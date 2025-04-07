​ Ролі власника та користувача SIP-акаунта

Власник SIP-акаунта — користувач Telegram, який створює SIP-акаунт у боті @siptg_bot. Власник має повний контроль над створенням, видаленням і зміною налаштувань SIP-акаунтів, а також може призначати акаунти іншим користувачам.

Користувач SIP-акаунта — людина, якій власник призначив SIP-акаунт. Вона може використовувати акаунт для здійснення та прийому дзвінків, але не може змінювати налаштування самого акаунта.

Підписка для софтфона повинна підключатися на Telegram-акаунт Власника. Підписка користувача SIP-акаунта не впливає на SIP-акаунти, які належать іншим власникам!

​ Принцип взаємодії з кнопками налаштувань

Більшість налаштувань відображаються прямо на кнопках у вигляді поточних значень. Щоб змінити ці налаштування, достатньо натиснути відповідну кнопку та ввести нове значення за запитом бота.

Однак деякі кнопки працюють інакше:

Worker : при натисканні з’являється список доступних Worker-серверів. Виберіть потрібний сервер зі списку, щоб його призначити.

: при натисканні з’являється список доступних Worker-серверів. Виберіть потрібний сервер зі списку, щоб його призначити. Кнопки з прапорцями : такі як «Запис розмов», працюють як перемикачі. Одне натискання активує або деактивує опцію.

: такі як «Запис розмов», працюють як перемикачі. Одне натискання активує або деактивує опцію. Чат для записів : при першому натисканні з’явиться додаткова кнопка для вибору чату. Натиснувши на цю кнопку, ви побачите список чатів і каналів, доступних для вибору. Виберіть відповідний чат, щоб записи розмов зберігалися саме там.

: при першому натисканні з’явиться додаткова кнопка для вибору чату. Натиснувши на цю кнопку, ви побачите список чатів і каналів, доступних для вибору. Виберіть відповідний чат, щоб записи розмов зберігалися саме там. Користувач : при першому натисканні з’явиться додаткова кнопка для вибору користувача. Натиснувши на цю кнопку, ви зможете вибрати іншого користувача Telegram, якому буде призначено цей SIP-акаунт.

: при першому натисканні з’явиться додаткова кнопка для вибору користувача. Натиснувши на цю кнопку, ви зможете вибрати іншого користувача Telegram, якому буде призначено цей SIP-акаунт. Протокол з’єднання (UDP/TCP/TLS): при кожному натисканні відбувається переключення на наступний доступний протокол.

​ Покрокове налаштування

1 Початок роботи з ботом Запустіть бота @siptg_bot.

Перейдіть до розділу /softphone .

. Натисніть кнопку «Новий» для створення нового SIP-акаунта. 2 Введення параметрів SIP-акаунта Введіть логін і пароль, отримані від вашого оператора IP-телефонії або SIP-АТС.

Вкажіть домен (адресу SIP-сервера).

За потреби вкажіть окремий Registrar Proxy (сервер реєстрації).

Заготовлені налаштування оператора IP-телефонії також можна вибрати з каталогу, доступ до якого можливий за кнопкою «Шаблони налаштувань». 3 Додаткові налаштування Виберіть транспортний протокол: UDP, TCP або TLS.

Виберіть і налаштуйте аудіокодеки, підтримувані вашим провайдером.

Налаштуйте метод передачі DTMF-сигналів (RFC2833, INFO, inband).

Задайте правила перетворення номерів для вихідних дзвінків. 4 Тестові виклики Перевірте в кабінеті SIP-провайдера/АТС, що акаунт зареєстровано.

Спробуйте вихідний дзвінок (надішліть номер у чат @siptg).

Якщо все гаразд, спробуйте вхідний (на номер SIP-акаунта).

У разі помилок авторизації або проблем див. Питання та вирішення проблем. 5 Призначення користувача За потреби, щоб дзвінки йшли не вам, а іншому співробітнику, призначте Користувача Telegram на цей SIP-акаунт.

Telegram на цей SIP-акаунт. Тепер усі виклики надходитимуть співробітнику, а ви отримуватимете сповіщення, якщо виникне якась проблема з SIP-акаунтом. 6 Додаткові налаштування Запис дзвінків : увімкніть опцію та виберіть чат для зберігання записів.

: увімкніть опцію та виберіть чат для зберігання записів. Правила перетворення: для зміни формату набраного номера (наприклад, +7 → 8).

Деякі налаштування набирають чинності після натискання кнопки «Застосувати», або через 5 хвилин. Після виконання кроків акаунт стане активним і готовим до роботи.

​ Доступні налаштування

Скріншот із налаштуваннями SIP-акаунта

Аудіокодеки Вибір кодеків впливає на якість і сумісність голосового зв’язку. Підтримуються кодеки Opus, alaw, mulaw, GSM та інші. Методи передачі DTMF DTMF необхідний для взаємодії з голосовим меню. Доступні методи RFC2833 (рекомендується), INFO та inband. Запис розмов Можна активувати або деактивувати автоматичний запис дзвінків, а також вибрати окремий чат або канал для збереження аудіозаписів. Призначення користувача Дозволяє призначати SIP-акаунти іншим користувачам Telegram, надаючи їм можливість використовувати акаунти для дзвінків без доступу до налаштувань. Worker-сервер Дозволяє вибрати сервер, який підключатиметься до АТС або провайдера телефонії. Передбачено 4 типи серверів: Тип сервера Опис Позначення Публічні сервери SIP.TG Основні сервери, підтримувані SIP.TG ✅ Публічні сервери інших користувачів Загальнодоступні сервери, розміщені іншими користувачами 🌐 Публічні сервери провайдерів телефонії Доступні з деякими шаблонами налаштувань, надані сторонніми операторами 📡 Приватні сервери Ваші власні сервери, доступні лише для ваших SIP-акаунтів 🔑 На безкоштовній підписці доступні лише деякі з публічних серверів SIP.TG. Правила набору Дозволяють перетворити номер для вихідного виклику перед його відправкою SIP-провайдеру або в АТС, а також прибрати з запиту на вибір лінії для дзвінка невідповідні SIP-акаунти (наприклад, якщо дзвінки в різні країни ви віддаєте перевагу робити через різні SIP-акаунти). Докладний опис див. у розділі Перетворення вихідних номерів.

​ Перетворення вихідних номерів

Іноді при вихідних викликах потрібно автоматично змінити набраний номер, щоб відповідати вимогам SIP-провайдера або АТС (наприклад, замінити першу «8» на «+7» або видалити пробіли та дужки). У SIP.TG це налаштовується за допомогою Правил перетворення у налаштуваннях SIP-акаунта.

Якщо ваш оператор приймає номери в будь-якому форматі або ви використовуєте готовий Шаблон налаштувань, швидше за все, правила набору не потрібні. Перш ніж вносити зміни, уточніть вимоги до формату номерів у вашого SIP-провайдера або всередині АТС.

Існує 2 типи правил:

Правила з «=» — заміна частини номера.

Якщо ліва частина правила (регулярний вираз) знайдена, вона замінюється на праву частину.

— заміна частини номера. Якщо ліва частина правила (регулярний вираз) знайдена, вона замінюється на праву частину. Правила без «=» — фільтр (маска).

Якщо номер не відповідає регулярному виразу, правило перериває обробку, і виклик не здійснюється.

Усі правила розділяються пробілами та застосовуються в порядку проходження. Щойно номер перестає відповідати хоча б одному правилу-фільтру (без «=»), використання SIP-акаунта для виклику номера не допускається. Кожне правило заміни (зі знаком «=») змінює номер перед його перевіркою наступними правилами-фільтрами.

​ Редагування правил у боті

Перейдіть у боті @siptg_bot до розділу /softphone . Виберіть потрібний SIP-акаунт, натисніть кнопку «Правила набору». Введіть одне або кілька правил, розділяючи їх пробілами. Підтвердіть зміни. Перевірте тестовим дзвінком, що номери перетворюються коректно.

Усі правила працюють за принципом «зліва направо». Зверніть увагу, що додавання надто багатьох фільтрів або неоднозначних замін може призвести до неочікуваних результатів. Для складних сценаріїв тестуйте на кількох реальних номерах.

Україна (8 → +38)

Тільки українські номери

Очищення будь-якого номера Розглянемо задачу: ми набираємо номери виду «8 (050) 123-45-67», але оператор вимагає «+38050XXXXXXX». Припустимо, нам потрібно видалити всі нецифрові символи та перетворити початкову 8 на +38. Ось два правила (записані через пробіл): Copy [^+*#\w]= ^8=+38 Перше прибирає всі символи, крім цифр, літер, плюса та деяких спецсимволів (*, #, _).

Друге замінює першу цифру 8 на +38. Тепер, якщо користувач введе 8 (050) 123-45-67 , після першого правила рядок стане 80501234567 , а після другого — +380501234567 . Розглянемо задачу: ми набираємо номери виду «8 (050) 123-45-67», але оператор вимагає «+38050XXXXXXX». Припустимо, нам потрібно видалити всі нецифрові символи та перетворити початкову 8 на +38. Ось два правила (записані через пробіл): Copy [^+*#\w]= ^8=+38 Перше прибирає всі символи, крім цифр, літер, плюса та деяких спецсимволів (*, #, _).

Друге замінює першу цифру 8 на +38. Тепер, якщо користувач введе 8 (050) 123-45-67 , після першого правила рядок стане 80501234567 , а після другого — +380501234567 . Якщо потрібно дозволити вихідні дзвінки лише на українські мобільні номери (починаються на +380 та ще 9 цифр), використовуємо правило-фільтр: Copy ^\+380\d{9}$ Без знака «=». Якщо номер не відповідає ^\+380\d{9}$ , SIP-акаунт не використовуватиметься. Іноді потрібно відкинути все, якщо користувач випадково ввів невалідний номер. Можна використовувати правило-заміну на порожнечу: Copy .*= Це призведе до того, що будь-який номер заміниться на порожній рядок. Якщо порожній рядок не підходить оператору, виклик не відбудеться.