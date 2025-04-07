Огляд функцій Софтфона
Для використання Софтфона вам потрібен SIP-акаунт від провайдера VoIP або АТС. SIP.TG не є телеком-оператором, не пропонує послуги телефонії від свого імені та не реєструє SIP-акаунти для користувачів.
Софтфон дозволяє використовувати додаток Telegram як SIP-клієнт. Ви можете підключитися до будь-якого VoIP-провайдера або офісної АТС, використовуючи SIP-облікові дані. Вхідні та вихідні дзвінки проходять через Telegram — ви приймаєте їх прямо в улюбленому месенджері.
Коли це корисно: коли ви хочете замінити традиційні софтфони (Zoiper, MicroSIP тощо) і керувати всією голосовою комунікацією в Telegram, не перемикаючись між кількома додатками.
Основні сценарії використання
- Особисте використання: здійснюйте та приймайте IP-дзвінки в Telegram навіть за кордоном (економія на роумінгу).
- Віддалена робота: кол-центри, підтримка та команди продажів можуть підключати корпоративні SIP-номери прямо в Telegram.
- Єдиний робочий простір: об’єднайте обмін повідомленнями та SIP-телефонію в одному додатку.
Як це працює
- У розділі
/softphoneбота @siptg_bot створіть SIP-акаунт (введіть логін, пароль і адресу SIP-сервера).
- SIP.TG реєструється на SIP-сервері, використовуючи один зі своїх Worker-серверів.
- Вхідні дзвінки на SIP-акаунт переадресовуються в Telegram (спеціальний акаунт @siptg “дзвонить” вам у чаті).
- Вихідні дзвінки здійснюються шляхом надсилання номера телефону в чат із @siptg або натисканням кнопки “Повторний виклик”.
Ваш Telegram-акаунт залишається повністю функціональним для звичайних дзвінків і чатів. Софтфон просто додає підтримку SIP-дзвінків.
Наступні кроки
- Налаштування Софтфона — як налаштувати SIP-акаунт, увімкнути запис дзвінків і прив’язати акаунт до конкретного користувача.
- Як користуватися — як здійснювати та приймати дзвінки, використовувати меню IVR і керувати записом під час дзвінка.
- Усунення несправностей — найпоширеніші проблеми та як їх вирішити.
Ми сподіваємося, що Софтфон зробить вашу голосову комунікацію зручнішою. Для отримання допомоги дивіться Як отримати допомогу.