У мене був пробний тариф або стартовий план. Зараз бачу лише «Софтфон», «Шлюз» і «Безкоштовна». Що обрати?

Раніше дійсно були «пробні»/«стартові» тарифи. Зараз усе замінено на три підписки:

«Безкоштовна» (Free) — надає базовий функціонал для тестування, з обмеженими хвилинами та без запису дзвінків.

«Софтфон» — платна підписка для використання Telegram як SIP-клієнта (декілька SIP-акаунтів, запис дзвінків тощо).

«Шлюз» — платна підписка для використання Telegram-акаунта як SIP-транку для АТС (приймання/здійснення дзвінків через один Telegram-акаунт).

Якщо ви хочете підключити свій Telegram для вхідних/вихідних дзвінків через АТС (SIP-транк), обирайте «Шлюз». Якщо потрібно підключати акаунти IP-телефонії/АТС до Telegram для особистих або командних дзвінків, використовуйте «Софтфон».