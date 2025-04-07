​ Роли заказчика и плательщика подписки

В SIP.TG существует разделение ролей:

Заказчик — пользователь Telegram, на которого фактически оформлена подписка. Именно на его аккаунте Telegram действуют лимиты и опции подписки (например, количество SIP-аккаунтов или линий Шлюза). Заказчик может не являться Плательщиком: один человек оплачивает, а другой использует подписку.

— пользователь Telegram, на которого фактически оформлена подписка. Именно на его аккаунте Telegram действуют лимиты и опции подписки (например, количество SIP-аккаунтов или линий Шлюза). Заказчик может не являться Плательщиком: один человек оплачивает, а другой использует подписку. Плательщик — тот, с чьего счёта или карты будет списываться плата за подписку и её продление. Он управляет финансовой стороной вопроса: выбирает способ оплаты в разделе /billing бота @siptg_bot, задаёт адрес и имя покупателя, а также налоговый номер.

Для упрощения взаимодействия Заказчик и Плательщик могут совпадать, то есть подписку оплачивает и использует один и тот же аккаунт Telegram.

​ Взаимодействие с ботом

Основное управление подписками происходит в разделе /subscriptions бота @siptg_bot. Здесь отображаются активные и доступные для подключения подписки в виде кнопок. Нажатие на кнопку с доступной для подключения подпиской отобразит её описание и кнопки подключения, а на кнопку с активной подпиской — её текущие параметры, срок действия и кнопки действий: «Изменить», «Продлить» или изменить статус «Автопродления».

Скриншот раздела с подписками

Чтобы изменить определённую опцию (например, количество SIP-аккаунтов или длительность записи разговоров), на экране подключения или изменения подписки достаточно нажать на кнопку с её текущим значением. Бот предложит ввести новое значение и укажет допустимые значения.

Все опции и валюту подписки выбирает именно Плательщик. Если Заказчик и Плательщик — разные пользователи, то изменение опций подписки Заказчиком может быть ограничено.

​ Оплата и налоги

Подписка привязана к конкретной валюте, которую выбирает Плательщик при первом выставлении счёта. Изменить валюту подписки впоследствии нельзя. Способы оплаты настраиваются в разделе /billing того же бота — здесь же указывается:

Страна Плательщика: влияет на налоговую схему (например, добавляется НДС или иной налог);

Плательщика: влияет на налоговую схему (например, добавляется НДС или иной налог); Налоговый номер (если требуется освободить от НДС или применить другую ставку налога);

(если требуется освободить от НДС или применить другую ставку налога); Имя и адрес покупателя, необходимые для корректного выставления счёта.

В некоторых случаях бот может запросить дополнительную верификацию страны, если выбран способ оплаты с проверкой налогового статуса. Без прохождения такой проверки в оплате будет отказано.

​ Способы оплаты

SIP.TG поддерживает различные платёжные системы:

Банковские карты (через встроенные платёжные средства в Telegram или стороннего провайдера);

PayPal (во внешнем окне);

Криптовалюты (BTC, ETH, USDT, TON и др.);

Банковский перевод (формируется PDF с номером заказа).

​ Изменение активной подписки

При необходимости можно изменить (расширить или сократить) уже активную подписку. Однако срок действия ведёт себя по-разному:

Если подписка расширяется (добавляются платные опции или увеличивается их количество), то срок действия сокращается пропорционально требуемой доплате за оставшиеся дни подписки.

(добавляются платные опции или увеличивается их количество), то срок действия сокращается пропорционально требуемой доплате за оставшиеся дни подписки. Если подписка сокращается (уменьшаются платные опции), то срок не меняется.

Такой механизм позволяет избежать сложных перерасчётов и сразу учесть всю стоимость.

Чтобы изменить подписку, зайдите в раздел /subscriptions , нажмите «Настроить подписку» и выберите новые параметры.

​ Уведомления и автопродление

SIP.TG присылает уведомления Плательщику за несколько дней до окончания срока действия подписки:

Предлагает вручную продлить;

Или автоматически списывает средства (если включено автопродление) с внутреннего баланса или активной карты/счёта.

Автоматическое продление сохраняет все текущие опции подписки и продлевает их на тот же срок. При недостатке средств на балансе автосписание может не пройти, и подписка не продлится.

​ Внутренний баланс

В разделе /balance бота @siptg_bot находится внутренний баланс SIP.TG. Он служит для:

Предоплатного резервирования средств (чтобы не зависеть от регулярных списаний с карты);

Погашения задолженности, если у вас есть кредитный лимит;

Автоматического продления подписки (если включено автопродление).

Вы можете пополнить баланс на удобную для себя сумму, и она будет расходоваться на оплату подписки согласно выбранным опциям.

При регулярном пользовании услугами удобно держать на балансе сумму, достаточную для ближайшего продления. Так вы избежите неожиданных остановок подписки в случае сбоя списания с карты.

​ Частые вопросы (FAQ)

У меня был пробный тариф или стартовый план. Сейчас вижу только «Софтфон», «Шлюз» и «Бесплатная». Что выбрать? Раньше действительно были «пробные»/«стартовые» тарифы. Сейчас всё заменено на три подписки: «Бесплатная» (Free) — даёт базовый функционал для тестирования, с ограниченными минутами и без записи звонков.

(Free) — даёт базовый функционал для тестирования, с ограниченными минутами и без записи звонков. «Софтфон» — платная подписка для использования Telegram как SIP-клиента (несколько SIP-аккаунтов, запись звонков и т.д.).

— платная подписка для использования Telegram как SIP-клиента (несколько SIP-аккаунтов, запись звонков и т.д.). «Шлюз» — платная подписка для использования Telegram-аккаунта в качестве SIP-транка для АТС (приём/совершение звонков через единый Telegram-аккаунт). Если вы хотите подключать свой Telegram для входящих/исходящих через АТС (SIP-транк), выбирайте «Шлюз». Если нужно подключать аккаунты IP-телефонии/АТС к Telegram для личных или командных звонков, используйте «Софтфон». Как перенести подписку с одного Telegram-аккаунта на другой? Перенос подписки невозможен. В исключительных случаях возможно прервать действие подписки с зачислением средств на баланс пропорционально неиспользованному сроку действия старой подписки. Для проверки возможности напишите в поддержку @siptg_support с аккаунта, на котором оплачена подписка, указав: Какой аккаунт является Плательщиком и текущим Владельцем подписки; Какой аккаунт становится новым Владельцем подписки; Причину переноса. Поддержка проверит возможность прерывания подписки и сообщит о результатах. В некоторых случаях проще назначить SIP-аккаунты другому пользователю, чем переносить всю подписку. Продление подписки и отключение автоплатежа: как это работает? По умолчанию после оплаты подписки включается автопродление (если вы сохранили карту или имеете положительный баланс). За несколько дней до истечения очередного периода бот пытается продлить подписку автоматически. Чтобы отключить автопродление , зайдите в боте @siptg_bot в раздел /subscriptions , выберите активную подписку и снимите флажок «Автопродление».

, зайдите в боте @siptg_bot в раздел , выберите активную подписку и снимите флажок «Автопродление». Средства, которые уже списаны за текущий период, не возвращаются автоматически, но вы можете обсудить с поддержкой возможность частичного возврата в зависимости от условий. Какие варианты оплаты доступны (помесячно, поквартально, на год)? В разделе /subscriptions бота @siptg_bot вы можете выбрать период оплаты: 6 месяцев (без скидок), 12 месяцев (скидка 10%) или 36 месяцев (скидка 30%). Для подписки «Шлюз» и «Софтфон» помесячная оплата напрямую не предусмотрена, но можно оплатить полгода и отказаться от автопродления. Если вам нужно более гибко (например, ежемесячно или поквартально), помогают наши партнёры — подробнее см. Обратиться к партнёру. У меня списываются деньги, но я не понимаю за какой номер или аккаунт. Как узнать? В боте @siptg_bot откройте /subscriptions , чтобы увидеть активные подписки и дату их продления.

, чтобы увидеть активные подписки и дату их продления. Если не можете понять, с какого Telegram-аккаунта идёт списание, обратитесь в поддержку @siptg_support с подтверждающим документом об оплате (или скриншотом транзакции). Специалисты найдут, к какому аккаунту привязана подписка. Могу ли я платить в другой валюте? В разделе /paysystem бота можно выбрать способ оплаты (банковские карты, PayPal, криптовалюта, счёт для юрлиц и т.д.). Выбор валюты зависит от конкретного платёжного провайдера;

Если ваша местная валюта недоступна, будет конвертация.

Оплачивать услуги можно также через наших партнёров в разных странах — подробнее см. Обратиться к партнёру. В инвойсе не указан ваш VAT номер. Где его можно узнать? На текущий момент мы не являемся VAT плательщиком и на услуги не начисляется НДС. Подключил сотруднику подписку «Софтфон», назначил сотрудника Пользователем Софтфона, но аккаунт не работает / работает с ограничениями Произошла путаница между ролями Владелец SIP-аккаунта, Пользователь SIP-аккаунта, Заказчик и Плательщик. В описанном случае сотрудник воспринимается как Заказчик (так как на его имя была подключена подписка), а владелец SIP-аккаунта (тот кто назначал сотрудника в качестве Пользователя) — как Плательщик. Так как действие подписки не распространяется на Плательщика (если Заказчик и Плательщик — разные лица), то Владелец SIP-аккаунта остался с бесплатной подпиской, поэтому не может назначать Пользователей на свои SIP-аккаунты. Чтобы не было ограничений, Заказчиком подписки «Софтфон» должен быть строго Владелец SIP-аккаунтов. Подробнее см. Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта.