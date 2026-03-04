Поширені запитання (FAQ)

Раніше дійсно були «пробні»/«стартові» тарифи. Зараз усе замінено на три підписки:
  • «Безкоштовна» (Free) — надає базовий функціонал для тестування, з обмеженими хвилинами та без запису дзвінків.
  • «Софтфон» — платна підписка для використання Telegram як SIP-клієнта (декілька SIP-акаунтів, запис дзвінків тощо).
  • «Шлюз» — платна підписка для використання Telegram-акаунта як SIP-транку для АТС (приймання/здійснення дзвінків через один Telegram-акаунт).
Якщо ви хочете підключити свій Telegram для вхідних/вихідних дзвінків через АТС (SIP-транк), обирайте «Шлюз». Якщо потрібно підключати акаунти IP-телефонії/АТС до Telegram для особистих або командних дзвінків, використовуйте «Софтфон».
Перенесення підписки неможливе. У виняткових випадках можна перервати дію підписки з зарахуванням коштів на баланс пропорційно невикористаному строку дії старої підписки.Щоб перевірити можливість, напишіть у підтримку @siptg_support з акаунта, на якому оплачена підписка, вказавши:
  1. Який акаунт є Платником і Замовником підписки;
  2. Який акаунт стає новим Замовником підписки;
  3. Причину перенесення.
Підтримка перевірить можливість переривання підписки та повідомить про результати.У деяких випадках простіше призначити SIP-акаунти іншому користувачу, ніж переносити всю підписку.
За замовчуванням після оплати підписки вмикається автопродовження (якщо ви зберегли картку або маєте позитивний баланс). За кілька днів до завершення чергового періоду бот намагається продовжити підписку автоматично.
  • Щоб вимкнути автопродовження, зайдіть у боті @siptg_bot до розділу /subscriptions, оберіть активну підписку та зніміть прапорець .
  • Кошти, які вже списані за поточний період, автоматично не повертаються, але ви можете обговорити з підтримкою можливість часткового повернення залежно від умов.
У розділі /subscriptions бота @siptg_bot ви можете обрати період оплати: 6 місяців (без знижок), 12 місяців (знижка 10%) або 36 місяців (знижка 30%). Для підписок «Шлюз» і «Софтфон» щомісячна оплата безпосередньо не передбачена, але можна оплатити за пів року та відмовитися від автопродовження.Якщо вам потрібна більша гнучкість (наприклад, щомісячно або поквартально), допоможуть наші партнери — детальніше див. Каталог рішень.
  • У боті @siptg_bot відкрийте /subscriptions, щоб побачити активні підписки та дату їх продовження.
  • Якщо не можете зрозуміти, з якого Telegram-акаунта йде списання, зверніться у підтримку @siptg_support з підтверджувальним документом про оплату (або скриншотом транзакції). Фахівці знайдуть, до якого акаунта прив’язана підписка.
У розділі /paysystem бота можна обрати спосіб оплати (банківські картки, PayPal, криптовалюта, рахунок для юросіб тощо).
  • Вибір валюти залежить від конкретного платіжного провайдера;
  • Якщо ваша локальна валюта недоступна, відбудеться конвертація.
  • Оплачувати послуги можна також через наших партнерів у різних країнах — детальніше див. Каталог рішень.
Починаючи з 09.07.2025 ми отримали статус платника VAT і номер VAT: LT100018548216. Цей номер включається до всіх нових інвойсів, починаючи з зазначеної дати.
Сталася плутанина між ролями Власник SIP-акаунта, Користувач SIP-акаунта, Замовник і Платник. У описаному випадку співробітник сприймається як Замовник (оскільки на його ім’я була підключена підписка), а власник SIP-акаунта (той, хто призначав співробітника як Користувача) — як Платник.Оскільки дія підписки не поширюється на Платника (якщо Замовник і Платник — різні особи), Власник SIP-акаунта залишився з безкоштовною підпискою, тому не може призначати Користувачів на свої SIP-акаунти.Щоб не було обмежень, Замовником підписки «Софтфон» має бути саме Власник SIP-акаунтів.Детальніше див. Ролі власника та користувача SIP-акаунта.
Намагаюся ввести строк продовження підписки (наприклад, 12 місяців), але строк продовження скидається (наприклад, стає 1 місяць).Це відбувається через надто раннє продовження. Спробуйте продовжити підписку ближче до дати завершення або зверніться в підтримку @siptg_support з проханням продовжити підписку заздалегідь.
Якщо у вас залишилися запитання, звертайтесь по допомогу. Детальніше див. Як отримати допомогу.