Послуги SIP.TG не є самостійними — вони потребують взаємодії із зовнішніми постачальниками послуг, а налаштування може бути складним і мати особливості.

Тут ви можете підібрати постачальників послуг під свої задачі та знайти фахівця, який допоможе їх впровадити. Для зручності ви можете вибрати країну та відфільтрувати пропозиції за тегами.

Опис тегів Тег Опис Партнер Надає послуги SIP.TG під власним брендом Інтегратор Впроваджує рішення SIP.TG під ключ, інтегруючи їх з наявними системами телефонії та CRM Оплата Допомагає оплатити послуги SIP.TG та підготувати фінансові документи Фіз. особи Працює з кінцевими споживачами (фізичними особами) АТС Розробник рішень АТС, сумісних із SIP.TG Телеком Провайдер послуг IP-телефонії, у якого можна купити віртуальний номер і замовити послугу міжнародних дзвінків Bitrix24

amoCRM Спеціалізується на інтеграції із зазначеними CRM‑системами

