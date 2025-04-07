Используя Софтфон, вы превращаете Telegram в полноценный SIP-клиент. После того как вы добавили и настроили SIP-аккаунт через @siptg_bot, вы можете сразу начинать звонить через него, используя Telegram.

Для использования Софтфона необходимо подключить подписку с меткой ☎️ «Софтфон» — либо использовать Бесплатную подписку, которая включает ограниченное количество звонков. Подробнее см. Подписки.

​ Совершение звонков

Интерфейс чата с @siptg и кнопкой вызова

После настройки SIP-аккаунта, достаточно отправить номер, на который вы хотите позвонить, в чат с аккаунтом @siptg.

Номер может содержать не только цифры, но и буквы, если это поддерживается вашей АТС. К номеру применяются настраиваемые правила преобразования, которые позволяют очистить его от лишних символов, задать префиксы и прочее. Подробнее см. Преобразование исходящих номеров.

Если у вас активен режим Callback, то сразу после отправки номера вы получите входящий звонок от аккаунта @siptg. Ответив на него, начнётся соединение с набранным номером. Если Callback отключён — необходимо вручную нажать 📞 в чате с @siptg.

1 Отправка номера Отправьте в чат с @siptg номер телефона или SIP-адрес, на который хотите позвонить. 2 Выбор линии (если их несколько) Если у вас несколько подключённых SIP-аккаунтов, будет предложено выбрать линию для звонка. 3 Ожидание соединения Если используется режим Callback, вы получите входящий звонок от @siptg. Ответьте на него — и произойдёт соединение. Если Callback отключён — после отправки номера нажмите 📞 в чате с @siptg, чтобы начать вызов.

При первом звонке Telegram может запросить разрешение на приём звонков от аккаунта @siptg. Разрешите звонки всем или добавьте @siptg в исключения.

​ Входящие звонки

Уведомление Telegram о входящем звонке от @siptg

Входящие звонки отображаются в виде обычного Telegram-звонка от аккаунта @siptg. Принять звонок можно из меню уведомлений или прямо из Telegram.

Имя и номер звонящего (если они передаются от вашей АТС) приходят в виде отдельного текстового сообщения в чат с @siptg в момент входящего вызова. Можно потянуть шторку уведомлений чтобы увидеть информацию перед поднятием трубки.

Чтобы видеть дополнительную информацию о звонящем в момент входящего вызова, включите уведомления Telegram для чата с @siptg.

​ Запись звонков

Если вы оплатили запись разговоров в рамках подписки, то для каждого SIP-аккаунта можно отдельно включить автоматическую запись всех вызовов. Это настраивается при редактировании SIP-аккаунта в боте. Там же вы можете выбрать, куда отправлять записи: в личный чат, канал или группу. Подробнее на странице Настройка Софтфона.

Подписка с записью разговоров активирует возможность записи для всех аккаунтов, но включение автоматической записи выполняется отдельно для каждого аккаунта.

​ Ручная запись во время звонка

Кнопка записи под DTMF-клавиатурой во время звонка

Если подписка не включает запись, то можно вручную записать фрагмент звонка длительностью до 15 секунд — кнопка записи доступна во время разговора.

Если запись оплачена, но автоматическая запись отключена, вы можете вручную запускать и останавливать запись в любое время — без ограничений по длительности. Файлы с записями приходят в чат сразу после завершения записи.

Кнопка управления записью находится под DTMF-клавиатурой. Чтобы увидеть её, во время звонка смахните экран вверх или влево и откройте чат с @siptg.

Если вы — пользователь SIP-аккаунта, а владелец аккаунта включил автоматическую запись и указал отдельный чат для сохранения, то вы будете видеть, что разговор записывается, но не сможете остановить запись.

Во время разговора для взаимодействия с голосовым меню (IVR) или ввода добавочного номера можно использовать DTMF-клавиатуру. Она отображается в чате с @siptg во время звонка и исчезает после его завершения.

Методы передачи DTMF (RFC2833, INFO, inband) выбираются в настройках SIP-аккаунта. Подробнее см. Настройка Софтфона.

​ Второй параллельный звонок

Во время активного разговора можно принять второй входящий звонок или сделать второй исходящий:

Если во время разговора поступит ещё один входящий , вы услышите периодические гудки.

, вы услышите периодические гудки. Чтобы сделать второй исходящий, не завершая текущий, непосредственно в чате @siptg нужно отправить номер для второго звонка обычным сообщением.

В обоих случаях в чате @siptg появится новое сообщение с кнопками действий:

Перевести — завершает ваш текущий разговор, а ваших собеседников соединяет друг с другом;

— завершает ваш текущий разговор, а ваших собеседников соединяет друг с другом; Переключить — текущий разговор ставится на удержание, а вы соединяетесь с новым звонком;

— текущий разговор ставится на удержание, а вы соединяетесь с новым звонком; Отклонить — отклоняет второй входящий звонок.

Когда у вас активно два разговора, вы можете продолжать переключаться между собеседниками несколько раз при помощи кнопки Переключить, или нажать кнопку Перевести чтобы соединить собеседников друг с другом, а самому отключиться.

Также появится ещё одна кнопка Завершить — она разрывает текущий разговор и возвращает вас ко второму собеседнику, который это время был на удержании звонка.

​ Телефонная книга для Android

Процесс отображения имени звонящего скриптом Automate

Для отображения имени звонящего из вашей локальной адресной книги Android мы разработали интеграцию на базе Automate:

1 Установка приложения Automate Установите приложение Automate на своё устройство Android. 2 Установка скрипта SIP.TG Откройте ссылку на наш скрипт и установите его в приложение Automate. 3 Предоставление разрешений Примите все запрошенные разрешения, включая доступ к звонкам и контактам. 4 Запуск Нажмите кнопку START в приложении. После этого входящие звонки будут отображаться с именем из вашей телефонной книги.