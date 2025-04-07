Огляд функцій Шлюзу
Для використання Шлюзу ви повинні мати власний Telegram-акаунт для цієї мети. SIP.TG не реєструє Telegram-акаунти для своїх користувачів.
Шлюз — це режим, який дозволяє підключити ваш Telegram-акаунт до телефонної АТС (офісної або хмарної) для переадресації голосових дзвінків до та з Telegram.
Це означає, що будь-який дзвінок на ваш Telegram-акаунт обробляється АТС, а для вихідних дзвінків з АТС той самий Telegram-акаунт може використовуватися як “номер абонента”.
Коли це корисно: якщо у вас є команда продажів або підтримки, яка працює через АТС, і ви хочете здійснювати та приймати дзвінки через Telegram-акаунт (не бот) — щоб бути ближче до вашої аудиторії в месенджері.
Основні сценарії використання
- Бізнес-акаунт у Telegram — використовуйте єдиний корпоративний Telegram-акаунт, який може приймати багато одночасних дзвінків через АТС.
- Підтримка та продажі — направляйте Telegram-дзвінки через вашу АТС до кол-центру, конкретного працівника чи команди.
- Вихідні дзвінки — агенти здійснюють дзвінки з “Telegram-номера” компанії замість особистих номерів.
- Інтеграція з будь-якою CRM — якщо це працює з вашою АТС, це працює з вашим CRM-модулем, автодозвоном чи аналітикою.
Як це працює
- Підключіть ваш Telegram-акаунт у розділі
/gatewayбота @siptg_bot (це створює віртуальний пристрій “SIP.TG → Telegram”).
- Налаштуйте спосіб з’єднання з вашою АТС (АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС або IP⇿IP).
- Для вхідних дзвінків користувач “дзвонить” на ваш Telegram-акаунт — але дзвінок направляється до вашої АТС.
- Для вихідних дзвінків ваша АТС підключається до Telegram-акаунта, який потім ініціює дзвінок до цільового користувача Telegram.
Дивіться Налаштування SIP-з’єднання з АТС для деталей про три методи з’єднання.
Загальний процес налаштування
Підготуйте ваш Telegram-акаунт
- Оберіть Telegram-акаунт, який буде використовуватися для прийому та здійснення дзвінків. Ви можете створити новий акаунт для Шлюзу або використати існуючий.
- Переконайтеся, що в налаштуваннях конфіденційності Telegram дозволені дзвінки від усіх (або принаймні від потрібних користувачів).
Створіть сесію в @siptg_bot
- Перейдіть до @siptg_bot і виконайте команду
/gateway.
- Натисніть “Підключити” та оберіть сховище сесій, де буде збережено ключ доступу до Telegram-акаунта.
- Введіть номер телефону Telegram-акаунта та дочекайтеся коду верифікації від офіційного сервісу Telegram.
- Після авторизації буде створено віртуальну “сесію шлюзу”.
Підключіть до вашої АТС
- Оберіть метод з’єднання: АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС або IP⇿IP.
- Для АТС→SIP.TG: отримайте логін і пароль SIP від бота та введіть їх у налаштуваннях вашої АТС як зовнішній SIP-транк.
- Для SIP.TG→АТС: введіть облікові дані вашого SIP-акаунта АТС (логін, пароль, адреса сервера) у боті.
- Для IP⇿IP: вкажіть IP-адресу вашої АТС і підтвердьте тестовим дзвінком, якщо потрібно.
Перевірте та протестуйте
- Переконайтеся, що транк зареєстровано у вашій АТС (або що з’єднання IP-to-IP активне).
- Здійсніть тестовий вхідний дзвінок на Telegram-акаунт і переконайтеся, що він доходить до АТС.
- Спробуйте здійснити вихідний дзвінок з АТС до Telegram.
- Налаштуйте правила маршрутизації (IVR, голосове меню) всередині АТС за потреби.
Наступні кроки
- Інтеграція з Telegram — визначення ролей, підключення SIP.TG до вашого Telegram-акаунта, конфіденційність, P2P, блокування інших пристроїв, обробка повідомлень.
- Інтеграція з АТС — вибір і налаштування методу з’єднання (АТС→SIP.TG, SIP.TG→АТС, IP⇿IP); типи ідентифікаторів абонентів і поведінка набору.
- Усунення несправностей — якщо щось пішло не так.
Шлюз — потужний інструмент для інтеграції Telegram із традиційною телефонією. Для отримання допомоги дивіться Як отримати допомогу.