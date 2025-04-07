Для використання Шлюзу ви повинні мати власний Telegram-акаунт для цієї мети. SIP.TG не реєструє Telegram-акаунти для своїх користувачів.

Шлюз — це режим, який дозволяє підключити ваш Telegram-акаунт до телефонної АТС (офісної або хмарної) для переадресації голосових дзвінків до та з Telegram.

Це означає, що будь-який дзвінок на ваш Telegram-акаунт обробляється АТС, а для вихідних дзвінків з АТС той самий Telegram-акаунт може використовуватися як “номер абонента”.

Коли це корисно: якщо у вас є команда продажів або підтримки, яка працює через АТС, і ви хочете здійснювати та приймати дзвінки через Telegram-акаунт (не бот) — щоб бути ближче до вашої аудиторії в месенджері.

​ Основні сценарії використання

Бізнес-акаунт у Telegram — використовуйте єдиний корпоративний Telegram-акаунт, який може приймати багато одночасних дзвінків через АТС.

— використовуйте єдиний корпоративний Telegram-акаунт, який може приймати багато одночасних дзвінків через АТС. Підтримка та продажі — направляйте Telegram-дзвінки через вашу АТС до кол-центру, конкретного працівника чи команди.

— направляйте Telegram-дзвінки через вашу АТС до кол-центру, конкретного працівника чи команди. Вихідні дзвінки — агенти здійснюють дзвінки з “Telegram-номера” компанії замість особистих номерів.

— агенти здійснюють дзвінки з “Telegram-номера” компанії замість особистих номерів. Інтеграція з будь-якою CRM — якщо це працює з вашою АТС, це працює з вашим CRM-модулем, автодозвоном чи аналітикою.

​ Як це працює

Підключіть ваш Telegram-акаунт у розділі /gateway бота @siptg_bot (це створює віртуальний пристрій “SIP.TG → Telegram”). Налаштуйте спосіб з’єднання з вашою АТС (АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС або IP⇿IP). Для вхідних дзвінків користувач “дзвонить” на ваш Telegram-акаунт — але дзвінок направляється до вашої АТС. Для вихідних дзвінків ваша АТС підключається до Telegram-акаунта, який потім ініціює дзвінок до цільового користувача Telegram.

Дивіться Налаштування SIP-з’єднання з АТС для деталей про три методи з’єднання.

​ Загальний процес налаштування

1 Підготуйте ваш Telegram-акаунт Оберіть Telegram-акаунт, який буде використовуватися для прийому та здійснення дзвінків. Ви можете створити новий акаунт для Шлюзу або використати існуючий.

Переконайтеся, що в налаштуваннях конфіденційності Telegram дозволені дзвінки від усіх (або принаймні від потрібних користувачів). 2 Створіть сесію в @siptg_bot Перейдіть до @siptg_bot і виконайте команду /gateway .

. Натисніть “Підключити” та оберіть сховище сесій, де буде збережено ключ доступу до Telegram-акаунта.

Введіть номер телефону Telegram-акаунта та дочекайтеся коду верифікації від офіційного сервісу Telegram.

Після авторизації буде створено віртуальну “сесію шлюзу”. 3 Підключіть до вашої АТС Оберіть метод з’єднання: АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС або IP⇿IP.

Для АТС→SIP.TG: отримайте логін і пароль SIP від бота та введіть їх у налаштуваннях вашої АТС як зовнішній SIP-транк.

Для SIP.TG→АТС: введіть облікові дані вашого SIP-акаунта АТС (логін, пароль, адреса сервера) у боті.

Для IP⇿IP: вкажіть IP-адресу вашої АТС і підтвердьте тестовим дзвінком, якщо потрібно. 4 Перевірте та протестуйте Переконайтеся, що транк зареєстровано у вашій АТС (або що з’єднання IP-to-IP активне).

Здійсніть тестовий вхідний дзвінок на Telegram-акаунт і переконайтеся, що він доходить до АТС.

Спробуйте здійснити вихідний дзвінок з АТС до Telegram.

Налаштуйте правила маршрутизації (IVR, голосове меню) всередині АТС за потреби.

​ Наступні кроки

Інтеграція з Telegram — визначення ролей, підключення SIP.TG до вашого Telegram-акаунта, конфіденційність, P2P, блокування інших пристроїв, обробка повідомлень.

Інтеграція з АТС — вибір і налаштування методу з’єднання (АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС, IP⇿IP); типи ідентифікаторів абонентів і поведінка набору.

Усунення несправностей — якщо щось пішло не так.