Описание тегов
|Тег
|Описание
|Партнёр
|Оказывает услуги SIP.TG под своим брендом
|Интегратор
|Внедряет решения SIP.TG под ключ, интегрируя их с имеющимися системами телефонии и CRM
|Оплата
|Помогает оплатить услуги SIP.TG и подготовить финансовые документы
|Физ.лица
|Работает с конечными потребителями (физическими лицами)
|АТС
|Разработчик решений АТС, совместимых с SIP.TG
|Телеком
|Провайдер услуг IP-телефонии, у которого можно купить виртуальный номер и заказать услугу международных звонков
|Битрикс24
amoCRM
|Специализируется на интеграции с указанными CRM системами
Если ваши услуги совместимы с SIP.TG, вы занимаетесь внедрением услуг телефонии, заинтересованы в партнёрстве и хотите попасть в каталог, свяжитесь с нами в Telegram: @siptg_support.
