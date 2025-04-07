Для використання Шлюзу ви повинні мати власний Telegram-акаунт для цієї мети. SIP.TG не реєструє Telegram-акаунти для своїх користувачів.

Шлюз — це режим, який дозволяє підключити ваш Telegram-акаунт до телефонної АТС (офісної або хмарної) для переадресації голосових дзвінків до та з Telegram.

Це означає, що будь-який дзвінок на ваш Telegram-акаунт обробляється АТС, а для вихідних дзвінків з АТС той самий Telegram-акаунт може використовуватися як “номер абонента”.

Коли це корисно: якщо у вас є команда продажів або підтримки, яка працює через АТС, і ви хочете здійснювати та приймати дзвінки через Telegram-акаунт (не бот) — щоб бути ближче до вашої аудиторії в месенджері.

Основні сценарії використання

  • Бізнес-акаунт у Telegram — використовуйте єдиний корпоративний Telegram-акаунт, який може приймати багато одночасних дзвінків через АТС.
  • Підтримка та продажі — направляйте Telegram-дзвінки через вашу АТС до кол-центру, конкретного працівника чи команди.
  • Вихідні дзвінки — агенти здійснюють дзвінки з “Telegram-номера” компанії замість особистих номерів.
  • Інтеграція з будь-якою CRM — якщо це працює з вашою АТС, це працює з вашим CRM-модулем, автодозвоном чи аналітикою.

Як це працює

  1. Підключіть ваш Telegram-акаунт у розділі /gateway бота @siptg_bot (це створює віртуальний пристрій “SIP.TG → Telegram”).
  2. Налаштуйте спосіб з’єднання з вашою АТС (АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС або IP⇿IP).
  3. Для вхідних дзвінків користувач “дзвонить” на ваш Telegram-акаунт — але дзвінок направляється до вашої АТС.
  4. Для вихідних дзвінків ваша АТС підключається до Telegram-акаунта, який потім ініціює дзвінок до цільового користувача Telegram.

Дивіться Налаштування SIP-з’єднання з АТС для деталей про три методи з’єднання.

Загальний процес налаштування

1

Підготуйте ваш Telegram-акаунт

  • Оберіть Telegram-акаунт, який буде використовуватися для прийому та здійснення дзвінків. Ви можете створити новий акаунт для Шлюзу або використати існуючий.
  • Переконайтеся, що в налаштуваннях конфіденційності Telegram дозволені дзвінки від усіх (або принаймні від потрібних користувачів).
2

Створіть сесію в @siptg_bot

  • Перейдіть до @siptg_bot і виконайте команду /gateway.
  • Натисніть “Підключити” та оберіть сховище сесій, де буде збережено ключ доступу до Telegram-акаунта.
  • Введіть номер телефону Telegram-акаунта та дочекайтеся коду верифікації від офіційного сервісу Telegram.
  • Після авторизації буде створено віртуальну “сесію шлюзу”.
3

Підключіть до вашої АТС

  • Оберіть метод з’єднання: АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС або IP⇿IP.
  • Для АТС→SIP.TG: отримайте логін і пароль SIP від бота та введіть їх у налаштуваннях вашої АТС як зовнішній SIP-транк.
  • Для SIP.TG→АТС: введіть облікові дані вашого SIP-акаунта АТС (логін, пароль, адреса сервера) у боті.
  • Для IP⇿IP: вкажіть IP-адресу вашої АТС і підтвердьте тестовим дзвінком, якщо потрібно.
4

Перевірте та протестуйте

  • Переконайтеся, що транк зареєстровано у вашій АТС (або що з’єднання IP-to-IP активне).
  • Здійсніть тестовий вхідний дзвінок на Telegram-акаунт і переконайтеся, що він доходить до АТС.
  • Спробуйте здійснити вихідний дзвінок з АТС до Telegram.
  • Налаштуйте правила маршрутизації (IVR, голосове меню) всередині АТС за потреби.

Наступні кроки

  • Інтеграція з Telegram — визначення ролей, підключення SIP.TG до вашого Telegram-акаунта, конфіденційність, P2P, блокування інших пристроїв, обробка повідомлень.
  • Інтеграція з АТС — вибір і налаштування методу з’єднання (АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС, IP⇿IP); типи ідентифікаторів абонентів і поведінка набору.
  • Усунення несправностей — якщо щось пішло не так.

Шлюз — потужний інструмент для інтеграції Telegram із традиційною телефонією. Для отримання допомоги дивіться Як отримати допомогу.