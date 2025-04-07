Для корректной работы Софтфона в Telegram необходимо:

  • Иметь активную подписку Софтфон в боте @siptg_bot.
  • Убедиться, что в настройках конфиденциальности Telegram разрешены голосовые звонки от «Всех» или как минимум от @siptg.
  • Правильно указать в боте адрес SIP-сервера (с нужным портом, если он нестандартный), логин и пароль.
  • При необходимости настроить аудиокодеки и «Правила набора» так, чтобы они соответствовали требованиям вашей АТС или SIP-провайдера.

Частые вопросы (FAQ)

Проблемы и отладка

Ниже приведён расширенный список проблем, которые возникали у наших пользователей.

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