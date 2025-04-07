Вопросы и решение проблем
Для корректной работы Софтфона в Telegram необходимо:
- Иметь активную подписку Софтфон в боте @siptg_bot.
- Убедиться, что в настройках конфиденциальности Telegram разрешены голосовые звонки от «Всех» или как минимум от @siptg.
- Правильно указать в боте адрес SIP-сервера (с нужным портом, если он нестандартный), логин и пароль.
- При необходимости настроить аудиокодеки и «Правила набора» так, чтобы они соответствовали требованиям вашей АТС или SIP-провайдера.
Частые вопросы (FAQ)
Софтфон — это когда вы используете Telegram в роли SIP-клиента (привязка к любому оператору SIP).
Шлюз — это когда подключаете Telegram-аккаунт к АТС, чтобы обработка Telegram-звонков происходила средствами АТС.
Да. Голосовой поток через Telegram — это интернет-канал, он не мешает вашим GSM-звонкам.
При создании аккаунта активируйте флажок «Запись звонков». Доступно на платной подписке (5 EUR/мес. за аккаунт). При необходимости, можно выбрать отдельный канал/чат, куда сохранять аудиофайлы.
Да. В разделе
/softphone в боте @siptg_bot откройте SIP-аккаунт и нажмите «Отключить».
В боте @siptg_bot откройте настройки нужного аккаунта, нажмите «Пользователь» и выберите Telegram-профиль коллеги. Теперь все входящие вызовы пойдут ему, а вы останетесь Владельцем.
Да, если ваша подписка «Софтфон» позволяет нужное количество аккаунтов. Можно создать несколько SIP-аккаунтов. При исходящих вызовах будет появляться запрос о выборе аккаунта перед каждым звонком.
Если у вас нестандартный порт на стороне оператора или АТС, пропишите в поле «Домен» или «Прокси» через двоеточие (например:
sip.example.com:5062). Для стандартного 5060 указывать не обязательно.
Проблемы и отладка
Ниже приведён расширенный список проблем, которые возникали у наших пользователей.
Симптомы
- В Telegram не появляется никакой информации о входящем вызове.
Возможные причины
- Запрещены голосовые звонки на уровне вашего аккаунта Telegram.
- SIP-аккаунт параллельно используется на другом устройстве (в другом Софтфоне, в виджете для звонков через браузер и т.д.).
- Потерялась связь между вашим аккаунтом Telegram и нашим @siptg.
Решение
- Проверьте настройки в Telegram: убедитесь, что в разделе «Конфиденциальность и безопасность → «Голосовые звонки» выбрана опция «Все».
- Обновите пароль SIP-аккаунта на стороне SIP-провайдера или АТС, и укажите новый пароль к аккаунту в разделе
/softphoneбота @siptg_bot.
- Откройте чат @siptg и отправьте любое сообщение.
Симптомы
- Когда поступает входящий (или Callback) звонок, пользователь не успевает на него ответить, и в чате @siptg он отражается со статусом «Отклонённый звонок».
- Вследствие этого все входящие звонки автоматически отклоняются на всех устройствах, привязанных к аккаунту Telegram.
- В SIP логах видна ошибка
486 User declined the call.
Возможные причины
- На одном из устройств приложение Telegram «зависло» в состоянии активного звонка, хотя никаких признаков активного звонка нет.
- Во время входящего звонка вы разговариваете через другое приложение или по мобильной связи и у Telegram нет доступа к микрофону устройства.
- Вы пытаетесь сделать тестовый звонок самому себе. Например, в то время как делаете дозвон по мобильной связи (тем самым блокируя микрофон), вызов поступает в Telegram, и из-за другого активного звонка новый Telegram-звонок отклоняется.
Решение
- Идентифицируйте проблемное устройство: каждое из ваших устройств по очереди необходимо отключать от интернета до тех пор, пока входящие звонки перестанут сбрасываться. После этого проблемное устройство нужно перезагрузить или на нём полностью выгрузить из памяти приложение Telegram.
- Сделать тестовый звонок, в котором участвуют два разных устройства, причём на втором устройстве ваш аккаунт Telegram не используется.
- В случае повторения проблемы, соберите логи с проблемного устройства для дальнейшего анализа и устранения неисправности. Подробнее см. Getting Log Files from Telegram.
Когда вы отправляете номер в чат, бот пытается дозвониться до вас (callback). Если вы не приняли входящий вызов в Telegram, исходящий не состоится.
Что делать:
- Включите уведомления о звонках в Telegram.
- Проверьте, что звонки разрешены от @siptg.
- Подтверждайте входящий вызов в течение 60 секунд.
Такое чаще всего связано с несовместимостью кодеков либо блокировкой UDP-трафика.
Решение
-
В боте @siptg_bot в разделе
/softphone→ Настройка SIP-аккаунта → Аудиокодеки установите краткий список, например:
opus,alaw,mulaw.
При необходимости укажите конкретный аудиокодек (например, только
alawили
mulaw).
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Если звонок идёт из-за рубежа или через мобильный интернет, попробуйте другой Worker-сервер.
Симптомы
- При исходящем или входящем вызове абонента не слышат, либо звук резко пропадает.
- Звонок сбрасывается в течение 5–10 секунд.
Возможные причины
- Неподходящий или конфликтующий аудиокодек.
- Провайдер или АТС не принимает текущий набор кодеков, либо Telegram не успевает согласовать параметры аудиопотока.
- Неправильная настройка RTP или ошибки в передаче голосовых пакетов.
Решение
-
В боте @siptg_bot в разделе
/softphone→ Настройка SIP-аккаунта → Аудиокодеки установите краткий список, например:
opus,alaw,mulaw.
При необходимости укажите конкретный аудиокодек (например, только
alawили
mulaw).
-
Проверьте настройки Worker-сервера и брандмауэра.
Это связано с бесплатной подпиской. Чтобы снять ограничение — подключите подписку «Софтфон». Подробнее см. Обзор подписок.
Такое чаще всего связано с неустойчивым интернет-соединением между пользователем Telegram и нашим сервером.
Решение
- В настройках Telegram разрешить peer-to-peer звонки: ☰ → Настройки → Конфиденциальность → Звонки → Peer-to-peer → Всегда разрешать → Добавить → @siptg
- Сменить тип соединения и устройство; попробовать позвонить с компьютера через Wi-Fi.
- В боте @siptg_bot в разделе
/softphone→ Настройка SIP-аккаунта → Worker выбрать другой сервер, который территориально расположен ближе.
Симптомы
- При попытке совершить исходящий звонок бот сообщает, что отсутствуют доступные линии.
- Возможно, в логах появляется ошибка с кодом, указывающая на недоступность линии.
Возможные причины
- Неверно настроенные «Правила набора», которые исключают корректные номера.
- Превышено количество активных SIP-аккаунтов, разрешённых подпиской.
- Ошибки в параметрах SIP-аккаунта (неверный логин, сервер или пароль).
Решение
- Проверьте и при необходимости сбросьте правила набора, введя значение
=в настройках SIP-аккаунта.
- Убедитесь, что общее число SIP-аккаунтов соответствует оплаченной подписке.
- Попробуйте перезапустить SIP-аккаунт через команду
/softphoneв боте @siptg_bot.
Симптомы
- Бот сообщает, что превышены лимиты неуспешных звонков или что текущий SIP-аккаунт не разрешён тарифом.
- Звонки не проходят из-за превышения установленных лимитов.
Возможные причины
- Пользователь самостоятельно активировал SIP-аккаунт без привязки к администрируемой подписке.
- Превышены внутренние ограничения тарифного плана (например, по числу неуспешных попыток).
- Неправильно распределены или активированы SIP-аккаунты.
Решение
- Проверьте, что SIP-аккаунт включён и привязан в разделе
/softphoneбота.
- Сверьте число активных аккаунтов с данными в разделе
/subscriptions.
- Если аккаунт активирован самостоятельно, свяжитесь с поддержкой для его перенастройки под администрирование.
Симптомы
- При попытке позвонить появляется ошибка, что аккаунт не запущен и звонок не начинается.
- В разделе
/softphoneаккаунт помечен значком ⚠️, а в настройках такой значок у полей Домен / Прокси / Шаблон.
Возможные причины
- Временные перебои в инфраструктуре SIP.TG: нет связи между серверами Manager и Worker.
- Временные перебои на стороне провайдера телефонии или АТС: нет связи между серверами Worker и АТС/провайдера.
Решение
- Поменять Worker-сервер на другой в разделе
/softphoneбота.
- Дождаться восстановления связи.
Обычно ошибки этого типа восстанавливаются автоматически через непродолжительное время.
Симптомы
- При включении SIP-аккаунта появляется ошибка «Неверные параметры (params)». Аккаунт остаётся не подключённым.
Возможные причины
- Не указаны обязательные параметры для подключения: Логин, Пароль и Домен.
- Выбранный Шаблон настроек не содержит предустановленного значения Домен и Прокси для подключения.
Решение
- Установите корректное значение для параметров Домен и Прокси (если он отличается), и повторно включите SIP-аккаунт.
Симптомы
- При включении SIP-аккаунта после некоторого ожидания появляется ошибка «Время ожидания истекло (timeout)». Аккаунт остаётся не подключённым.
Возможные причины
- Указан неверный адрес SIP-сервера.
- На SIP-сервере активен Firewall.
- SIP-сервер принимает запросы на нестандартном порту.
- DNS-имя сервера возвращает неверный IP-адрес или несколько IP-адресов.
- DNS-имя сервера возвращает IPv6 адрес, но SIP-сервер запущен только на IPv4.
Решение
- Установите корректное значение для параметров Домен и Прокси (если он отличается), и повторно включите SIP-аккаунт.
- В качестве Прокси укажите IP-адрес в явном виде, оставив Домен указывающим на DNS-имя.
- Проверьте получение SIP-пакетов при помощи утилит
sngrepили
tcpdump.
- Проверьте правила Firewall. Установите автоматическое обновление списка белых IP-адресов из файла
https://files.sip.tg/fw.txt.
Симптомы
- Запись звонков работает только если её включать вручную во время каждого звонка.
- Запись звонка прерывается через 15 секунд.
Возможные причины
- В настройках SIP-аккаунта не включена настройка «Запись звонков».
- При оплате подписки «Софтфон» не была добавлена опция «Запись разговоров».
Решение
- Проверьте состояние настроек SIP аккаунта. Подробнее см. Настройка Софтфона.
- Подключите опцию «Запись разговоров» в настройках подписки. Подробнее см. Подписка «Софтфон».
Симптомы
- В разделе
/softphoneв боте нет кнопок с настройками аккаунта (Логин, Пароль, Домен, Прокси, Worker, Правила набора, DTMF, Аудиокодеки). Есть только кнопки Отключить и Удалить.
Возможные причины
- Вы являетесь Пользователем SIP-аккаунта, но не Владельцем.
Решение
- Обратитесь к владельцу SIP-аккаунта с просьбой поменять ваши настройки.
Подробнее см. Роли владельца и пользователя SIP-аккаунта.
- 403 Forbidden: неверный пароль/логин, либо оператор заблокировал вас.
- 404 Not Found: неправильный домен SIP или номер абонента не найден.
- 408 Request Timeout: провайдер не отвечает, попробуйте другой Worker или проверьте брандмауэр.
- 503 Service Unavailable: у оператора временные проблемы либо превышены лимиты Telegram (Too Many Requests).
- 603 Declined: звонок отклонён оператором или вызываемым абонентом.
- Ограничения Telegram при массовых вызовах:
При большом количестве исходящих звонков система может выдавать ошибки
503 Too Many Requestsили
408 Timeout of waiting RPC result. Решение – снизьте скорость обзвона.
- Проблемы с DTMF:
Если при взаимодействии с голосовым меню (IVR) не распознаются нажатия, измените метод передачи DTMF в настройках (например, переключитесь с
inbandна
RFC2833или
INFO).
- Проблемы с регистрацией на Worker-сервере:
Иногда SIP-регистрация не происходит из-за того, что Worker-сервер не отвечает или IP-адрес не внесён в «белый список». Решение – проверьте настройки сети и добавьте необходимые IP в белый список.
- Конфликты при самостоятельном обновлении настроек:
Если пользователи самостоятельно изменяют параметры SIP-аккаунта (например, аудиокодеки, правила набора), это может привести к ошибкам при массовом управлении. Рекомендуется централизованное администрирование через общий «админский» аккаунт.
Если описанные действия не помогли, обратитесь за помощью. Подробнее см. Как получить помощь.