Как пользоваться
Используя Софтфон, вы превращаете Telegram в полноценный SIP-клиент. После того как вы добавили и настроили SIP-аккаунт через @siptg_bot, вы можете сразу начинать звонить через него, используя Telegram.
Для использования Софтфона необходимо подключить подписку с меткой ☎️ «Софтфон» — либо использовать Бесплатную подписку, которая включает ограниченное количество звонков. Подробнее см. Подписки.
Совершение звонков
Интерфейс чата с @siptg и кнопкой вызова
После настройки SIP-аккаунта, достаточно отправить номер, на который вы хотите позвонить, в чат с аккаунтом @siptg.
Номер может содержать не только цифры, но и буквы, если это поддерживается вашей АТС. К номеру применяются настраиваемые правила преобразования, которые позволяют очистить его от лишних символов, задать префиксы и прочее. Подробнее см. Преобразование исходящих номеров.
Если у вас активен режим Callback, то сразу после отправки номера вы получите входящий звонок от аккаунта @siptg. Ответив на него, начнётся соединение с набранным номером. Если Callback отключён — необходимо вручную нажать 📞 в чате с @siptg.
Отправка номера
Отправьте в чат с @siptg номер телефона или SIP-адрес, на который хотите позвонить.
Выбор линии (если их несколько)
Если у вас несколько подключённых SIP-аккаунтов, будет предложено выбрать линию для звонка.
Ожидание соединения
Если используется режим Callback, вы получите входящий звонок от @siptg. Ответьте на него — и произойдёт соединение.
Если Callback отключён — после отправки номера нажмите 📞 в чате с @siptg, чтобы начать вызов.
При первом звонке Telegram может запросить разрешение на приём звонков от аккаунта @siptg. Разрешите звонки всем или добавьте @siptg в исключения.
Входящие звонки
Уведомление Telegram о входящем звонке от @siptg
Входящие звонки отображаются в виде обычного Telegram-звонка от аккаунта @siptg. Принять звонок можно из меню уведомлений или прямо из Telegram.
Имя и номер звонящего (если они передаются от вашей АТС) приходят в виде отдельного текстового сообщения в чат с @siptg в момент входящего вызова. Можно потянуть шторку уведомлений чтобы увидеть информацию перед поднятием трубки.
Чтобы видеть дополнительную информацию о звонящем в момент входящего вызова, включите уведомления Telegram для чата с @siptg.
Запись звонков
Если вы оплатили запись разговоров в рамках подписки, то для каждого SIP-аккаунта можно отдельно включить автоматическую запись всех вызовов. Это настраивается при редактировании SIP-аккаунта в боте. Там же вы можете выбрать, куда отправлять записи: в личный чат, канал или группу. Подробнее на странице Настройка Софтфона.
Подписка с записью разговоров активирует возможность записи для всех аккаунтов, но включение автоматической записи выполняется отдельно для каждого аккаунта.
Ручная запись во время звонка
Кнопка записи под DTMF-клавиатурой во время звонка
Если подписка не включает запись, то можно вручную записать фрагмент звонка длительностью до 15 секунд — кнопка записи доступна во время разговора.
Если запись оплачена, но автоматическая запись отключена, вы можете вручную запускать и останавливать запись в любое время — без ограничений по длительности. Файлы с записями приходят в чат сразу после завершения записи.
Кнопка управления записью находится под DTMF-клавиатурой. Чтобы увидеть её, во время звонка смахните экран вверх или влево и откройте чат с @siptg.
Если вы — пользователь SIP-аккаунта, а владелец аккаунта включил автоматическую запись и указал отдельный чат для сохранения, то вы будете видеть, что разговор записывается, но не сможете остановить запись.
DTMF-клавиатура
Во время разговора для взаимодействия с голосовым меню (IVR) или ввода добавочного номера можно использовать DTMF-клавиатуру. Она отображается в чате с @siptg во время звонка и исчезает после его завершения.
Методы передачи DTMF (RFC2833, INFO, inband) выбираются в настройках SIP-аккаунта. Подробнее см. Настройка Софтфона.
Второй параллельный звонок
Во время активного разговора можно принять второй входящий звонок или сделать второй исходящий:
- Если во время разговора поступит ещё один входящий, вы услышите периодические гудки.
- Чтобы сделать второй исходящий, не завершая текущий, непосредственно в чате @siptg нужно отправить номер для второго звонка обычным сообщением.
В обоих случаях в чате @siptg появится новое сообщение с кнопками действий:
- Перевести — завершает ваш текущий разговор, а ваших собеседников соединяет друг с другом;
- Переключить — текущий разговор ставится на удержание, а вы соединяетесь с новым звонком;
- Отклонить — отклоняет второй входящий звонок.
Когда у вас активно два разговора, вы можете продолжать переключаться между собеседниками несколько раз при помощи кнопки Переключить, или нажать кнопку Перевести чтобы соединить собеседников друг с другом, а самому отключиться.
Также появится ещё одна кнопка Завершить — она разрывает текущий разговор и возвращает вас ко второму собеседнику, который это время был на удержании звонка.
Телефонная книга для Android
Процесс отображения имени звонящего скриптом Automate
Для отображения имени звонящего из вашей локальной адресной книги Android мы разработали интеграцию на базе Automate:
Установка приложения Automate
Установите приложение Automate на своё устройство Android.
Установка скрипта SIP.TG
Откройте ссылку на наш скрипт и установите его в приложение Automate.
Предоставление разрешений
Примите все запрошенные разрешения, включая доступ к звонкам и контактам.
Запуск
Нажмите кнопку START в приложении. После этого входящие звонки будут отображаться с именем из вашей телефонной книги.
Делитесь опытом в публичной группе @siptg_public и оставляйте отзывы в каталоге Automate!