​ Ролі замовника та платника підписки

У SIP.TG передбачено розподіл ролей:

Замовник — користувач Telegram, на якого фактично оформлено підписку. Саме на його акаунті Telegram діють ліміти та опції підписки (наприклад, кількість SIP-акаунтів або ліній Шлюзу). Замовник може не бути Платником: одна людина оплачує, а інша використовує підписку.

— користувач Telegram, на якого фактично оформлено підписку. Саме на його акаунті Telegram діють ліміти та опції підписки (наприклад, кількість SIP-акаунтів або ліній Шлюзу). Замовник може не бути Платником: одна людина оплачує, а інша використовує підписку. Платник — особа, з акаунта або картки якої списуються кошти за підписку та її продовження. Вони керують фінансовою частиною: обирають спосіб оплати в розділі /billing бота @siptg_bot, вказують адресу та ім’я покупця, а також податковий номер.

Для спрощення взаємодії Замовник і Платник можуть збігатися, тобто підписку оплачує і використовує один і той самий акаунт Telegram.

​ Взаємодія з ботом

Основне керування підписками відбувається в розділі /subscriptions бота @siptg_bot. Тут відображаються активні та доступні підписки у вигляді кнопок. Натискання на кнопку з доступною підпискою покаже її опис і кнопки підключення, а натискання на активну підписку покаже її поточні параметри, дату закінчення та кнопки дій: “Змінити”, “Продовжити” або змінити статус “Автопродовження”.

Скріншот розділу підписок

Щоб змінити конкретну опцію (наприклад, кількість SIP-акаунтів або тривалість запису дзвінків), на екрані підключення або зміни підписки просто натисніть на кнопку з поточним значенням. Бот запропонує ввести нове значення та вкаже допустимі значення.

Усі опції та валюту передплати обирає саме Платник. Якщо Замовник і Платник - різні користувачі, то зміна опцій підписки Замовником може бути обмежена.

​ Оплата та податки

Підписка прив’язана до конкретної валюти, яку Платник обирає під час першого виставлення рахунку. Змінити валюту підписки пізніше неможливо. Способи оплати налаштовуються в розділі /billing того ж бота — тут також вказується:

Країна Платника : впливає на схему оподаткування (наприклад, додається ПДВ чи інший податок);

: впливає на схему оподаткування (наприклад, додається ПДВ чи інший податок); Податковий номер (якщо потрібно для звільнення від ПДВ або застосування іншої ставки податку);

(якщо потрібно для звільнення від ПДВ або застосування іншої ставки податку); Ім’я та адреса покупця, необхідні для правильного виставлення рахунків.

У деяких випадках бот може запросити додаткову верифікацію країни, якщо обрано спосіб оплати з перевіркою податкового статусу. Без проходження такої верифікації оплата буде відхилена.

​ Способи оплати

SIP.TG підтримує різні платіжні системи:

Банківські картки (через вбудовані платіжні інструменти Telegram або стороннього провайдера);

PayPal (у зовнішньому вікні);

Криптовалюти (BTC, ETH, USDT, TON тощо);

Банківський переказ (генерується PDF із номером замовлення).

​ Зміна активної підписки

За потреби ви можете змінити (розширити або зменшити) вже активну підписку. Однак дата закінчення діє по-різному:

Якщо підписка розширюється (додаються платні опції або їх кількість збільшується), то дата закінчення скорочується пропорційно до необхідної доплати за залишкові дні підписки.

(додаються платні опції або їх кількість збільшується), то дата закінчення скорочується пропорційно до необхідної доплати за залишкові дні підписки. Якщо підписка зменшується (платні опції зменшуються), то дата закінчення не змінюється.

Цей механізм уникає складних перерахунків і одразу враховує загальну вартість.

Щоб змінити підписку, перейдіть до розділу /subscriptions , натисніть “Налаштувати підписку” та оберіть нові параметри.

​ Сповіщення та автопродовження

SIP.TG надсилає сповіщення Платнику за кілька днів до закінчення підписки:

Пропонує продовжити вручну;

Або автоматично списує кошти (якщо увімкнено автопродовження) з внутрішнього балансу або активної картки/акаунта.

Автоматичне продовження зберігає всі поточні опції підписки та продовжує їх на той самий період. Якщо на балансі недостатньо коштів, автоматичне списання може не пройти, і підписка не буде продовжена.

​ Внутрішній баланс

У розділі /balance бота @siptg_bot є внутрішній баланс SIP.TG. Він призначений для:

Попереднього резервування коштів (щоб уникнути залежності від регулярних списань із картки);

Погашення боргу, якщо у вас є кредитний ліміт;

Автоматичного продовження підписки (якщо автопродовження увімкнено).

Ви можете поповнити баланс на будь-яку зручну суму, і вона буде витрачена на оплату підписки відповідно до обраних опцій.

При регулярному використанні сервісів зручно тримати на балансі суму, достатню для наступного продовження. Так ви уникнете несподіваних зупинок підписки через невдале списання з картки.

​ Поширені запитання

У мене був пробний або стартовий план. Тепер я бачу лише 'Софтфон', 'Шлюз' і 'Безкоштовно'. Що обрати? Раніше дійсно були “пробні”/“стартові” плани. Тепер усе замінено на три підписки: “Безкоштовно” — забезпечує базову функціональність для тестування, з обмеженими хвилинами та без запису дзвінків.

— забезпечує базову функціональність для тестування, з обмеженими хвилинами та без запису дзвінків. “Софтфон” — платна підписка для використання Telegram як SIP-клієнта (декілька SIP-акаунтів, запис дзвінків тощо).

— платна підписка для використання Telegram як SIP-клієнта (декілька SIP-акаунтів, запис дзвінків тощо). “Шлюз” — платна підписка для використання Telegram-акаунта як SIP-транка для АТС (прийом/здійснення дзвінків через єдиний Telegram-акаунт). Якщо ви хочете підключити Telegram для вхідних/вихідних дзвінків через АТС (SIP-транк), оберіть “Шлюз”. Якщо потрібно підключити акаунти IP-телефонії/АТС до Telegram для особистих чи командних дзвінків, використовуйте “Софтфон”. Як передати підписку з одного Telegram-акаунта на інший? Передача підписки неможлива. У виняткових випадках можливо перервати дію підписки із зарахуванням коштів на баланс пропорційно до невикористаного терміну дії старої підписки. Щоб перевірити можливість, напишіть у підтримку @siptg_support з акаунта, на якому оплачено підписку, вказавши: Який акаунт є Платником і поточним Власником підписки; Який акаунт стане новим Власником підписки; Причину передачі. Підтримка перевірить можливість переривання підписки та повідомить про результати. У деяких випадках простіше призначити SIP-акаунти іншому користувачу, ніж передавати всю підписку. Продовження підписки та скасування автоплатежу: як це працює? За замовчуванням після оплати підписки автопродовження увімкнено (якщо ви зберегли картку або маєте позитивний баланс). За кілька днів до закінчення наступного періоду бот намагається автоматично продовжити підписку. Щоб вимкнути автопродовження , перейдіть до розділу /subscriptions бота @siptg_bot, оберіть активну підписку та зніміть позначку “Автопродовження”.

, перейдіть до розділу бота @siptg_bot, оберіть активну підписку та зніміть позначку “Автопродовження”. Кошти, уже списані за поточний період, автоматично не повертаються, але ви можете обговорити можливість часткового повернення з підтримкою, залежно від умов. Які варіанти оплати доступні (щомісячна, щоквартальна, річна)? У розділі /subscriptions бота @siptg_bot ви можете обрати період оплати: 6 місяців (без знижок), 12 місяців (знижка 10%) або 36 місяців (знижка 30%). Для підписок “Шлюз” і “Софтфон” щомісячна оплата напряму не передбачена, але ви можете оплатити за шість місяців і відмовитися від автопродовження. Якщо вам потрібна більша гнучкість (наприклад, щомісячна чи щоквартальна оплата), наші партнери можуть допомогти — детальніше дивіться в Зверніться до партнера. Гроші списуються, але я не розумію, за який номер чи акаунт. Як дізнатися? У боті @siptg_bot відкрийте /subscriptions , щоб побачити активні підписки та дату їхнього продовження.

, щоб побачити активні підписки та дату їхнього продовження. Якщо ви не можете розібратися, з якого Telegram-акаунта списуються кошти, зверніться до підтримки @siptg_support із підтверджуючим платіжним документом (або скріншотом транзакції). Фахівці з’ясують, до якого акаунта прив’язана підписка. Чи можна оплатити в іншій валюті? У розділі /paysystem бота ви можете обрати спосіб оплати (банківські картки, PayPal, криптовалюта, рахунок для юридичних осіб тощо). Вибір валюти залежить від конкретного платіжного провайдера;

Якщо ваша місцева валюта недоступна, буде здійснено конвертацію.

Ви також можете оплатити послуги через наших партнерів у різних країнах — детальніше дивіться в Зверніться до партнера. У рахунку не вказано ваш VAT номер. Де його можна дізнатися? На даний момент ми не є VAT платником і на послуги не нараховується ПДВ. Підключив співробітнику підписку «Софтфон», призначив співробітника Користувачем Софтфона, але акаунт не працює / працює з обмеженнями Виникла плутанина між ролями Власник SIP-акаунта, Користувач SIP-акаунта, Замовник і Платник. У описаному випадку співробітник сприймається як Замовник (оскільки на його ім’я було підключено підписку), а власник SIP-акаунта (той хто призначав співробітника як Користувача) — як Платник. Оскільки дія підписки не поширюється на Платника (якщо Замовник і Платник — різні особи), то Власник SIP-акаунта залишився з безкоштовною підпискою, тому не може призначати Користувачів на свої SIP-акаунти. Щоб не було обмежень, Замовником підписки «Софтфон» має бути саме Власник SIP-акаунтів. Детальніше див. Ролі власника та користувача SIP-акаунта.