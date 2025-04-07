Добро пожаловать в обновлённую документацию сервиса SIP.TG.

Здесь вы найдёте самую актуальную информацию о том, как подключить и использовать возможности SIP.TG: от базовых операций с Шлюзом и Софтфоном до развёртывания собственных модулей Worker и Хранилища сессий Telegram.

​ Основные разделы

​ Как получить помощь

У нас есть публичная группа @siptg_public, в которой пользователи помогают друг другу. Если вам нужно внедрение под ключ или специальные условия — обратитесть за помощью к нашим партнёрам. Получение помощи через @siptg_support зависит от ваших затрат на услуги SIP.TG: обработка обращений ИИ-помощником — при затратах менее 150 EUR в месяц ;

; обработка обращений специалистами SIP.TG — при затратах от 150 EUR в месяц.

Обычно мы не делаем новостные рассылки нашим пользователям. Подпишитесь на наш канал @siptg_news_ru чтобы быть в курсе новостей и объявлений.

Спасибо, что пользуетесь SIP.TG!