Послуги SIP.TG не є самостійними — вони потребують взаємодії із зовнішніми постачальниками послуг, а налаштування може бути складним і мати особливості. Тут ви можете підібрати постачальників послуг під свої задачі та знайти фахівця, який допоможе їх впровадити. Для зручності ви можете вибрати країну та відфільтрувати пропозиції за тегами.
ТегОпис
ПартнерНадає послуги SIP.TG під власним брендом
ІнтеграторВпроваджує рішення SIP.TG під ключ, інтегруючи їх з наявними системами телефонії та CRM
ОплатаДопомагає оплатити послуги SIP.TG та підготувати фінансові документи
Фіз. особиПрацює з кінцевими споживачами (фізичними особами)
АТСРозробник рішень АТС, сумісних із SIP.TG
ТелекомПровайдер послуг IP-телефонії, у якого можна купити віртуальний номер і замовити послугу міжнародних дзвінків
Bitrix24
amoCRM		Спеціалізується на інтеграції із зазначеними CRM‑системами
Теги:
Країна:
Якщо ваші послуги сумісні з SIP.TG, ви займаєтеся впровадженням послуг телефонії, зацікавлені у партнерстві та хочете потрапити до каталогу, зв’яжіться з нами в Telegram: @siptg_support.