Услуги SIP.TG не являются самостоятельными — они требуют взаимодействия с внешними поставщиками услуг, а настройка может быть сложной и иметь особенности.

Здесь вы можете подобрать поставщиков услуг под свои задачи и найти специалиста, который поможет их внедрить. Для удобства вы можете выбрать страну, а также отфильтровать предложения по тегам.

Описание тегов Тег Описание Партнёр Оказывает услуги SIP.TG под своим брендом Интегратор Внедряет решения SIP.TG под ключ, интегрируя их с имеющимися системами телефонии и CRM Оплата Помогает оплатить услуги SIP.TG и подготовить финансовые документы Физ.лица Работает с конечными потребителями (физическими лицами) АТС Разработчик решений АТС, совместимых с SIP.TG Телеком Провайдер услуг IP-телефонии, у которого можно купить виртуальный номер и заказать услугу международных звонков Битрикс24

amoCRM Специализируется на интеграции с указанными CRM системами

