Обзор возможностей Софтфона
Для пользования Софтфоном у вас должен быть SIP-аккаунт от оператора IP-телефонии или АТС. SIP.TG не является оператором связи, не предоставляет услуги традиционной телефонии от своего имени, и не регистрирует SIP-аккаунты для своих пользователей.
Софтфон позволяет использовать приложение Telegram как SIP-клиент. Вы можете подключаться к любому оператору IP-телефонии или офисной АТС (PBX), используя SIP-аккаунты. Входящие и исходящие звонки осуществляются через Telegram, вы принимаете их прямо в любимом мессенджере.
Когда это полезно: если вы хотите заменить привычные софтфоны (Zoiper, MicroSIP и др.) и держать всё «голосовое» общение в Telegram, не разрываясь между несколькими приложениями.
Ключевые сценарии
- Личное пользование: чтобы принимать/совершать IP-звонки в Telegram даже за границей (экономя на роуминге).
- Удалённая работа: Call-центр, поддержка, отдел продаж — сотрудники подключают корпоративные SIP-номера прямо в Telegram.
- Универсальное рабочее пространство: объединить мессенджер и SIP-телефонию в одном приложении.
Как это работает
- В разделе
/softphoneбота @siptg_bot вы создаёте SIP-аккаунт (вводите логин, пароль, адрес SIP-сервера).
- SIP.TG через один из Worker-серверов регистрируется на этом SIP-сервере.
- Входящие звонки на SIP-аккаунт перенаправляются в Telegram (специальный аккаунт @siptg «звонит» вам в чате).
- Исходящие звонки совершаете, отправляя в чате @siptg номер телефона или нажав кнопку «Перезвонить».
Telegram-аккаунт остаётся полноценным для обычных звонков и чатов. Софтфон лишь дополняет его возможностью SIP-звонков.
Следующие шаги
- Настройка Софтфона — как настроить SIP-аккаунт, включить запись звонков и привязать аккаунт к конкретному пользователю.
- Как пользоваться — как звонить и принимать звонки, использовать голосовое меню, а также управлять записью разговора во время звонка.
- Вопросы и решение проблем — наиболее частые ошибки, пути решения.
Надеемся, что «Софтфон» сделает вашу голосовую связь удобнее. Если нужна помощь см. Как получить помощь.