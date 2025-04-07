Для пользования Шлюзом у вас должен быть свой аккаунт Telegram для этих нужд. SIP.TG не регистрирует аккаунты Telegram для своих пользователей.

Шлюз (Gateway) — это режим, позволяющий подключить ваш Telegram-аккаунт к телефонной АТС (офисной или облачной) для переадресации голосовых звонков из и в Telegram.

Таким образом, любой звонок на ваш Telegram-аккаунт обрабатывается АТС, а при исходящих вызовах из АТС вы можете использовать тот же Telegram-аккаунт как «номер» для звонка.

Когда это полезно: если у вас есть отдел продаж или поддержки, использующий АТС, и вы хотите принимать и совершать звонки через Telegram-аккаунт (не бота), чтобы быть ближе к своей аудитории в мессенджере.

Ключевые сценарии

  • Бизнес-аккаунт в Telegram. Использовать единый Telegram-аккаунт компании, который может принимать множество одновременных звонков через АТС.
  • Поддержка и продажи. Telegram-звонки распределяются внутри АТС — в колл-центр, на конкретного сотрудника или группу.
  • Исходящий обзвон. Специалисты звонят клиентам с «телеграмовского номера» компании, а не со своих личных аккаунтов.
  • Любая CRM-интеграция. Раз работает с АТС — работает и с вашим CRM-модулем, автодозвоном, статистикой.

Как это работает

  1. Вы подключаете Telegram-аккаунт в разделе /gateway бота @siptg_bot (создаётся виртуальное устройство «SIP.TG → Telegram»).
  2. Настраиваете способ связи с АТС (PBX→SIP.TG, SIP.TG→PBX или IP⇿IP).
  3. При входящем звонке пользователь «прозванивает» ваш Telegram-аккаунт, а фактически звонок маршрутизируется на АТС.
  4. При исходящем звонке АТС устанавливает соединение с вашим Telegram-аккаунтом, и от его имени идёт соединение с нужным пользователем Telegram.

Подробнее о механике трёх способов регистрации см. Настройка SIP-подключения к АТС.

Общий сценарий настройки

1

Подготовка аккаунта Telegram

  • Выберите Telegram-аккаунт, через который будете принимать/совершать звонки. Можно создать новый аккаунт специально для целей Шлюза, либо использовать существующий.
  • Убедитесь, что в настройках конфиденциальности Telegram разрешены звонки ото всех (или как минимум от нужных пользователей).
2

Подключение сессии в @siptg_bot

  • Перейдите в @siptg_bot, выполните команду /gateway.
  • Нажмите «Подключить» и выберите хранилище сессий, в котором будет храниться ключ доступа к аккаунту Telegram.
  • Укажите номер телефона Telegram-аккаунта, дождитесь кода подтверждения от официального сервиса Telegram.
  • После успешной авторизации будет создана виртуальная сессия «шлюза».
3

Настройка связи с АТС

  • Выберите способ (PBX→SIP.TG, SIP.TG→PBX или IP⇿IP).
  • Если PBX→SIP.TG — получите от бота SIP-логин и пароль, введите их в настройках своей АТС как внешний SIP-транк.
  • Если SIP.TG→PBX — введите в боте данные SIP-аккаунта со стороны АТС (логин, пароль, адрес).
  • Если IP⇿IP — укажите IP-адрес вашей АТС и при необходимости подтвердите звонком.
4

Проверка и тестовые звонки

  • Убедитесь, что в интерфейсе АТС транк зарегистрирован (или IP-to-IP соединение активно).
  • Совершите тестовый входящий звонок на аккаунт Telegram и проверьте, что он «заходит» на АТС.
  • Попробуйте исходящий звонок с АТС в Telegram.
  • При необходимости настройте правила маршрутизации звонков (IVR, голосовое меню) внутри АТС.

Следующие шаги

  • Взаимодействие с Telegram — определение ролей, создание подключения между SIP.TG и вашим аккаунтом Telegram, конфиденциальность, P2P, запрет звонков на других устройствах, обработка сообщений.
  • Взаимодействие с АТС — выбор способа соединения с АТС (PBX→SIP.TG, SIP.TG→PBX, IP⇿IP) и его настройка; типы идентификаторов абонента и способы звонка.
  • Вопросы и решение проблем — если что-то пошло не так.

Шлюз — мощный инструмент интеграции Telegram с классической телефонией. Если нужна помощь см. Как получить помощь.