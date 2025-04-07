Сервіс SIP.TG пропонує три основні підписки: Безкоштовна, Шлюз і Софтфон. Обирайте оптимальний варіант залежно від ваших потреб.

Поточні підписки

Безкоштовна

Ідеально для швидкого ознайомлення та тестування базових функцій сервісу.

Софтфон (від 3 EUR/місяць)

Використання Telegram як SIP-клієнта для будь-якої АТС або провайдера IP-телефонії.

Шлюз (від 30 EUR/місяць)

Підключення Telegram-акаунта до вашої АТС для прийому та здійснення дзвінків.

Софтфон для Провайдера

Надання Telegram як SIP-клієнта абонентам телеком-провайдера.

Безкоштовна підписка

Безкоштовна підписка активується автоматично під час запуску @siptg_bot. Вона дозволяє протестувати можливості Шлюзу та Софтфона, але з серйозними обмеженнями ресурсів.

Обмеження:

  • 1 лінія в режимі Шлюзу.
  • 1 SIP-акаунт для Софтфона.
  • Максимальна загальна тривалість дзвінків: 30 хвилин на місяць.
  • Максимальна тривалість одного дзвінка: 2 хвилини.
  • До 10 невдалих дзвінків на годину.
  • Без підтримки паралельних дзвінків або переадресації.
  • Обмежена кількість доступних Worker-серверів.

Підписка Софтфон

Знімає обмеження на використання Telegram як SIP-клієнта.

Основні можливості:

  • Необмежена кількість SIP-акаунтів (кожен оплачується окремо).
  • Запис дзвінків із збереженням у чати або канали Telegram.
  • Призначення SIP-акаунтів іншим користувачам Telegram.
  • Надання доступу до API для автоматизації процесів.

Вартість залежить від кількості SIP-акаунтів і наявності запису дзвінків:

  • SIP-акаунт: 3 EUR/місяць (без запису) або 5 EUR/місяць (із записом) для кожного акаунта.
  • Доплата для великих команд: 150 EUR/місяць при оплаті за понад 10 акаунтів.
  • Доступ до API: безкоштовно при оплаті за понад 10 акаунтів, інакше 150 EUR/місяць.

Запис дзвінків активується одразу для всіх акаунтів у межах підписки. Неможливо оплатити одні акаунти з записом, а інші без запису.

Підписку “Софтфон” слід активувати для користувача Telegram, який буде Власником SIP-акаунтів. Детальніше дивіться в Ролі власника та користувача SIP-акаунта.

Підписка Шлюз

Знімає обмеження на підключення вашого Telegram-акаунта до SIP АТС.

Основні можливості:

  • Багатоканальні голосові дзвінки через Telegram-акаунт.
  • Необмежена загальна тривалість дзвінків.
  • Підключення додаткових Telegram-акаунтів.
  • Надання доступу до API для автоматизації процесів.

Вартість формується з:

  • Лінії: 15 EUR/місяць за кожну лінію.
  • Основний Telegram-акаунт: 15 EUR/місяць.
  • Додаткові Telegram-акаунти: 150 EUR/місяць за кожен додатковий акаунт.
  • Доплата за великі команди: 150 EUR/місяць при оплаті за понад 5 ліній.
  • Доступ до API: безкоштовно при оплаті за понад 5 ліній, інакше 150 EUR/місяць.

Підписку “Шлюз” слід активувати для Акаунта сесії, який буде використовуватися для дзвінків.

З іншого боку, якщо ви плануєте активувати Додаткові Telegram-акаунти, то підписку “Шлюз” можна активувати для Акаунта адміністратора, а в налаштуваннях кожної додаткової сесії потрібно активувати опцію Поділитися підпискою.

Детальніше дивіться в Ролі акаунта сесії та адміністратора.

Підписка Софтфон для Провайдера

Дозволяє провайдеру IP-телефонії пропонувати своїм клієнтам Софтфон SIP.TG як SIP-клієнт. Використовуючи наш API, ви можете інтегрувати призначення SIP-налаштувань користувачу Telegram через кабінет абонента та зробити ваші послуги зручнішими.

Вартість підписки доступна за запитом.

Період оплати та знижки

Послуги можна оплатити лише за період, указаний у таблиці. Залежно від періоду оплати застосовується знижка.

Період оплатиЗнижка
6 місяцівБез знижки
12 місяців10%
36 місяців30%

При оплаті послуг через наших партнерів можуть діяти спеціальні умови, включно зі щомісячними/щоквартальними платежами та допомогою з впровадженням. Знайдіть відповідного партнера в розділі Зверніться до партнера і дізнайтесь про умови.