Софтфон
Переводьте дзвінки з особистих або робочих телефонних номерів у Telegram. Використовуйте Telegram як надійний софтфон для ваших SIP-акаунтів.
Ідеальне доповнення до офісної телефонії для команд будь-якого розміру. Рішення для збору дзвінків з багатьох номерів або здійснення дзвінків зі свого номера під час роумінгу чи перебування за кордоном.
Шлюз
Приймайте та здійснюйте голосові дзвінки через Telegram-акаунт компанії в будь-якій кількості.
Ваш бізнес тепер може бути на голосовому зв’язку — лише один клік від вашого каналу продажів чи маркетингу в Telegram.
Направляйте Telegram-дзвінки до команд підтримки чи продажів через АТС та інтегруйте з вашою CRM.
Ключові переваги
Гнучкість і масштабованість
Багато одночасних дзвінків і гнучкі сценарії маршрутизації: від простих до дуже складних.
Географічна розподіленість
Сервери SIP.TG працюють у різних дата-центрах, що мінімізує затримки зв’язку.
Готові рішення
Підтримка Asterisk, 3CX, FreeSWITCH, Oktell, Yate, Panasonic та багатьох інших.
Конфіденційність
TLS/SRTP-шифрування, гнучкі ролі та дозволи, власні Worker-сервери.
Легкий старт
Безкоштовна підписка, бот для налаштування та детальна документація для швидкого початку.
Готові підключитися?
Зверніться до фахівця
У нашому каталозі є розробники АТС, інтегратори та оператори IP-телефонії з різних країн світу. Вони налаштують рішення SIP.TG під ключ, допоможуть оплатити послуги і підготують фінансові документи.
Налаштуйте самостійно
Ми пропонуємо детальну документацію, а всі налаштування виконуються через спеціального бота в Telegram. Якщо у вас виникнуть питання, можна отримати допомогу в публічній групі та через штучний інтелект.
Цей проєкт розроблено переможцем конкурсу Telegram на покращення програмного ядра та інфраструктури голосових дзвінків у месенджері.