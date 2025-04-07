Для роботи режиму Шлюз необхідно підключити звичайний акаунт Telegram, через який проходитимуть дзвінки. У цьому процесі беруть участь дві ролі: сесія та адміністратор.

​ Ролі акаунтів сесії та адміністратора

Акаунт сесії — акаунт Telegram, який використовуватиметься як джерело і одержувач дзвінків. Підключається як віртуальний пристрій до SIP.TG.

— акаунт Telegram, який використовуватиметься як джерело і одержувач дзвінків. Підключається як до SIP.TG. Акаунт адміністратора — акаунт Telegram, який взаємодіє з @siptg_bot і керує сесією: підключає сесію, може змінювати налаштування, підключати SIP-АТС і отримувати сповіщення про помилки.

Один і той самий акаунт Telegram може використовуватися в обох ролях. Однак у корпоративному середовищі рекомендується їх розділяти.

​ Покрокове підключення сесії

1 Вибір акаунта Telegram Оберіть акаунт Telegram, який використовуватиметься як шлюз. Переконайтеся, що він не використовується для особистих дзвінків чи листування. 2 Підключення до бота @siptg_bot Перейдіть до @siptg_bot і виконайте команду /gateway . Натисніть кнопку «Підключити». 3 Вибір сховища сесії Укажіть, де зберігатиметься сесія: Хмарне сховище SIP.TG — просто, швидко і безпечно.

— просто, швидко і безпечно. Власне сховище — для компаній із підвищеними вимогами до конфіденційності. Докладніше див. Сховище сесій Telegram. 4 Введення номера телефону та підтвердження Укажіть номер телефону обраного акаунта Telegram. На нього надійде код від офіційного акаунта Telegram, який потрібно ввести в бота для авторизації.

Якщо на акаунті ввімкнено двофакторну автентифікацію (2FA), буде запущено безпечний процес відновлення: Telegram надішле лист на пов’язану електронну пошту для скидання пароля. Це робиться, щоб не передавати ваш пароль у відкритому вигляді.

​ Застосування налаштувань Telegram до акаунта

Відразу після підключення сесії бот запропонує застосувати рекомендовані налаштування. Вони підвищують надійність і зручність прийому дзвінків:

Вимкнути дзвінки на інших пристроях — усуває конфлікти, коли виклик надходить одночасно в кілька місць. Дозволяє використовувати сесію Telegram як канал тільки для дзвінків, а інші пристрої — для листування.

— усуває конфлікти, коли виклик надходить одночасно в кілька місць. Дозволяє використовувати сесію Telegram як канал тільки для дзвінків, а інші пристрої — для листування. Дозволити дзвінки від усіх користувачів — важливо, оскільки за замовчуванням дзвінки від невідомих номерів блокуються налаштуваннями Telegram і не надходитимуть до АТС.

— важливо, оскільки за замовчуванням дзвінки від невідомих номерів блокуються налаштуваннями Telegram і не надходитимуть до АТС. Дозволити P2P-дзвінки від усіх — якщо підтримується, дозволяє Telegram передавати аудіо напряму, без пересилання через сервери, покращуючи якість зв’язку та зменшуючи затримки.

— якщо підтримується, дозволяє Telegram передавати аудіо напряму, без пересилання через сервери, покращуючи якість зв’язку та зменшуючи затримки. Заборонити додавання до груп — знижує ризик отримання зайвих сповіщень, не пов’язаних із завданнями дзвінків.

Деякі параметри Telegram можна змінити лише через 24 години після підключення акаунта. Якщо отримаєте помилку — спробуйте пізніше.

​ Налаштування сесії SIP.TG

Скріншот із налаштуваннями сесії Telegram