Настройка Софтфона
Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта
Владелец SIP-аккаунта — пользователь Telegram, создающий SIP-аккаунт в боте @siptg_bot. Владелец имеет полный контроль над созданием, удалением и изменением настроек SIP-аккаунтов, а также может назначать аккаунты другим пользователям.
Пользователь SIP-аккаунта — человек, которому владелец назначил SIP-аккаунт. Он может использовать аккаунт для совершения и приёма звонков, но не может изменять настройки самого аккаунта.
Подписка для софтфона должна подключаться на Telegram-аккаунт Владельца. Подписка пользователя SIP-аккаунта не имеет действия на SIP-аккаунты, которые принадлежат другим владельцам!
Принцип взаимодействия с кнопками настроек
Большинство настроек отображаются прямо на кнопках в виде текущих значений. Чтобы изменить эти настройки, достаточно нажать соответствующую кнопку и ввести новое значение по запросу бота.
Однако некоторые кнопки работают по-другому:
- Worker: при нажатии появляется список доступных Worker-серверов. Выберите нужный сервер из списка, чтобы его назначить.
- Кнопки с флажками: такие как «Запись разговоров», работают как переключатели. Одно нажатие активирует или деактивирует опцию.
- Чат для записей: при первом нажатии появится дополнительная кнопка для выбора чата. Нажав на эту кнопку, вы увидите список чатов и каналов, доступных для выбора. Выберите подходящий чат, чтобы записи разговоров сохранялись именно там.
- Пользователь: при первом нажатии появится дополнительная кнопка для выбора пользователя. Нажав на эту кнопку, вы сможете выбрать другого пользователя Telegram, которому будет назначен этот SIP-аккаунт.
- Протокол соединения (UDP/TCP/TLS): при каждом нажатии происходит переключение на следующий доступный протокол.
Пошаговая настройка
Начало работы с ботом
- Запустите бота @siptg_bot.
- Перейдите в раздел
/softphone.
- Нажмите кнопку «Новый» для создания нового SIP-аккаунта.
Ввод параметров SIP-аккаунта
- Введите логин и пароль, полученные от вашего оператора IP-телефонии или SIP-АТС.
- Укажите домен (адрес SIP-сервера).
- При необходимости укажите отдельный Registrar Proxy (сервер регистрации).
- Заготовленные настройки оператора IP-телефонии также можно выбрать из каталога, доступ к которому возможен по кнопке «Шаблоны настроек».
Дополнительные настройки
- Выберите транспортный протокол: UDP, TCP или TLS.
- Выберите и настройте аудиокодеки, поддерживаемые вашим провайдером.
- Настройте метод передачи DTMF-сигналов (RFC2833, INFO, inband).
- Задайте правила преобразования номеров для исходящих звонков.
Тестовые вызовы
- Проверьте в кабинете SIP-провайдера/АТС, что аккаунт зарегистрирован.
- Попробуйте исходящий звонок (отправьте номер в чат @siptg).
- Если всё в порядке, попробуйте входящий (на номер SIP-аккаунта).
- При ошибках авторизации или проблемах см. Вопросы и решение проблем.
Назначение пользователя
- При необходимости, чтобы звонки шли не вам, а другому сотруднику, назначьте Пользователя Telegram на этот SIP-аккаунт.
- Теперь все вызовы будут поступать сотруднику, а вы будете получать уведомления, если возникнет какая-то проблема с SIP аккаунтом.
Дополнительные настройки
- Запись звонков: включите опцию и выберите чат для хранения записей.
- Правила преобразования: для изменения формата набираемого номера (например, +7 → 8).
Некоторые настройки вступают в силу после нажатия кнопки «Применить», либо по истечение 5 минут. После выполнения шагов аккаунт станет активным и готовым к работе.
Доступные настройки
Скриншот с настройками SIP-аккаунта
Преобразование исходящих номеров
Иногда при исходящих вызовах нужно автоматически изменить набираемый номер, чтобы соответствовать требованиям SIP-провайдера или АТС (например, заменить первую «8» на «+7» или удалить пробелы и скобки). В SIP.TG это настраивается с помощью Правил преобразования в настройках SIP-аккаунта.
Если ваш оператор принимает номера в любом формате или вы используете готовый Шаблон настроек, скорее всего правила набора не нужны. Прежде чем вносить изменения, уточните требования к формату номеров у своего SIP-провайдера или внутри АТС.
Существует 2 типа правил:
- Правила с «=» — замена части номера.
Если левая часть правила (регулярное выражение) найдена, то она заменяется на правую часть.
- Правила без «=» — фильтр (маска).
Если номер не соответствует регулярному выражению, правило прерывает обработку, и вызов не совершается.
Все правила разделяются пробелами и применяются в порядке следования. Как только номер перестаёт соответствовать хотя бы одному правилу-фильтру (без «=»), использование SIP-аккаунта для вызова номера не допускается. Каждое правило замены (со знаком «=») изменяет номер перед его проверкой следующими правилами-фильтрами.
Редактирование правил в боте
- Перейдите в боте @siptg_bot в раздел
/softphone.
- Выберите нужный SIP-аккаунт, нажмите кнопку «Правила набора».
- Введите одно или несколько правил, разделяя их пробелами.
- Подтвердите изменения.
- Проверьте тестовым звонком, что номера преобразуются корректно.
Все правила работают по принципу «слева направо». Обратите внимание, что добавление слишком многих фильтров или неоднозначных замен может привести к неожиданным результатам. При сложных сценариях тестируйте на паре реальных номеров.
Примеры
Рассмотрим задачу: мы набираем номера вида «8 (926) 123-45-67», но оператор требует «7XXXXXXXXXX».
Предположим, нам нужно удалить все нецифровые символы и превратить начальную 8 в 7.
Вот два правила (записаны через пробел):
[^+*#\w]= ^8=7
Первое убирает все символы кроме цифр, букв, плюса и некоторых спецсимволов (*, #, _).
Второе заменяет первую цифру 8 на 7.
Теперь если пользователь введёт
8 (926) 123-45-67, после первого правила строка станет
89261234567, а после второго —
79261234567.
Рассмотрим задачу: мы набираем номера вида «8 (926) 123-45-67», но оператор требует «7XXXXXXXXXX».
Предположим, нам нужно удалить все нецифровые символы и превратить начальную 8 в 7.
Вот два правила (записаны через пробел):
[^+*#\w]= ^8=7
Первое убирает все символы кроме цифр, букв, плюса и некоторых спецсимволов (*, #, _).
Второе заменяет первую цифру 8 на 7.
Теперь если пользователь введёт
8 (926) 123-45-67, после первого правила строка станет
89261234567, а после второго —
79261234567.
Если нужно разрешить исходящие звонки только на российские мобильные номера (начинаются на 79 и далее 9 цифр), используем правило-фильтр:
^79\d{9}$
Без знака «=». Если номер не соответствует
^79\d{9}$, SIP-аккаунт использоваться не будет.
Иногда нужно отбросить всё, если пользователь случайно ввёл невалидный номер. Можно использовать правило-замену на пустоту:
.*=
Это приведёт к тому, что любой номер заменится на пустую строку. Если пустая строка не подходит оператору, вызов не состоится.
Если возникли проблемы или ошибки, см. Вопросы и решение проблем.