаны через пробел): Copy [^+*#\w]= ^8=7 Первое убирает все символы кроме цифр, букв, плюса и некоторых спецсимволов (*, #, _).

Второе заменяет первую цифру 8 на 7. Теперь если пользователь введёт 8 (926) 123-45-67 , после первого правила строка станет 89261234567 , а после второго — 79261234567 . Рассмотрим задачу: мы набираем номера вида «8 (926) 123-45-67», но оператор требует «7XXXXXXXXXX». Предположим, нам нужно удалить все нецифровые символы и превратить начальную 8 в 7. Вот два правила (записаны через пробел): Copy [^+*#\w]= ^8=7 Первое убирает все символы кроме цифр, букв, плюса и некоторых спецсимволов (*, #, _).

Второе заменяет первую цифру 8 на 7. Теперь если пользователь введёт 8 (926) 123-45-67 , после первого правила строка станет 89261234567 , а после второго — 79261234567 . Если нужно разрешить исходящие звонки только на российские мобильные номера (начинаются на 79 и далее 9 цифр), используем правило-фильтр: Copy ^79\d{9}$ Без знака «=». Если номер не соответствует ^79\d{9}$ , SIP-аккаунт использоваться не будет. Иногда нужно отбросить всё, если пользователь случайно ввёл невалидный номер. Можно использовать правило-замену на пустоту: Copy .*= Это приведёт к тому, что любой номер заменится на пустую строку. Если пустая строка не подходит оператору, вызов не состоится.