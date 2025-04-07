Підключення та продовження
Ролі замовника та платника підписки
У SIP.TG передбачено розподіл ролей:
- Замовник — користувач Telegram, на якого фактично оформлено підписку. Саме на його акаунті Telegram діють ліміти та опції підписки (наприклад, кількість SIP-акаунтів або ліній Шлюзу). Замовник може не бути Платником: одна людина оплачує, а інша використовує підписку.
- Платник — особа, з акаунта або картки якої списуються кошти за підписку та її продовження. Вони керують фінансовою частиною: обирають спосіб оплати в розділі
/billingбота @siptg_bot, вказують адресу та ім’я покупця, а також податковий номер.
Для спрощення взаємодії Замовник і Платник можуть збігатися, тобто підписку оплачує і використовує один і той самий акаунт Telegram.
Взаємодія з ботом
Основне керування підписками відбувається в розділі
/subscriptions бота @siptg_bot. Тут відображаються активні та доступні підписки у вигляді кнопок. Натискання на кнопку з доступною підпискою покаже її опис і кнопки підключення, а натискання на активну підписку покаже її поточні параметри, дату закінчення та кнопки дій: “Змінити”, “Продовжити” або змінити статус “Автопродовження”.
Скріншот розділу підписок
Щоб змінити конкретну опцію (наприклад, кількість SIP-акаунтів або тривалість запису дзвінків), на екрані підключення або зміни підписки просто натисніть на кнопку з поточним значенням. Бот запропонує ввести нове значення та вкаже допустимі значення.
Усі опції та валюту передплати обирає саме Платник. Якщо Замовник і Платник - різні користувачі, то зміна опцій підписки Замовником може бути обмежена.
Оплата та податки
Підписка прив’язана до конкретної валюти, яку Платник обирає під час першого виставлення рахунку. Змінити валюту підписки пізніше неможливо. Способи оплати налаштовуються в розділі
/billing того ж бота — тут також вказується:
- Країна Платника: впливає на схему оподаткування (наприклад, додається ПДВ чи інший податок);
- Податковий номер (якщо потрібно для звільнення від ПДВ або застосування іншої ставки податку);
- Ім’я та адреса покупця, необхідні для правильного виставлення рахунків.
У деяких випадках бот може запросити додаткову верифікацію країни, якщо обрано спосіб оплати з перевіркою податкового статусу. Без проходження такої верифікації оплата буде відхилена.
Способи оплати
SIP.TG підтримує різні платіжні системи:
- Банківські картки (через вбудовані платіжні інструменти Telegram або стороннього провайдера);
- PayPal (у зовнішньому вікні);
- Криптовалюти (BTC, ETH, USDT, TON тощо);
- Банківський переказ (генерується PDF із номером замовлення).
Зміна активної підписки
За потреби ви можете змінити (розширити або зменшити) вже активну підписку. Однак дата закінчення діє по-різному:
- Якщо підписка розширюється (додаються платні опції або їх кількість збільшується), то дата закінчення скорочується пропорційно до необхідної доплати за залишкові дні підписки.
- Якщо підписка зменшується (платні опції зменшуються), то дата закінчення не змінюється.
Цей механізм уникає складних перерахунків і одразу враховує загальну вартість.
Щоб змінити підписку, перейдіть до розділу
/subscriptions, натисніть “Налаштувати підписку” та оберіть нові параметри.
Сповіщення та автопродовження
SIP.TG надсилає сповіщення Платнику за кілька днів до закінчення підписки:
- Пропонує продовжити вручну;
- Або автоматично списує кошти (якщо увімкнено автопродовження) з внутрішнього балансу або активної картки/акаунта.
Автоматичне продовження зберігає всі поточні опції підписки та продовжує їх на той самий період. Якщо на балансі недостатньо коштів, автоматичне списання може не пройти, і підписка не буде продовжена.
Внутрішній баланс
У розділі
/balance бота @siptg_bot є внутрішній баланс SIP.TG. Він призначений для:
- Попереднього резервування коштів (щоб уникнути залежності від регулярних списань із картки);
- Погашення боргу, якщо у вас є кредитний ліміт;
- Автоматичного продовження підписки (якщо автопродовження увімкнено).
Ви можете поповнити баланс на будь-яку зручну суму, і вона буде витрачена на оплату підписки відповідно до обраних опцій.
При регулярному використанні сервісів зручно тримати на балансі суму, достатню для наступного продовження. Так ви уникнете несподіваних зупинок підписки через невдале списання з картки.
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