Опис тегів
|Тег
|Опис
|Партнер
|Надає послуги SIP.TG під власним брендом
|Інтегратор
|Впроваджує рішення SIP.TG під ключ, інтегруючи їх з наявними системами телефонії та CRM
|Оплата
|Допомагає оплатити послуги SIP.TG та підготувати фінансові документи
|Фіз. особи
|Працює з кінцевими споживачами (фізичними особами)
|АТС
|Розробник рішень АТС, сумісних із SIP.TG
|Телеком
|Провайдер послуг IP-телефонії, у якого можна купити віртуальний номер і замовити послугу міжнародних дзвінків
|Bitrix24
amoCRM
|Спеціалізується на інтеграції із зазначеними CRM‑системами
Якщо ваші послуги сумісні з SIP.TG, ви займаєтеся впровадженням послуг телефонії, зацікавлені у партнерстві та хочете потрапити до каталогу, зв’яжіться з нами в Telegram: @siptg_support.
