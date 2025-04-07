Ласкаво просимо до оновленої документації сервісу SIP.TG.

Тут ви знайдете найактуальнішу інформацію про підключення та використання можливостей SIP.TG: від базових операцій із Шлюзом і Софтфоном до розгортання власних модулів Worker і Сховища сесій Telegram.

Основні розділи

Софтфон

Використовуйте Telegram як повнофункціональний SIP-клієнт. Підтримує запис дзвінків, налаштування кодеків.

Шлюз

Приймайте та здійснюйте дзвінки з Telegram через SIP АТС. Підтримка кількох ліній і гнучкі налаштування Caller ID.

Ціни та оплата

Підписки, зміна лімітів, автоматичне продовження, різні способи оплати.

Додатково

Модуль Worker, Сховище сесій, керування сторонніми акаунтами.

Як отримати допомогу

  1. У нас є публічна група @siptg_public, де користувачі допомагають один одному.
  2. Якщо вам потрібна реалізація під ключ або особливі умови — зверніться до наших партнерів.
  3. Підтримка через @siptg_support залежить від ваших місячних витрат на сервіс SIP.TG:
    • Підтримка на основі ШІ — для витрат до 150 EUR на місяць;
    • Підтримка фахівцями SIP.TG — для витрат від 150 EUR на місяць.

Ми зазвичай не надсилаємо новин користувачам. Підпишіться на наш канал @siptg_news, щоб бути в курсі новин і оголошень.

Дякуємо, що використовуєте SIP.TG!