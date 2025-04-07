Роли заказчика и плательщика подписки

В SIP.TG существует разделение ролей:

  • Заказчик — пользователь Telegram, на которого фактически оформлена подписка. Именно на его аккаунте Telegram действуют лимиты и опции подписки (например, количество SIP-аккаунтов или линий Шлюза). Заказчик может не являться Плательщиком: один человек оплачивает, а другой использует подписку.
  • Плательщик — тот, с чьего счёта или карты будет списываться плата за подписку и её продление. Он управляет финансовой стороной вопроса: выбирает способ оплаты в разделе /billing бота @siptg_bot, задаёт адрес и имя покупателя, а также налоговый номер.

Для упрощения взаимодействия Заказчик и Плательщик могут совпадать, то есть подписку оплачивает и использует один и тот же аккаунт Telegram.

Взаимодействие с ботом

Основное управление подписками происходит в разделе /subscriptions бота @siptg_bot. Здесь отображаются активные и доступные для подключения подписки в виде кнопок. Нажатие на кнопку с доступной для подключения подпиской отобразит её описание и кнопки подключения, а на кнопку с активной подпиской — её текущие параметры, срок действия и кнопки действий: «Изменить», «Продлить» или изменить статус «Автопродления».

Скриншот раздела с подписками

Чтобы изменить определённую опцию (например, количество SIP-аккаунтов или длительность записи разговоров), на экране подключения или изменения подписки достаточно нажать на кнопку с её текущим значением. Бот предложит ввести новое значение и укажет допустимые значения.

Все опции и валюту подписки выбирает именно Плательщик. Если Заказчик и Плательщик — разные пользователи, то изменение опций подписки Заказчиком может быть ограничено.

Оплата и налоги

Подписка привязана к конкретной валюте, которую выбирает Плательщик при первом выставлении счёта. Изменить валюту подписки впоследствии нельзя. Способы оплаты настраиваются в разделе /billing того же бота — здесь же указывается:

  • Страна Плательщика: влияет на налоговую схему (например, добавляется НДС или иной налог);
  • Налоговый номер (если требуется освободить от НДС или применить другую ставку налога);
  • Имя и адрес покупателя, необходимые для корректного выставления счёта.

В некоторых случаях бот может запросить дополнительную верификацию страны, если выбран способ оплаты с проверкой налогового статуса. Без прохождения такой проверки в оплате будет отказано.

Способы оплаты

SIP.TG поддерживает различные платёжные системы:

  • Банковские карты (через встроенные платёжные средства в Telegram или стороннего провайдера);
  • PayPal (во внешнем окне);
  • Криптовалюты (BTC, ETH, USDT, TON и др.);
  • Банковский перевод (формируется PDF с номером заказа).

Изменение активной подписки

При необходимости можно изменить (расширить или сократить) уже активную подписку. Однако срок действия ведёт себя по-разному:

  • Если подписка расширяется (добавляются платные опции или увеличивается их количество), то срок действия сокращается пропорционально требуемой доплате за оставшиеся дни подписки.
  • Если подписка сокращается (уменьшаются платные опции), то срок не меняется.

Такой механизм позволяет избежать сложных перерасчётов и сразу учесть всю стоимость.

Чтобы изменить подписку, зайдите в раздел /subscriptions, нажмите «Настроить подписку» и выберите новые параметры.

Уведомления и автопродление

SIP.TG присылает уведомления Плательщику за несколько дней до окончания срока действия подписки:

  • Предлагает вручную продлить;
  • Или автоматически списывает средства (если включено автопродление) с внутреннего баланса или активной карты/счёта.

Автоматическое продление сохраняет все текущие опции подписки и продлевает их на тот же срок. При недостатке средств на балансе автосписание может не пройти, и подписка не продлится.

Внутренний баланс

В разделе /balance бота @siptg_bot находится внутренний баланс SIP.TG. Он служит для:

  • Предоплатного резервирования средств (чтобы не зависеть от регулярных списаний с карты);
  • Погашения задолженности, если у вас есть кредитный лимит;
  • Автоматического продления подписки (если включено автопродление).

Вы можете пополнить баланс на удобную для себя сумму, и она будет расходоваться на оплату подписки согласно выбранным опциям.

При регулярном пользовании услугами удобно держать на балансе сумму, достаточную для ближайшего продления. Так вы избежите неожиданных остановок подписки в случае сбоя списания с карты.

Частые вопросы (FAQ)

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