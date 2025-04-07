Документація SIP.TG
Ласкаво просимо до оновленої документації сервісу SIP.TG.
Тут ви знайдете найактуальнішу інформацію про підключення та використання можливостей SIP.TG: від базових операцій із Шлюзом і Софтфоном до розгортання власних модулів Worker і Сховища сесій Telegram.
Основні розділи
Софтфон
Використовуйте Telegram як повнофункціональний SIP-клієнт. Підтримує запис дзвінків, налаштування кодеків.
Шлюз
Приймайте та здійснюйте дзвінки з Telegram через SIP АТС. Підтримка кількох ліній і гнучкі налаштування Caller ID.
Ціни та оплата
Підписки, зміна лімітів, автоматичне продовження, різні способи оплати.
Додатково
Модуль Worker, Сховище сесій, керування сторонніми акаунтами.
Як отримати допомогу
- У нас є публічна група @siptg_public, де користувачі допомагають один одному.
- Якщо вам потрібна реалізація під ключ або особливі умови — зверніться до наших партнерів.
- Підтримка через @siptg_support залежить від ваших місячних витрат на сервіс SIP.TG:
- Підтримка на основі ШІ — для витрат до 150 EUR на місяць;
- Підтримка фахівцями SIP.TG — для витрат від 150 EUR на місяць.
Ми зазвичай не надсилаємо новин користувачам. Підпишіться на наш канал @siptg_news, щоб бути в курсі новин і оголошень.
Дякуємо, що використовуєте SIP.TG!