Огляд підписок
Сервіс SIP.TG пропонує три основні підписки: Безкоштовна, Шлюз і Софтфон. Обирайте оптимальний варіант залежно від ваших потреб.
Поточні підписки
Безкоштовна
Ідеально для швидкого ознайомлення та тестування базових функцій сервісу.
Софтфон (від 3 EUR/місяць)
Використання Telegram як SIP-клієнта для будь-якої АТС або провайдера IP-телефонії.
Шлюз (від 30 EUR/місяць)
Підключення Telegram-акаунта до вашої АТС для прийому та здійснення дзвінків.
Софтфон для Провайдера
Надання Telegram як SIP-клієнта абонентам телеком-провайдера.
Безкоштовна підписка
Безкоштовна підписка активується автоматично під час запуску @siptg_bot. Вона дозволяє протестувати можливості Шлюзу та Софтфона, але з серйозними обмеженнями ресурсів.
Обмеження:
- 1 лінія в режимі Шлюзу.
- 1 SIP-акаунт для Софтфона.
- Максимальна загальна тривалість дзвінків: 30 хвилин на місяць.
- Максимальна тривалість одного дзвінка: 2 хвилини.
- До 10 невдалих дзвінків на годину.
- Без підтримки паралельних дзвінків або переадресації.
- Обмежена кількість доступних Worker-серверів.
Підписка Софтфон
Знімає обмеження на використання Telegram як SIP-клієнта.
Основні можливості:
- Необмежена кількість SIP-акаунтів (кожен оплачується окремо).
- Запис дзвінків із збереженням у чати або канали Telegram.
- Призначення SIP-акаунтів іншим користувачам Telegram.
- Надання доступу до API для автоматизації процесів.
Вартість залежить від кількості SIP-акаунтів і наявності запису дзвінків:
- SIP-акаунт: 3 EUR/місяць (без запису) або 5 EUR/місяць (із записом) для кожного акаунта.
- Доплата для великих команд: 150 EUR/місяць при оплаті за понад 10 акаунтів.
- Доступ до API: безкоштовно при оплаті за понад 10 акаунтів, інакше 150 EUR/місяць.
Запис дзвінків активується одразу для всіх акаунтів у межах підписки. Неможливо оплатити одні акаунти з записом, а інші без запису.
Підписку “Софтфон” слід активувати для користувача Telegram, який буде Власником SIP-акаунтів. Детальніше дивіться в Ролі власника та користувача SIP-акаунта.
Підписка Шлюз
Знімає обмеження на підключення вашого Telegram-акаунта до SIP АТС.
Основні можливості:
- Багатоканальні голосові дзвінки через Telegram-акаунт.
- Необмежена загальна тривалість дзвінків.
- Підключення додаткових Telegram-акаунтів.
- Надання доступу до API для автоматизації процесів.
Вартість формується з:
- Лінії: 15 EUR/місяць за кожну лінію.
- Основний Telegram-акаунт: 15 EUR/місяць.
- Додаткові Telegram-акаунти: 150 EUR/місяць за кожен додатковий акаунт.
- Доплата за великі команди: 150 EUR/місяць при оплаті за понад 5 ліній.
- Доступ до API: безкоштовно при оплаті за понад 5 ліній, інакше 150 EUR/місяць.
Підписку “Шлюз” слід активувати для Акаунта сесії, який буде використовуватися для дзвінків.
З іншого боку, якщо ви плануєте активувати Додаткові Telegram-акаунти, то підписку “Шлюз” можна активувати для Акаунта адміністратора, а в налаштуваннях кожної додаткової сесії потрібно активувати опцію Поділитися підпискою.
Детальніше дивіться в Ролі акаунта сесії та адміністратора.
Підписка Софтфон для Провайдера
Дозволяє провайдеру IP-телефонії пропонувати своїм клієнтам Софтфон SIP.TG як SIP-клієнт. Використовуючи наш API, ви можете інтегрувати призначення SIP-налаштувань користувачу Telegram через кабінет абонента та зробити ваші послуги зручнішими.
Вартість підписки доступна за запитом.
Період оплати та знижки
Послуги можна оплатити лише за період, указаний у таблиці. Залежно від періоду оплати застосовується знижка.
|Період оплати
|Знижка
|6 місяців
|Без знижки
|12 місяців
|10%
|36 місяців
|30%
При оплаті послуг через наших партнерів можуть діяти спеціальні умови, включно зі щомісячними/щоквартальними платежами та допомогою з впровадженням. Знайдіть відповідного партнера в розділі Зверніться до партнера і дізнайтесь про умови.