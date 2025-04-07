Включает или отключает кнопки «Перезвонить» и «Линии» для Telegram-пользователей, которые взаимодействуют с аккаунтом шлюза. Кнопки появляется в чате после завершения звонка.

Нажатие на кнопку «Перезвонить» инициирует звонок на внутренний номер в АТС, который использовался во время предыдущего разговора, позволяя связать пользователя с конкретным сотрудником или отделом.

Кнопка «Линии» работает примерно также с той лишь разницей, что перед инициированием звонка отображает подключенные линии, через которые можно сделать звонок.