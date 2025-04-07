Взаємодія з Telegram
Для роботи режиму Шлюз необхідно підключити звичайний акаунт Telegram, через який проходитимуть дзвінки. У цьому процесі беруть участь дві ролі: сесія та адміністратор.
Ролі акаунтів сесії та адміністратора
- Акаунт сесії — акаунт Telegram, який використовуватиметься як джерело і одержувач дзвінків. Підключається як віртуальний пристрій до SIP.TG.
- Акаунт адміністратора — акаунт Telegram, який взаємодіє з @siptg_bot і керує сесією: підключає сесію, може змінювати налаштування, підключати SIP-АТС і отримувати сповіщення про помилки.
Один і той самий акаунт Telegram може використовуватися в обох ролях. Однак у корпоративному середовищі рекомендується їх розділяти.
Покрокове підключення сесії
Вибір акаунта Telegram
Оберіть акаунт Telegram, який використовуватиметься як шлюз. Переконайтеся, що він не використовується для особистих дзвінків чи листування.
Підключення до бота @siptg_bot
Перейдіть до @siptg_bot і виконайте команду
/gateway. Натисніть кнопку «Підключити».
Вибір сховища сесії
Укажіть, де зберігатиметься сесія:
- Хмарне сховище SIP.TG — просто, швидко і безпечно.
- Власне сховище — для компаній із підвищеними вимогами до конфіденційності. Докладніше див. Сховище сесій Telegram.
Введення номера телефону та підтвердження
Укажіть номер телефону обраного акаунта Telegram. На нього надійде код від офіційного акаунта Telegram, який потрібно ввести в бота для авторизації.
Якщо на акаунті ввімкнено двофакторну автентифікацію (2FA), буде запущено безпечний процес відновлення: Telegram надішле лист на пов’язану електронну пошту для скидання пароля. Це робиться, щоб не передавати ваш пароль у відкритому вигляді.
Застосування налаштувань Telegram до акаунта
Відразу після підключення сесії бот запропонує застосувати рекомендовані налаштування. Вони підвищують надійність і зручність прийому дзвінків:
- Вимкнути дзвінки на інших пристроях — усуває конфлікти, коли виклик надходить одночасно в кілька місць. Дозволяє використовувати сесію Telegram як канал тільки для дзвінків, а інші пристрої — для листування.
- Дозволити дзвінки від усіх користувачів — важливо, оскільки за замовчуванням дзвінки від невідомих номерів блокуються налаштуваннями Telegram і не надходитимуть до АТС.
- Дозволити P2P-дзвінки від усіх — якщо підтримується, дозволяє Telegram передавати аудіо напряму, без пересилання через сервери, покращуючи якість зв’язку та зменшуючи затримки.
- Заборонити додавання до груп — знижує ризик отримання зайвих сповіщень, не пов’язаних із завданнями дзвінків.
Деякі параметри Telegram можна змінити лише через 24 години після підключення акаунта. Якщо отримаєте помилку — спробуйте пізніше.
Налаштування сесії SIP.TG
Скріншот із налаштуваннями сесії Telegram