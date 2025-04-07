Для роботи режиму Шлюз необхідно підключити звичайний акаунт Telegram, через який проходитимуть дзвінки. У цьому процесі беруть участь дві ролі: сесія та адміністратор.

Ролі акаунтів сесії та адміністратора

  • Акаунт сесії — акаунт Telegram, який використовуватиметься як джерело і одержувач дзвінків. Підключається як віртуальний пристрій до SIP.TG.
  • Акаунт адміністратора — акаунт Telegram, який взаємодіє з @siptg_bot і керує сесією: підключає сесію, може змінювати налаштування, підключати SIP-АТС і отримувати сповіщення про помилки.

Один і той самий акаунт Telegram може використовуватися в обох ролях. Однак у корпоративному середовищі рекомендується їх розділяти.

Покрокове підключення сесії

1

Вибір акаунта Telegram

Оберіть акаунт Telegram, який використовуватиметься як шлюз. Переконайтеся, що він не використовується для особистих дзвінків чи листування.

2

Підключення до бота @siptg_bot

Перейдіть до @siptg_bot і виконайте команду /gateway. Натисніть кнопку «Підключити».

3

Вибір сховища сесії

Укажіть, де зберігатиметься сесія:

  • Хмарне сховище SIP.TG — просто, швидко і безпечно.
  • Власне сховище — для компаній із підвищеними вимогами до конфіденційності. Докладніше див. Сховище сесій Telegram.
4

Введення номера телефону та підтвердження

Укажіть номер телефону обраного акаунта Telegram. На нього надійде код від офіційного акаунта Telegram, який потрібно ввести в бота для авторизації.

Якщо на акаунті ввімкнено двофакторну автентифікацію (2FA), буде запущено безпечний процес відновлення: Telegram надішле лист на пов’язану електронну пошту для скидання пароля. Це робиться, щоб не передавати ваш пароль у відкритому вигляді.

Застосування налаштувань Telegram до акаунта

Відразу після підключення сесії бот запропонує застосувати рекомендовані налаштування. Вони підвищують надійність і зручність прийому дзвінків:

  • Вимкнути дзвінки на інших пристроях — усуває конфлікти, коли виклик надходить одночасно в кілька місць. Дозволяє використовувати сесію Telegram як канал тільки для дзвінків, а інші пристрої — для листування.
  • Дозволити дзвінки від усіх користувачів — важливо, оскільки за замовчуванням дзвінки від невідомих номерів блокуються налаштуваннями Telegram і не надходитимуть до АТС.
  • Дозволити P2P-дзвінки від усіх — якщо підтримується, дозволяє Telegram передавати аудіо напряму, без пересилання через сервери, покращуючи якість зв’язку та зменшуючи затримки.
  • Заборонити додавання до груп — знижує ризик отримання зайвих сповіщень, не пов’язаних із завданнями дзвінків.

Деякі параметри Telegram можна змінити лише через 24 години після підключення акаунта. Якщо отримаєте помилку — спробуйте пізніше.

Налаштування сесії SIP.TG

Скріншот із налаштуваннями сесії Telegram