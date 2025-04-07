Для пользования Шлюзом у вас должен быть свой аккаунт Telegram для этих нужд. SIP.TG не регистрирует аккаунты Telegram для своих пользователей.

Шлюз (Gateway) — это режим, позволяющий подключить ваш Telegram-аккаунт к телефонной АТС (офисной или облачной) для переадресации голосовых звонков из и в Telegram.

Таким образом, любой звонок на ваш Telegram-аккаунт обрабатывается АТС, а при исходящих вызовах из АТС вы можете использовать тот же Telegram-аккаунт как «номер» для звонка.

Когда это полезно: если у вас есть отдел продаж или поддержки, использующий АТС, и вы хотите принимать и совершать звонки через Telegram-аккаунт (не бота), чтобы быть ближе к своей аудитории в мессенджере.

​ Ключевые сценарии

Бизнес-аккаунт в Telegram . Использовать единый Telegram-аккаунт компании, который может принимать множество одновременных звонков через АТС.

. Использовать единый Telegram-аккаунт компании, который может принимать множество одновременных звонков через АТС. Поддержка и продажи . Telegram-звонки распределяются внутри АТС — в колл-центр, на конкретного сотрудника или группу.

. Telegram-звонки распределяются внутри АТС — в колл-центр, на конкретного сотрудника или группу. Исходящий обзвон . Специалисты звонят клиентам с «телеграмовского номера» компании, а не со своих личных аккаунтов.

. Специалисты звонят клиентам с «телеграмовского номера» компании, а не со своих личных аккаунтов. Любая CRM-интеграция. Раз работает с АТС — работает и с вашим CRM-модулем, автодозвоном, статистикой.

​ Как это работает

Вы подключаете Telegram-аккаунт в разделе /gateway бота @siptg_bot (создаётся виртуальное устройство «SIP.TG → Telegram»). Настраиваете способ связи с АТС (PBX→SIP.TG, SIP.TG→PBX или IP⇿IP). При входящем звонке пользователь «прозванивает» ваш Telegram-аккаунт, а фактически звонок маршрутизируется на АТС. При исходящем звонке АТС устанавливает соединение с вашим Telegram-аккаунтом, и от его имени идёт соединение с нужным пользователем Telegram.

Подробнее о механике трёх способов регистрации см. Настройка SIP-подключения к АТС.

​ Общий сценарий настройки

1 Подготовка аккаунта Telegram Выберите Telegram-аккаунт, через который будете принимать/совершать звонки. Можно создать новый аккаунт специально для целей Шлюза, либо использовать существующий.

Убедитесь, что в настройках конфиденциальности Telegram разрешены звонки ото всех (или как минимум от нужных пользователей). 2 Подключение сессии в @siptg_bot Перейдите в @siptg_bot, выполните команду /gateway .

. Нажмите «Подключить» и выберите хранилище сессий, в котором будет храниться ключ доступа к аккаунту Telegram.

Укажите номер телефона Telegram-аккаунта, дождитесь кода подтверждения от официального сервиса Telegram.

После успешной авторизации будет создана виртуальная сессия «шлюза». 3 Настройка связи с АТС Выберите способ (PBX→SIP.TG, SIP.TG→PBX или IP⇿IP).

Если PBX→SIP.TG — получите от бота SIP-логин и пароль, введите их в настройках своей АТС как внешний SIP-транк.

Если SIP.TG→PBX — введите в боте данные SIP-аккаунта со стороны АТС (логин, пароль, адрес).

Если IP⇿IP — укажите IP-адрес вашей АТС и при необходимости подтвердите звонком. 4 Проверка и тестовые звонки Убедитесь, что в интерфейсе АТС транк зарегистрирован (или IP-to-IP соединение активно).

Совершите тестовый входящий звонок на аккаунт Telegram и проверьте, что он «заходит» на АТС.

Попробуйте исходящий звонок с АТС в Telegram.

При необходимости настройте правила маршрутизации звонков (IVR, голосовое меню) внутри АТС.

​ Следующие шаги

Взаимодействие с Telegram — определение ролей, создание подключения между SIP.TG и вашим аккаунтом Telegram, конфиденциальность, P2P, запрет звонков на других устройствах, обработка сообщений.

Взаимодействие с АТС — выбор способа соединения с АТС (PBX→SIP.TG, SIP.TG→PBX, IP⇿IP) и его настройка; типы идентификаторов абонента и способы звонка.

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