Услуги SIP.TG не являются самостоятельными — они требуют взаимодействия с внешними поставщиками услуг, а настройка может быть сложной и иметь особенности. Здесь вы можете подобрать поставщиков услуг под свои задачи и найти специалиста, который поможет их внедрить. Для удобства вы можете выбрать страну, а также отфильтровать предложения по тегам.
ТегОписание
ПартнёрОказывает услуги SIP.TG под своим брендом
ИнтеграторВнедряет решения SIP.TG под ключ, интегрируя их с имеющимися системами телефонии и CRM
ОплатаПомогает оплатить услуги SIP.TG и подготовить финансовые документы
Физ.лицаРаботает с конечными потребителями (физическими лицами)
АТСРазработчик решений АТС, совместимых с SIP.TG
ТелекомПровайдер услуг IP-телефонии, у которого можно купить виртуальный номер и заказать услугу международных звонков
Битрикс24
amoCRM		Специализируется на интеграции с указанными CRM системами
Теги:
Страна:
Если ваши услуги совместимы с SIP.TG, вы занимаетесь внедрением услуг телефонии, заинтересованы в партнёрстве и хотите попасть в каталог, свяжитесь с нами в Telegram: @siptg_support.