Питання та вирішення проблем
Для коректної роботи Софтфона в Telegram необхідно:
- Мати активну підписку Софтфон у боті @siptg_bot.
- Переконатися, що в налаштуваннях конфіденційності Telegram дозволено голосові дзвінки від «Усіх» або щонайменше від @siptg.
- Правильно вказати в боті адресу SIP-сервера (з потрібним портом, якщо він нестандартний), логін і пароль.
- За потреби налаштувати аудіокодеки та «Правила набору» так, щоб вони відповідали вимогам вашої АТС або SIP-провайдера.
Часті питання (FAQ)
Софтфон — це коли ви використовуєте Telegram у ролі SIP-клієнта (прив’язка до будь-якого оператора SIP).
Шлюз — це коли ви підключаєте Telegram-акаунт до АТС, щоб обробка Telegram-дзвінків відбувалася засобами АТС.
Так. Голосовий потік через Telegram — це інтернет-канал, він не заважає вашим GSM-дзвінкам.
Під час створення акаунта активуйте прапорець «Запис розмов». Доступно на платній підписці (5 EUR/міс. за акаунт). За потреби можна вибрати окремий канал/чат, куди зберігати аудіофайли.
Так. У розділі
/softphone у боті @siptg_bot відкрийте SIP-акаунт і натисніть «Вимкнути».
У боті @siptg_bot відкрийте налаштування потрібного акаунта, натисніть «Користувач» і виберіть профіль Telegram колеги. Тепер усі вхідні виклики надходитимуть йому, а ви залишитеся Власником.
Так, якщо ваша підписка «Софтфон» дозволяє потрібну кількість акаунтів. Можна створити кілька SIP-акаунтів. Під час вихідних викликів з’являтиметься запит на вибір акаунта перед кожним дзвінком.
Якщо у вас нестандартний порт на стороні оператора або АТС, пропишіть його в полі «Домен» або «Проксі» через двокрапку (наприклад:
sip.example.com:5062). Для стандартного 5060 вказувати не обов’язково.
Проблеми та налагодження
Нижче наведено розширений список проблем, з якими стикалися наші користувачі.
Симптоми
- У Telegram не з’являється жодної інформації про вхідний виклик.
Можливі причини
- Заборонено голосові дзвінки на рівні вашого акаунта Telegram.
- SIP-акаунт паралельно використовується на іншому пристрої (в іншому Софтфоні, у віджеті для дзвінків через браузер тощо).
- Втрачено зв’язок між вашим акаунтом Telegram і нашим @siptg.
Рішення
- Перевірте налаштування в Telegram: переконайтеся, що в розділі «Конфіденційність і безпека → «Голосові дзвінки» обрано опцію «Усі».
- Оновіть пароль SIP-акаунта на стороні SIP-провайдера або АТС і вкажіть новий пароль до акаунта в розділі
/softphoneбота @siptg_bot.
- Відкрийте чат @siptg і надішліть будь-яке повідомлення.
Симптоми
- Коли надходить вхідний (або Callback) дзвінок, користувач не встигає на нього відповісти, і в чаті @siptg він відображається зі статусом «Відхилений дзвінок».
- Унаслідок цього всі вхідні дзвінки автоматично відхиляються на всіх пристроях, прив’язаних до акаунта Telegram.
Можливі причини
- На одному з пристроїв додаток Telegram «завис» у стані активного дзвінка, хоча жодних ознак активного дзвінка немає.
- Під час вхідного дзвінка ви розмовляєте через інший додаток або по мобільному зв’язку, і в Telegram немає доступу до мікрофона пристрою.
- Ви намагаєтеся зробити тестовий дзвінок самому собі. Наприклад, під час дозвону по мобільному зв’язку (тим самим блокуючи мікрофон), виклик надходить у Telegram, і через інший активний дзвінок новий Telegram-дзвінок відхиляється.
Рішення
- Визначте проблемний пристрій: кожен із ваших пристроїв по черзі потрібно відключати від інтернету, доки вхідні дзвінки не перестануть скидатися. Після цього проблемний пристрій потрібно перезавантажити або на ньому повністю вивантажити з пам’яті додаток Telegram.
- Зробіть тестовий дзвінок, у якому беруть участь два різні пристрої, причому на другому пристрої ваш акаунт Telegram не використовується.
- У разі повторення проблеми зберіть логи з проблемного пристрою для подальшого аналізу та усунення несправності. Докладніше див. Отримання лог-файлів із Telegram.
Коли ви надсилаєте номер у чат, бот намагається додзвонитися до вас (callback). Якщо ви не прийняли вхідний виклик у Telegram, вихідний не відбудеться.
Що робити:
- Увімкніть сповіщення про дзвінки в Telegram.
- Перевірте, що дзвінки дозволені від @siptg.
- Підтверджуйте вхідний виклик протягом 60 секунд.
Найчастіше це пов’язано з несумісністю кодеків або блокуванням UDP-трафіку.
Рішення
-
У боті @siptg_bot у розділі
/softphone→ Налаштування SIP-акаунта → Аудіокодеки встановіть короткий список, наприклад:
opus,alaw,mulaw.
За потреби вкажіть конкретний аудіокодек (наприклад, лише
alawабо
mulaw).
-
Якщо дзвінок здійснюється з-за кордону або через мобільний інтернет, спробуйте інший Worker-сервер.
Це пов’язано з безкоштовною підпискою. Щоб зняти обмеження — підключіть підписку «Софтфон». Докладніше див. Огляд підписок.
Це найчастіше пов’язано з нестабільним інтернет-з’єднанням між користувачем Telegram і нашим сервером.
Рішення
- У налаштуваннях Telegram дозвольте peer-to-peer дзвінки: ☰ → Налаштування → Конфіденційність → Голосові дзвінки → Peer-to-peer → Завжди дозволяти → Додати → @siptg
- Змініть тип з’єднання та пристрій; спробуйте зателефонувати з комп’ютера через Wi-Fi.
- У боті @siptg_bot у розділі
/softphone→ Налаштування SIP-акаунта → Worker виберіть інший сервер, який територіально розташований ближче.
Симптоми
- Під час вихідного або вхідного виклику абонента не чути, або звук різко зникає.
- Дзвінок скидається протягом 5–10 секунд.
Можливі причини
- Непідходящий або конфліктуючий аудіокодек.
- Провайдер або АТС не приймає поточний набір кодеків, або Telegram не встигає узгодити параметри аудіопотоку.
- Неправильне налаштування RTP або помилки в передачі голосових пакетів.
Рішення
-
У боті @siptg_bot у розділі
/softphone→ Налаштування SIP-акаунта → Аудіокодеки встановіть короткий список, наприклад:
opus,alaw,mulaw.
За потреби вкажіть конкретний аудіокодек (наприклад, лише
alawабо
mulaw).
-
Перевірте налаштування Worker-сервера та брандмауера.
Симптоми
- Під час спроби здійснити вихідний дзвінок бот повідомляє, що немає доступних ліній.
- Можливо, у логах з’являється помилка з кодом, що вказує на недоступність лінії.
Можливі причини
- Неправильно налаштовані «Правила набору», які виключають коректні номери.
- Перевищено кількість активних SIP-акаунтів, дозволених підпискою.
- Помилки в параметрах SIP-акаунта (неправильний логін, сервер або пароль).
Рішення
- Перевірте та, за потреби, скиньте правила набору, ввівши значення
=у налаштуваннях SIP-акаунта.
- Переконайтеся, що загальна кількість SIP-акаунтів відповідає оплаченій підписці.
- Спробуйте перезапустити SIP-акаунт через команду
/softphoneу боті @siptg_bot.
Симптоми
- Бот повідомляє, що перевищено ліміти невдалих дзвінків або що поточний SIP-акаунт не дозволений тарифом.
- Дзвінки не проходять через перевищення встановлених лімітів.
Можливі причини
- Користувач самостійно активував SIP-акаунт без прив’язки до адміністрованої підписки.
- Перевищено внутрішні обмеження тарифного плану (наприклад, за кількістю невдалих спроб).
- Неправильно розподілені або активовані SIP-акаунти.
Рішення
- Перевірте, що SIP-акаунт увімкнено та прив’язано в розділі
/softphoneбота.
- Звірте кількість активних акаунтів із даними в розділі
/subscriptions.
- Якщо акаунт активовано самостійно, зверніться до підтримки для його перенастроювання під адміністрування.
Симптоми
- При спробі зателефонувати з’являється помилка, що акаунт не запущено і дзвінок не починається.
- У розділі
/softphoneакаунт позначено значком ⚠️, а в налаштуваннях такий значок біля полів Домен / Проксі / Шаблон.
Можливі причини
- Тимчасові перебої в інфраструктурі SIP.TG: немає зв’язку між серверами Manager і Worker.
- Тимчасові перебої на стороні провайдера телефонії або АТС: немає зв’язку між серверами Worker і АТС/провайдера.
Рішення
- Змініть Worker-сервер на інший у розділі
/softphoneбота.
- Дочекайтеся відновлення зв’язку.
Зазвичай помилки цього типу відновлюються автоматично через нетривалий час.
Симптоми
- Під час увімкнення SIP-акаунта з’являється помилка «Неправильні параметри (params)». Акаунт залишається не підключеним.
Можливі причини
- Не вказано обов’язкові параметри для підключення: Логін, Пароль і Домен.
- Вибраний Шаблон налаштувань не містить попередньо встановленого значення Домен і Проксі для підключення.
Рішення
- Встановіть коректне значення для параметрів Домен і Проксі (якщо він відрізняється), і повторно увімкніть SIP-акаунт.
Симптоми
- Під час увімкнення SIP-акаунта після деякого очікування з’являється помилка «Час очікування вичерпано (timeout)». Акаунт залишається не підключеним.
Можливі причини
- Вказано неправильну адресу SIP-сервера.
- На SIP-сервері активний Firewall.
- SIP-сервер приймає запити на нестандартному порту.
- DNS-ім’я сервера повертає неправильну IP-адресу або кілька IP-адрес.
- DNS-ім’я сервера повертає IPv6 адресу, але SIP-сервер запущено тільки на IPv4.
Рішення
- Встановіть коректне значення для параметрів Домен і Проксі (якщо він відрізняється), і повторно увімкніть SIP-акаунт.
- У якості Проксі вкажіть IP-адресу в явному вигляді, залишивши Домен таким, що вказує на DNS-ім’я.
- Перевірте отримання SIP-пакетів за допомогою утиліт
sngrepабо
tcpdump.
- Перевірте правила Firewall. Встановіть автоматичне оновлення списку білих IP-адрес з файлу
https://files.sip.tg/fw.txt.
Симптоми
- Запис дзвінків працює лише якщо його вмикати вручну під час кожного дзвінка.
- Запис дзвінка переривається через 15 секунд.
Можливі причини
- У налаштуваннях SIP-акаунта не увімкнено налаштування «Запис дзвінків».
- Під час оплати підписки «Софтфон» не було додано опцію «Запис розмов».
Рішення
- Перевірте стан налаштувань SIP-акаунта. Докладніше див. Налаштування Софтфона.
- Підключіть опцію «Запис розмов» у налаштуваннях підписки. Докладніше див. Підписка «Софтфон».
Симптоми
- У розділі
/softphoneу боті немає кнопок з налаштуваннями акаунта (Логін, Пароль, Домен, Проксі, Worker, Правила набору, DTMF, Аудіокодеки). Є лише кнопки Вимкнути та Видалити.
Можливі причини
- Ви є Користувачем SIP-акаунта, але не Власником.
Рішення
- Зверніться до власника SIP-акаунта з проханням змінити ваші налаштування.
Докладніше див. Ролі власника та користувача SIP-акаунта.
- 403 Forbidden: неправильний пароль/логін, або оператор вас заблокував.
- 404 Not Found: неправильний домен SIP або номер абонента не знайдено.
- 408 Request Timeout: провайдер не відповідає, спробуйте інший Worker або перевірте брандмауер.
- 503 Service Unavailable: у оператора тимчасові проблеми або перевищено ліміти Telegram (Too Many Requests).
- 603 Declined: дзвінок відхилено оператором або абонентом, якому телефонують.
- Обмеження Telegram при масових викликах:
При великій кількості вихідних дзвінків система може видавати помилки
503 Too Many Requestsабо
408 Timeout of waiting RPC result. Рішення — знизьте швидкість обдзвону.
- Проблеми з DTMF:
Якщо під час взаємодії з голосовим меню (IVR) не розпізнаються натискання, змініть метод передачі DTMF у налаштуваннях (наприклад, перейдіть із
inbandна
RFC2833або
INFO).
- Проблеми з реєстрацією на Worker-сервері:
Іноді SIP-реєстрація не відбувається через те, що Worker-сервер не відповідає або IP-адреса не внесено до «білого списку». Рішення — перевірте налаштування мережі та додайте необхідні IP до білого списку.
- Конфлікти при самостійному оновленні налаштувань:
Якщо користувачі самостійно змінюють параметри SIP-акаунта (наприклад, аудіокодеки, правила набору), це може призвести до помилок при масовому управлінні. Рекомендується централізоване адміністрування через спільний «адмінський» акаунт.
Якщо описані дії не допомогли, зверніться за допомогою. Докладніше див. Як отримати допомогу.