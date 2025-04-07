Як користуватися
Використовуючи Софтфон, ви перетворюєте Telegram на повноцінний SIP-клієнт. Після того, як ви додали та налаштували SIP-акаунт через @siptg_bot, ви можете одразу почати здійснювати дзвінки через нього, використовуючи Telegram.
Для використання Софтфона необхідно підключити підписку з позначкою ☎️ «Софтфон» — або використовувати Безкоштовну підписку, яка включає обмежену кількість дзвінків. Докладніше див. Підписки.
Здійснення дзвінків
Інтерфейс чату з @siptg та кнопкою виклику
Після налаштування SIP-акаунта достатньо надіслати номер, на який ви хочете зателефонувати, у чат з акаунтом @siptg.
Номер може містити не лише цифри, але й літери, якщо це підтримується вашою АТС. До номера застосовуються налаштовувані правила перетворення, які дозволяють очистити його від зайвих символів, встановити префікси тощо. Докладніше див. Перетворення вихідних номерів.
Якщо у вас активний режим Callback, одразу після надсилання номера ви отримаєте вхідний дзвінок від акаунта @siptg. Відповівши на нього, розпочнеться з’єднання з набраним номером. Якщо Callback вимкнено — необхідно вручну натиснути 📞 у чаті з @siptg.
Надсилання номера
Надішліть у чат з @siptg номер телефону або SIP-адресу, на яку хочете зателефонувати.
Вибір лінії (якщо їх кілька)
Якщо у вас підключено кілька SIP-акаунтів, вам буде запропоновано вибрати лінію для дзвінка.
Очікування з’єднання
Якщо використовується режим Callback, ви отримаєте вхідний дзвінок від @siptg. Відповідьте на нього — і з’єднання буде встановлено.
Якщо Callback вимкнено — після надсилання номера натисніть 📞 у чаті з @siptg, щоб розпочати виклик.
Під час першого дзвінка Telegram може запросити дозвіл на прийом дзвінків від акаунта @siptg. Дозвольте дзвінки всім або додайте @siptg до винятків.
Вхідні дзвінки
Сповіщення Telegram про вхідний дзвінок від @siptg
Вхідні дзвінки відображаються як звичайний дзвінок у Telegram від акаунта @siptg. Прийняти дзвінок можна з меню сповіщень або безпосередньо з Telegram.
Ім’я та номер того, хто телефонує (якщо вони передаються від вашої АТС), надходять у вигляді окремого текстового повідомлення в чат з @siptg у момент вхідного виклику. Можна потягнути шторку сповіщень, щоб побачити інформацію перед тим, як підняти слухавку.
Щоб бачити додаткову інформацію про того, хто телефонує, у момент вхідного виклику, увімкніть сповіщення Telegram для чату з @siptg.
Запис дзвінків
Якщо ви оплатили запис розмов у рамках підписки, то для кожного SIP-акаунта можна окремо увімкнути автоматичний запис усіх викликів. Це налаштовується під час редагування SIP-акаунта в боті. Там же ви можете вибрати, куди надсилати записи: в особистий чат, канал або групу. Докладніше на сторінці Налаштування Софтфона.
Підписка з записом розмов активує можливість запису для всіх акаунтів, але увімкнення автоматичного запису виконується окремо для кожного акаунта.
Ручний запис під час дзвінка
Кнопка запису під DTMF-клавіатурою під час дзвінка
Якщо підписка не включає запис, то можна вручну записати фрагмент дзвінка тривалістю до 15 секунд — кнопка запису доступна під час розмови.
Якщо запис оплачено, але автоматичний запис вимкнено, ви можете вручну запускати та зупиняти запис у будь-який час — без обмежень за тривалістю. Файли із записами надходять у чат одразу після завершення запису.
Кнопка керування записом розташована під DTMF-клавіатурою. Щоб її побачити, під час дзвінка свайпніть екран вгору або вліво та відкрийте чат з @siptg.
Якщо ви — користувач SIP-акаунта, а власник акаунта увімкнув автоматичний запис і вказав окремий чат для збереження, то ви бачитимете, що розмова записується, але не зможете зупинити запис.
DTMF-клавіатура
Під час розмови для взаємодії з голосовим меню (IVR) або введення додаткового номера можна використовувати DTMF-клавіатуру. Вона відображається в чаті з @siptg під час дзвінка і зникає після його завершення.
Методи передачі DTMF (RFC2833, INFO, inband) вибираються в налаштуваннях SIP-акаунта. Докладніше див. Налаштування Софтфона.
Другий паралельний дзвінок
Під час активної розмови можна прийняти другий вхідний дзвінок або зробити другий вихідний:
- Якщо під час розмови надійде ще один вхідний, ви почуєте періодичні гудки.
- Щоб зробити другий вихідний, не завершуючи поточний, безпосередньо в чаті @siptg потрібно надіслати номер для другого дзвінка звичайним повідомленням.
В обох випадках у чаті @siptg з’явиться нове повідомлення з кнопками дій:
- Перевести — завершує вашу поточну розмову, а ваших співрозмовників з’єднує між собою;
- Переключити — поточна розмова ставиться на утримання, а ви з’єднуєтеся з новим дзвінком;
- Відхилити — відхиляє другий вхідний дзвінок.
Коли у вас активно дві розмови, ви можете продовжувати переключатися між співрозмовниками кілька разів за допомогою кнопки Переключити, або натиснути кнопку Перевести, щоб з’єднати співрозмовників між собою, а самому відключитися.
Також з’явиться ще одна кнопка Завершити — вона розриває поточну розмову і повертає вас до другого співрозмовника, який увесь цей час був на утриманні дзвінка.
Телефонна книга для Android
Процес відображення імені того, хто телефонує, за допомогою скрипту Automate
Для відображення імені того, хто телефонує, з вашої локальної адресної книги Android ми розробили інтеграцію на базі Automate:
Встановлення додатка Automate
Встановіть додаток Automate на свій пристрій Android.
Встановлення скрипту SIP.TG
Відкрийте посилання на наш скрипт і встановіть його в додаток Automate.
Надання дозволів
Прийміть усі запитувані дозволи, включно з доступом до дзвінків і контактів.
Запуск
Натисніть кнопку START у додатку. Після цього вхідні дзвінки відображатимуться з ім’ям із вашої телефонної книги.
Діліться досвідом у публічній групі @siptg_public та залишайте відгуки в каталозі Automate!