Поширені запитання (FAQ)
У мене був пробний тариф або стартовий план. Зараз бачу лише «Софтфон», «Шлюз» і «Безкоштовна». Що обрати?
Раніше дійсно були «пробні»/«стартові» тарифи. Зараз усе замінено на три підписки:
- «Безкоштовна» (Free) — надає базовий функціонал для тестування, з обмеженими хвилинами та без запису дзвінків.
- «Софтфон» — платна підписка для використання Telegram як SIP-клієнта (декілька SIP-акаунтів, запис дзвінків тощо).
- «Шлюз» — платна підписка для використання Telegram-акаунта як SIP-транку для АТС (приймання/здійснення дзвінків через один Telegram-акаунт).
Як перенести підписку з одного Telegram-акаунта на інший?
Перенесення підписки неможливе. У виняткових випадках можна перервати дію підписки з зарахуванням коштів на баланс пропорційно невикористаному строку дії старої підписки.Щоб перевірити можливість, напишіть у підтримку @siptg_support з акаунта, на якому оплачена підписка, вказавши:
- Який акаунт є Платником і Замовником підписки;
- Який акаунт стає новим Замовником підписки;
- Причину перенесення.
Продовження підписки та вимкнення автоплатежу: як це працює?
За замовчуванням після оплати підписки вмикається автопродовження (якщо ви зберегли картку або маєте позитивний баланс). За кілька днів до завершення чергового періоду бот намагається продовжити підписку автоматично.
- Щоб вимкнути автопродовження, зайдіть у боті @siptg_bot до розділу
/subscriptions, оберіть активну підписку та зніміть прапорець .
- Кошти, які вже списані за поточний період, автоматично не повертаються, але ви можете обговорити з підтримкою можливість часткового повернення залежно від умов.
Які варіанти оплати доступні (щомісячно, поквартально, на рік)?
У розділі
/subscriptions бота @siptg_bot ви можете обрати період оплати: 6 місяців (без знижок), 12 місяців (знижка 10%) або 36 місяців (знижка 30%). Для підписок «Шлюз» і «Софтфон» щомісячна оплата безпосередньо не передбачена, але можна оплатити за пів року та відмовитися від автопродовження.Якщо вам потрібна більша гнучкість (наприклад, щомісячно або поквартально), допоможуть наші партнери — детальніше див. Каталог рішень.
У мене списуються гроші, але я не розумію, за який номер або акаунт. Як дізнатися?
- У боті @siptg_bot відкрийте
/subscriptions, щоб побачити активні підписки та дату їх продовження.
- Якщо не можете зрозуміти, з якого Telegram-акаунта йде списання, зверніться у підтримку @siptg_support з підтверджувальним документом про оплату (або скриншотом транзакції). Фахівці знайдуть, до якого акаунта прив’язана підписка.
Чи можу я платити в іншій валюті?
У розділі
/paysystem бота можна обрати спосіб оплати (банківські картки, PayPal, криптовалюта, рахунок для юросіб тощо).
- Вибір валюти залежить від конкретного платіжного провайдера;
- Якщо ваша локальна валюта недоступна, відбудеться конвертація.
- Оплачувати послуги можна також через наших партнерів у різних країнах — детальніше див. Каталог рішень.
У рахунку (інвойсі) не вказано ваш номер VAT. Де його можна дізнатися?
Починаючи з 09.07.2025 ми отримали статус платника VAT і номер VAT: LT100018548216. Цей номер включається до всіх нових інвойсів, починаючи з зазначеної дати.
Підключив співробітнику підписку «Софтфон», призначив співробітника Користувачем Софтфона, але акаунт не працює / працює з обмеженнями
Сталася плутанина між ролями Власник SIP-акаунта, Користувач SIP-акаунта, Замовник і Платник. У описаному випадку співробітник сприймається як Замовник (оскільки на його ім’я була підключена підписка), а власник SIP-акаунта (той, хто призначав співробітника як Користувача) — як Платник.Оскільки дія підписки не поширюється на Платника (якщо Замовник і Платник — різні особи), Власник SIP-акаунта залишився з безкоштовною підпискою, тому не може призначати Користувачів на свої SIP-акаунти.Щоб не було обмежень, Замовником підписки «Софтфон» має бути саме Власник SIP-акаунтів.Детальніше див. Ролі власника та користувача SIP-акаунта.
Продовження відбувається на менший строк
Намагаюся ввести строк продовження підписки (наприклад, 12 місяців), але строк продовження скидається (наприклад, стає 1 місяць).Це відбувається через надто раннє продовження. Спробуйте продовжити підписку ближче до дати завершення або зверніться в підтримку @siptg_support з проханням продовжити підписку заздалегідь.
Якщо у вас залишилися запитання, звертайтесь по допомогу. Детальніше див. Як отримати допомогу.