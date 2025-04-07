Для коректної роботи Софтфона в Telegram необхідно:

  • Мати активну підписку Софтфон у боті @siptg_bot.
  • Переконатися, що в налаштуваннях конфіденційності Telegram дозволено голосові дзвінки від «Усіх» або щонайменше від @siptg.
  • Правильно вказати в боті адресу SIP-сервера (з потрібним портом, якщо він нестандартний), логін і пароль.
  • За потреби налаштувати аудіокодеки та «Правила набору» так, щоб вони відповідали вимогам вашої АТС або SIP-провайдера.

Часті питання (FAQ)

Проблеми та налагодження

Нижче наведено розширений список проблем, з якими стикалися наші користувачі.

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