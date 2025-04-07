Для пользования Софтфоном у вас должен быть SIP-аккаунт от оператора IP-телефонии или АТС. SIP.TG не является оператором связи, не предоставляет услуги традиционной телефонии от своего имени, и не регистрирует SIP-аккаунты для своих пользователей.