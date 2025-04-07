Подключение и продление
Роли заказчика и плательщика подписки
В SIP.TG существует разделение ролей:
- Заказчик — пользователь Telegram, на которого фактически оформлена подписка. Именно на его аккаунте Telegram действуют лимиты и опции подписки (например, количество SIP-аккаунтов или линий Шлюза). Заказчик может не являться Плательщиком: один человек оплачивает, а другой использует подписку.
- Плательщик — тот, с чьего счёта или карты будет списываться плата за подписку и её продление. Он управляет финансовой стороной вопроса: выбирает способ оплаты в разделе
/billingбота @siptg_bot, задаёт адрес и имя покупателя, а также налоговый номер.
Для упрощения взаимодействия Заказчик и Плательщик могут совпадать, то есть подписку оплачивает и использует один и тот же аккаунт Telegram.
Взаимодействие с ботом
Основное управление подписками происходит в разделе
/subscriptions бота @siptg_bot. Здесь отображаются активные и доступные для подключения подписки в виде кнопок. Нажатие на кнопку с доступной для подключения подпиской отобразит её описание и кнопки подключения, а на кнопку с активной подпиской — её текущие параметры, срок действия и кнопки действий: «Изменить», «Продлить» или изменить статус «Автопродления».
Скриншот раздела с подписками
Чтобы изменить определённую опцию (например, количество SIP-аккаунтов или длительность записи разговоров), на экране подключения или изменения подписки достаточно нажать на кнопку с её текущим значением. Бот предложит ввести новое значение и укажет допустимые значения.
Все опции и валюту подписки выбирает именно Плательщик. Если Заказчик и Плательщик — разные пользователи, то изменение опций подписки Заказчиком может быть ограничено.
Оплата и налоги
Подписка привязана к конкретной валюте, которую выбирает Плательщик при первом выставлении счёта. Изменить валюту подписки впоследствии нельзя. Способы оплаты настраиваются в разделе
/billing того же бота — здесь же указывается:
- Страна Плательщика: влияет на налоговую схему (например, добавляется НДС или иной налог);
- Налоговый номер (если требуется освободить от НДС или применить другую ставку налога);
- Имя и адрес покупателя, необходимые для корректного выставления счёта.
В некоторых случаях бот может запросить дополнительную верификацию страны, если выбран способ оплаты с проверкой налогового статуса. Без прохождения такой проверки в оплате будет отказано.
Способы оплаты
SIP.TG поддерживает различные платёжные системы:
- Банковские карты (через встроенные платёжные средства в Telegram или стороннего провайдера);
- PayPal (во внешнем окне);
- Криптовалюты (BTC, ETH, USDT, TON и др.);
- Банковский перевод (формируется PDF с номером заказа).
Изменение активной подписки
При необходимости можно изменить (расширить или сократить) уже активную подписку. Однако срок действия ведёт себя по-разному:
- Если подписка расширяется (добавляются платные опции или увеличивается их количество), то срок действия сокращается пропорционально требуемой доплате за оставшиеся дни подписки.
- Если подписка сокращается (уменьшаются платные опции), то срок не меняется.
Такой механизм позволяет избежать сложных перерасчётов и сразу учесть всю стоимость.
Чтобы изменить подписку, зайдите в раздел
/subscriptions, нажмите «Настроить подписку» и выберите новые параметры.
Уведомления и автопродление
SIP.TG присылает уведомления Плательщику за несколько дней до окончания срока действия подписки:
- Предлагает вручную продлить;
- Или автоматически списывает средства (если включено автопродление) с внутреннего баланса или активной карты/счёта.
Автоматическое продление сохраняет все текущие опции подписки и продлевает их на тот же срок. При недостатке средств на балансе автосписание может не пройти, и подписка не продлится.
Внутренний баланс
В разделе
/balance бота @siptg_bot находится внутренний баланс SIP.TG. Он служит для:
- Предоплатного резервирования средств (чтобы не зависеть от регулярных списаний с карты);
- Погашения задолженности, если у вас есть кредитный лимит;
- Автоматического продления подписки (если включено автопродление).
Вы можете пополнить баланс на удобную для себя сумму, и она будет расходоваться на оплату подписки согласно выбранным опциям.
При регулярном пользовании услугами удобно держать на балансе сумму, достаточную для ближайшего продления. Так вы избежите неожиданных остановок подписки в случае сбоя списания с карты.
Частые вопросы (FAQ)
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