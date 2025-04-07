Використовуючи Софтфон, ви перетворюєте Telegram на повноцінний SIP-клієнт. Після того, як ви додали та налаштували SIP-акаунт через @siptg_bot, ви можете одразу почати здійснювати дзвінки через нього, використовуючи Telegram.

Для використання Софтфона необхідно підключити підписку з позначкою ☎️ «Софтфон» — або використовувати Безкоштовну підписку, яка включає обмежену кількість дзвінків. Докладніше див. Підписки.

​ Здійснення дзвінків

Інтерфейс чату з @siptg та кнопкою виклику

Після налаштування SIP-акаунта достатньо надіслати номер, на який ви хочете зателефонувати, у чат з акаунтом @siptg.

Номер може містити не лише цифри, але й літери, якщо це підтримується вашою АТС. До номера застосовуються налаштовувані правила перетворення, які дозволяють очистити його від зайвих символів, встановити префікси тощо. Докладніше див. Перетворення вихідних номерів.

Якщо у вас активний режим Callback, одразу після надсилання номера ви отримаєте вхідний дзвінок від акаунта @siptg. Відповівши на нього, розпочнеться з’єднання з набраним номером. Якщо Callback вимкнено — необхідно вручну натиснути 📞 у чаті з @siptg.

1 Надсилання номера Надішліть у чат з @siptg номер телефону або SIP-адресу, на яку хочете зателефонувати. 2 Вибір лінії (якщо їх кілька) Якщо у вас підключено кілька SIP-акаунтів, вам буде запропоновано вибрати лінію для дзвінка. 3 Очікування з’єднання Якщо використовується режим Callback, ви отримаєте вхідний дзвінок від @siptg. Відповідьте на нього — і з’єднання буде встановлено. Якщо Callback вимкнено — після надсилання номера натисніть 📞 у чаті з @siptg, щоб розпочати виклик.

Під час першого дзвінка Telegram може запросити дозвіл на прийом дзвінків від акаунта @siptg. Дозвольте дзвінки всім або додайте @siptg до винятків.

​ Вхідні дзвінки

Сповіщення Telegram про вхідний дзвінок від @siptg

Вхідні дзвінки відображаються як звичайний дзвінок у Telegram від акаунта @siptg. Прийняти дзвінок можна з меню сповіщень або безпосередньо з Telegram.

Ім’я та номер того, хто телефонує (якщо вони передаються від вашої АТС), надходять у вигляді окремого текстового повідомлення в чат з @siptg у момент вхідного виклику. Можна потягнути шторку сповіщень, щоб побачити інформацію перед тим, як підняти слухавку.

Щоб бачити додаткову інформацію про того, хто телефонує, у момент вхідного виклику, увімкніть сповіщення Telegram для чату з @siptg.

​ Запис дзвінків

Якщо ви оплатили запис розмов у рамках підписки, то для кожного SIP-акаунта можна окремо увімкнути автоматичний запис усіх викликів. Це налаштовується під час редагування SIP-акаунта в боті. Там же ви можете вибрати, куди надсилати записи: в особистий чат, канал або групу. Докладніше на сторінці Налаштування Софтфона.

Підписка з записом розмов активує можливість запису для всіх акаунтів, але увімкнення автоматичного запису виконується окремо для кожного акаунта.

​ Ручний запис під час дзвінка

Кнопка запису під DTMF-клавіатурою під час дзвінка

Якщо підписка не включає запис, то можна вручну записати фрагмент дзвінка тривалістю до 15 секунд — кнопка запису доступна під час розмови.

Якщо запис оплачено, але автоматичний запис вимкнено, ви можете вручну запускати та зупиняти запис у будь-який час — без обмежень за тривалістю. Файли із записами надходять у чат одразу після завершення запису.

Кнопка керування записом розташована під DTMF-клавіатурою. Щоб її побачити, під час дзвінка свайпніть екран вгору або вліво та відкрийте чат з @siptg.

Якщо ви — користувач SIP-акаунта, а власник акаунта увімкнув автоматичний запис і вказав окремий чат для збереження, то ви бачитимете, що розмова записується, але не зможете зупинити запис.

Під час розмови для взаємодії з голосовим меню (IVR) або введення додаткового номера можна використовувати DTMF-клавіатуру. Вона відображається в чаті з @siptg під час дзвінка і зникає після його завершення.

Методи передачі DTMF (RFC2833, INFO, inband) вибираються в налаштуваннях SIP-акаунта. Докладніше див. Налаштування Софтфона.

​ Другий паралельний дзвінок

Під час активної розмови можна прийняти другий вхідний дзвінок або зробити другий вихідний:

Якщо під час розмови надійде ще один вхідний , ви почуєте періодичні гудки.

, ви почуєте періодичні гудки. Щоб зробити другий вихідний, не завершуючи поточний, безпосередньо в чаті @siptg потрібно надіслати номер для другого дзвінка звичайним повідомленням.

В обох випадках у чаті @siptg з’явиться нове повідомлення з кнопками дій:

Перевести — завершує вашу поточну розмову, а ваших співрозмовників з’єднує між собою;

— завершує вашу поточну розмову, а ваших співрозмовників з’єднує між собою; Переключити — поточна розмова ставиться на утримання, а ви з’єднуєтеся з новим дзвінком;

— поточна розмова ставиться на утримання, а ви з’єднуєтеся з новим дзвінком; Відхилити — відхиляє другий вхідний дзвінок.

Коли у вас активно дві розмови, ви можете продовжувати переключатися між співрозмовниками кілька разів за допомогою кнопки Переключити, або натиснути кнопку Перевести, щоб з’єднати співрозмовників між собою, а самому відключитися.

Також з’явиться ще одна кнопка Завершити — вона розриває поточну розмову і повертає вас до другого співрозмовника, який увесь цей час був на утриманні дзвінка.

​ Телефонна книга для Android

Процес відображення імені того, хто телефонує, за допомогою скрипту Automate

Для відображення імені того, хто телефонує, з вашої локальної адресної книги Android ми розробили інтеграцію на базі Automate:

1 Встановлення додатка Automate Встановіть додаток Automate на свій пристрій Android. 2 Встановлення скрипту SIP.TG Відкрийте посилання на наш скрипт і встановіть його в додаток Automate. 3 Надання дозволів Прийміть усі запитувані дозволи, включно з доступом до дзвінків і контактів. 4 Запуск Натисніть кнопку START у додатку. Після цього вхідні дзвінки відображатимуться з ім’ям із вашої телефонної книги.