Для використання Софтфона вам потрібен SIP-акаунт від провайдера VoIP або АТС. SIP.TG не є телеком-оператором, не пропонує послуги телефонії від свого імені та не реєструє SIP-акаунти для користувачів.

Софтфон дозволяє використовувати додаток Telegram як SIP-клієнт. Ви можете підключитися до будь-якого VoIP-провайдера або офісної АТС, використовуючи SIP-облікові дані. Вхідні та вихідні дзвінки проходять через Telegram — ви приймаєте їх прямо в улюбленому месенджері.

Коли це корисно: коли ви хочете замінити традиційні софтфони (Zoiper, MicroSIP тощо) і керувати всією голосовою комунікацією в Telegram, не перемикаючись між кількома додатками.

Основні сценарії використання

  • Особисте використання: здійснюйте та приймайте IP-дзвінки в Telegram навіть за кордоном (економія на роумінгу).
  • Віддалена робота: кол-центри, підтримка та команди продажів можуть підключати корпоративні SIP-номери прямо в Telegram.
  • Єдиний робочий простір: об’єднайте обмін повідомленнями та SIP-телефонію в одному додатку.

Як це працює

  1. У розділі /softphone бота @siptg_bot створіть SIP-акаунт (введіть логін, пароль і адресу SIP-сервера).
  2. SIP.TG реєструється на SIP-сервері, використовуючи один зі своїх Worker-серверів.
  3. Вхідні дзвінки на SIP-акаунт переадресовуються в Telegram (спеціальний акаунт @siptg “дзвонить” вам у чаті).
  4. Вихідні дзвінки здійснюються шляхом надсилання номера телефону в чат із @siptg або натисканням кнопки “Повторний виклик”.

Ваш Telegram-акаунт залишається повністю функціональним для звичайних дзвінків і чатів. Софтфон просто додає підтримку SIP-дзвінків.

Наступні кроки

Ми сподіваємося, що Софтфон зробить вашу голосову комунікацію зручнішою. Для отримання допомоги дивіться Як отримати допомогу.