Взаимодействие с Telegram
Для работы режима Шлюз необходимо подключить обычный Telegram-аккаунт, через который будут проходить звонки. В этом процессе участвуют две роли: сессия и администратор.
Роли аккаунтов сессии и администратора
- Аккаунт сессии — Telegram-аккаунт, который будет использоваться в качестве источника и получателя звонков. Подключается как виртуальное устройство к SIP.TG.
- Аккаунт администратора — Telegram-аккаунт, который взаимодействует с @siptg_bot и управляет сессией: подключает сессию, может изменять настройки, подключать SIP-АТС и получать уведомления об ошибках.
Один и тот же Telegram-аккаунт может использоваться в обеих ролях. Однако в корпоративной среде рекомендуется разделять их.
Пошаговое подключение сессии
Выбор Telegram-аккаунта
Выберите Telegram-аккаунт, который будет использоваться как шлюз. Убедитесь, что он не используется для личных звонков или переписок.
Подключение к боту @siptg_bot
Перейдите в @siptg_bot и выполните команду
/gateway. Нажмите кнопку «Подключить».
Выбор хранилища сессии
Укажите, где будет храниться сессия:
- Облачное хранилище SIP.TG — просто, быстро и безопасно.
- Собственное хранилище — для компаний с повышенными требованиями к приватности. Подробнее см. Хранилище сессий Telegram.
Ввод номера телефона и подтверждение
Укажите номер телефона выбранного Telegram-аккаунта. На него поступит код от официального аккаунта Telegram, который нужно ввести в бота для авторизации.
Если на аккаунте включена двухфакторная аутентификация (2FA), будет запущен безопасный процесс восстановления: Telegram отправит письмо на связанный email для сброса пароля. Это делается, чтобы не передавать ваш пароль в открытом виде.
Применение Telegram-настроек к аккаунту
Сразу после подключения сессии бот предложит применить рекомендуемые настройки. Они повышают надёжность и удобство приёма звонков:
- Отключить звонки на других устройствах — исключает конфликты, когда вызов поступает одновременно в несколько мест. Позволяет использовать Telegram сессии как канал только для звонков, а остальные устройства — для переписки.
- Разрешить звонки от всех пользователлей — важно, так как по умолчанию звонки от неизвестных номеров блокируются настройками Telegram и не будут доходить до АТС.
- Разрешить P2P звонки ото всех — если поддерживается, позволяет Telegram передавать аудио напрямую, без пересылки через серверы, улучшая качество связи и снижая задержки.
- Запретить добавление в группы — снижает риск получения лишних уведомлений, не связанных с задачами звонков.
Некоторые параметры Telegram можно изменить только спустя 24 часа после подключения аккаунта. Если получите ошибку — попробуйте позже.
Настройки сессии SIP.TG
Скриншот с настройками Telegram-сессии