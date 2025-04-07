Документация SIP.TG
Добро пожаловать в обновлённую документацию сервиса SIP.TG.
Здесь вы найдёте самую актуальную информацию о том, как подключить и использовать возможности SIP.TG: от базовых операций с Шлюзом и Софтфоном до развёртывания собственных модулей Worker и Хранилища сессий Telegram.
Основные разделы
Софтфон
Использование Telegram как полноценного SIP-клиента. Поддержка записи звонков, настройка кодеков.
Шлюз
Приём и совершение звонков из Telegram через SIP-АТС. Многоканальность и гибкие настройки Caller ID.
Стоимость и оплата
Подписки, изменение лимитов, автопродление, разные способы оплаты.
Дополнительно
Модуль Worker, Хранилище сессий, администрирование чужих аккаунтов.
Как получить помощь
- У нас есть публичная группа @siptg_public, в которой пользователи помогают друг другу.
- Если вам нужно внедрение под ключ или специальные условия — обратитесть за помощью к нашим партнёрам.
- Получение помощи через @siptg_support зависит от ваших затрат на услуги SIP.TG:
- обработка обращений ИИ-помощником — при затратах менее 150 EUR в месяц;
- обработка обращений специалистами SIP.TG — при затратах от 150 EUR в месяц.
Обычно мы не делаем новостные рассылки нашим пользователям. Подпишитесь на наш канал @siptg_news_ru чтобы быть в курсе новостей и объявлений.
Спасибо, что пользуетесь SIP.TG!