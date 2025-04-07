main-softphone

Софтфон

Переводите звонки c личных или рабочих телефонных номеров в Telegram. Используйте Telegram как надёжный софтфон для своих SIP-аккаунтов.

Идеальное дополнение для офисной телефонии командам любого размера. Решение для сбора звонков с большого числа номеров, либо звонков со своего номера будучи в роуминге или иммиграции.
Шлюз

Принимайте и совершайте голосовые звонки через Telegram-аккаунт компании в любом количестве.
Бизнес теперь может быть на голосовой связи в одном клике от своего канала продаж и рекламы в Telegram.

Распределяйте Telegram-звонки через АТС на команды поддержки или продаж, встраивайте в CRM.

Ключевые преимущества

Гибкость и масштабируемость

Множество параллельных звонков, гибкая настройка сценариев: от простых до очень сложных.

Географическая распределённость

Серверы SIP.TG работают в разных дата-центрах, что минимизирует задержки связи.

Готовые решения

Поддержка Asterisk, 3CX, FreeSWITCH, Oktell, Yate, Panasonic и многих других.

Конфиденциальность

TLS-/SRTP-шифрование, гибкие роли и разрешения, собственные Worker-серверы.

Лёгкий старт

Бесплатная подписка, бот для настройки и подробная документация чтобы быстро начать.

Хочу подключиться

Обратитесь к специалисту

В нашем каталоге есть разработчики АТС, интеграторы и операторы IP-телефонии в разных странах мира. Они настроят решения SIP.TG под ключ, помогут оплатить услуги и подготовят финансовые документы.

Настройте самостоятельно

У нас подробная документация, а все настройки выполняются через специального бота в Telegram. При возникновении вопросов можно получить помощь в публичной группе и через искусственный интеллект.

Проект разработан победителем конкурса Telegram на улучшение программного ядра и инфраструктуры голосовых звонков в мессенджере.