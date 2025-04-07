Сервіс SIP.TG пропонує три основні підписки: Безкоштовна, Шлюз і Софтфон. Обирайте оптимальний варіант залежно від ваших потреб.

​ Поточні підписки

​ Безкоштовна підписка

Безкоштовна підписка активується автоматично під час запуску @siptg_bot. Вона дозволяє протестувати можливості Шлюзу та Софтфона, але з серйозними обмеженнями ресурсів.

Обмеження:

1 лінія в режимі Шлюзу.

1 SIP-акаунт для Софтфона.

Максимальна загальна тривалість дзвінків: 30 хвилин на місяць.

Максимальна тривалість одного дзвінка: 2 хвилини.

До 10 невдалих дзвінків на годину.

Без підтримки паралельних дзвінків або переадресації.

Обмежена кількість доступних Worker-серверів.

​ Підписка Софтфон

Знімає обмеження на використання Telegram як SIP-клієнта.

Основні можливості:

Необмежена кількість SIP-акаунтів (кожен оплачується окремо).

Запис дзвінків із збереженням у чати або канали Telegram.

Призначення SIP-акаунтів іншим користувачам Telegram.

Надання доступу до API для автоматизації процесів.

Вартість залежить від кількості SIP-акаунтів і наявності запису дзвінків:

SIP-акаунт : 3 EUR/місяць (без запису) або 5 EUR/місяць (із записом) для кожного акаунта.

: 3 EUR/місяць (без запису) або 5 EUR/місяць (із записом) для кожного акаунта. Доплата для великих команд : 150 EUR/місяць при оплаті за понад 10 акаунтів.

: 150 EUR/місяць при оплаті за понад 10 акаунтів. Доступ до API: безкоштовно при оплаті за понад 10 акаунтів, інакше 150 EUR/місяць.

Запис дзвінків активується одразу для всіх акаунтів у межах підписки. Неможливо оплатити одні акаунти з записом, а інші без запису.

Детальні приклади розрахунку вартості Мінімальний варіант

1 акаунт без запису (3 EUR) = 3 EUR/місяць

1 акаунт без запису (3 EUR) = Середній варіант

5 акаунтів із записом (25 EUR) = 25 EUR/місяць

5 акаунтів із записом (25 EUR) = Розширений варіант

12 акаунтів із записом (60 EUR) + доплата за великі команди (150 EUR) = 210 EUR/місяць

Підписку “Софтфон” слід активувати для користувача Telegram, який буде Власником SIP-акаунтів. Детальніше дивіться в Ролі власника та користувача SIP-акаунта.

​ Підписка Шлюз

Знімає обмеження на підключення вашого Telegram-акаунта до SIP АТС.

Основні можливості:

Багатоканальні голосові дзвінки через Telegram-акаунт.

Необмежена загальна тривалість дзвінків.

Підключення додаткових Telegram-акаунтів.

Надання доступу до API для автоматизації процесів.

Вартість формується з:

Лінії : 15 EUR/місяць за кожну лінію.

: 15 EUR/місяць за кожну лінію. Основний Telegram-акаунт : 15 EUR/місяць.

: 15 EUR/місяць. Додаткові Telegram-акаунти : 150 EUR/місяць за кожен додатковий акаунт.

: 150 EUR/місяць за кожен додатковий акаунт. Доплата за великі команди : 150 EUR/місяць при оплаті за понад 5 ліній.

: 150 EUR/місяць при оплаті за понад 5 ліній. Доступ до API: безкоштовно при оплаті за понад 5 ліній, інакше 150 EUR/місяць.

Детальні приклади розрахунку вартості Мінімальний варіант

1 лінія (15 EUR) + 1 акаунт (15 EUR) = 30 EUR/місяць

1 лінія (15 EUR) + 1 акаунт (15 EUR) = Середній варіант

3 лінії (45 EUR) + 1 акаунт (15 EUR) = 60 EUR/місяць

3 лінії (45 EUR) + 1 акаунт (15 EUR) = Розширений варіант

6 ліній (90 EUR) + доплата за 6-ту лінію (150 EUR) + 1 основний акаунт (15 EUR) + 1 додатковий акаунт (150 EUR) = 405 EUR/місяць

Підписку “Шлюз” слід активувати для Акаунта сесії, який буде використовуватися для дзвінків. З іншого боку, якщо ви плануєте активувати Додаткові Telegram-акаунти, то підписку “Шлюз” можна активувати для Акаунта адміністратора, а в налаштуваннях кожної додаткової сесії потрібно активувати опцію Поділитися підпискою. Детальніше дивіться в Ролі акаунта сесії та адміністратора.

​ Підписка Софтфон для Провайдера

Дозволяє провайдеру IP-телефонії пропонувати своїм клієнтам Софтфон SIP.TG як SIP-клієнт. Використовуючи наш API, ви можете інтегрувати призначення SIP-налаштувань користувачу Telegram через кабінет абонента та зробити ваші послуги зручнішими.

Вартість підписки доступна за запитом.

​ Період оплати та знижки

Послуги можна оплатити лише за період, указаний у таблиці. Залежно від періоду оплати застосовується знижка.

Період оплати Знижка 6 місяців Без знижки 12 місяців 10% 36 місяців 30%