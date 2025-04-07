Ниже описаны возможные ошибки, которые могут возникать при работе Шлюза (режим PBX→Telegram) — как на этапе регистрации (PBX→SIP.TG), так и в момент установления звонка (SIP→Telegram или Telegram→SIP). Часть из них встречается в логах АТС, часть — как отображаемый код при попытке вызвать Telegram-аккаунт. При этом не все ошибки часто встречаются в реальной эксплуатации, но знать о них полезно для диагностики.

Для справки:

Manager — управляющий компонент SIP.TG, отвечающий за подключение к Worker-серверам и Хранилищам сессий.

— управляющий компонент SIP.TG, отвечающий за подключение к Worker-серверам и Хранилищам сессий. Worker — рабочий компонент, обрабатывающий звонки, RTP-трафик и выполняющий SIP-сигнализацию.

Если вы только начинаете работу с Шлюзом, рекомендуем также ознакомиться со статьями:

Взаимодействие с Telegram — как авторизовать Telegram-аккаунт для звонков.

Взаимодействие с АТС — подробное описание опций SIP-подключения.

Обзор подписок — чтобы убедиться, что ваша подписка «Шлюз» покрывает нужное количество линий.

​ Частые вопросы (FAQ)

Что будет, если кто-то позвонит на этот аккаунт напрямую? Telegram-аккаунт при настройке Шлюза передаёт входящие вызовы в АТС.

Если человек в списке разрешённых вызывающих, звонок будет направлен в АТС, а на устройстве, где открыт этот аккаунт, можно вручную тоже принять звонок.

Обычно рекомендуется отключить приём звонков на других устройствах, чтобы всё шло через АТС. Можно ли работать сразу с несколькими аккаунтами Telegram? Да, в подписке «Шлюз» можно оплачивать несколько Telegram-аккаунтов. Первый аккаунт стоит 15 EUR/мес, каждый дополнительный 150 EUR/мес. Как быть, если надо обрабатывать и текстовые сообщения? Шлюз может обрабатывать входящие сообщения, если включить опцию «Обработка сообщений» в настройках шлюза. Она включает автоответ, режим Callback и обработку сообщений внешним ботом.

Подробнее см. Настройки сессии SIP.TG. Насколько это надёжно? Вся инфраструктура SIP.TG распределена по нескольким дата-центрам. Тем не менее, для критически важных систем можно рассмотреть собственные Worker-сервера. Какой Telegram-аккаунт лучше использовать в качестве Шлюза? Рекомендуется завести отдельный рабочий аккаунт для компании — чтобы личный Telegram не смешивался с бизнес-звонками. Важно, чтобы этот аккаунт был всегда онлайн (либо храните сессию в облачном Хранилище SIP.TG). Можно ли один Telegram-аккаунт разделить между несколькими сотрудниками? Да, но это означает, что все будут пользоваться одной учётной записью Telegram, а входящие звонки будут приходить на все устройства одновременно. Как только один ответит, у остальных вызов сбросится. Почему звонок сбрасывается у остальных, когда один человек ответил? Это нормальное поведение Шлюза: АТС видит, что вызов уже принят. Остальным клиентам отправляется CANCEL. Если нужно, чтобы каждый сотрудник имел свой Telegram-аккаунт, используйте несколько шлюзовых подписок. Нужна ли SIM-карта? Telegram-аккаунт создаётся на базе номера телефона. Обычно берут любую SIM-карту, регистрируют в Telegram, а дальше номер может не использоваться для голосовых вызовов классического оператора. Главное — не терять доступ к этому номеру для восстановления Telegram. Какой используется диапазон портов для RTP? Наш SIP стек основан на Yate, где по умолчанию используется диапазон UDP портов 16384-32768.

​ Проблемы общего характера

Не поступает входящий вызов на Telegram-шлюз Проверьте, что Telegram-аккаунт активен, не заблокирован мессенджером.

Убедитесь, что в настройках конфиденциальности Telegram разрешены звонки от всех. Односторонняя слышимость при использовании Шлюза Как и в случае с Софтфоном, чаще всего это вопрос кодеков или сетевых ограничений. Попробуйте указать конкретный кодек ( alaw или mulaw ).

или ). Убедитесь, что UDP трафик разрешён. DTMF не распознаётся в голосовом меню Убедитесь, что в настройках SIP-аккаунта (Шлюза) выбран метод RFC2833 или INFO, совместимый с вашей АТС.

Попробуйте переключить кодек, иногда inband DTMF и высокое сжатие не дружат.

Такие ответы могут появляться как при звонках, так и при простой регистрации SIP-транка. Указанный ниже код отвечает сервер SIP.TG вашей АТС.

401 Unauthorized Суть: Стандартный ответ при использовании SIP Digest Auth. АТС посылает INVITE или REGISTER без полного набора авторизационных данных, а сервер SIP.TG запрашивает авторизацию.

Если ошибка 401 появляется повторно много раз подряд, это значит, что либо пароль/логин неверны, либо на стороне АТС отключена поддержка Digest Auth. Что делать: Убедиться, что логин/пароль из бота @siptg_bot (раздел /gateway ) введены корректно в настройках вашей АТС.

) введены корректно в настройках вашей АТС. Проверить, что в самой АТС включён режим SIP-авторизации (Digest Auth).

При необходимости сменить пароль в /gateway и ввести его заново. 402 … Суть: Ограничение подписки «Шлюз». Это означает, что у аккаунта Telegram нет оплаченных линий для режима Шлюз, подписка истекла или объём ресурсов превышен. Что делать: В боте @siptg_bot командой /subscriptions проверьте, активен ли тариф «Шлюз» и достаточно ли линий.

проверьте, активен ли тариф «Шлюз» и достаточно ли линий. Если срок подписки вышел или нужны дополнительные линии, оформите продление / расширение подписки (см. Обзор подписок).

Убедитесь, что конкретный Telegram-аккаунт действительно привязан к нужной подписке (при оплате нескольких аккаунтов). 500 Database error Суть: Внутренняя ошибка на стороне SIP.TG, связанная с базой данных. Такие случаи крайне редки. Что делать: Обычно носит временный характер и устраняется автоматически.

Повторите попытку, при регулярном повторении ошибки обратитесь за помощью. Подробнее см. Как получить помощь. 503 No response from Manager Суть: Worker не может связаться с Manager-сервером SIP.TG из-за внутренней сетевой проблемы. Ваша АТС увидит это как ответ 503 . Что делать: Как правило, это краткосрочные сбои. Попробуйте подождать 1–2 минуты и повторить вызов.

Если проблема не решается, можно переключить SIP-транк на другой Worker-сервер (см. Взаимодействие с АТС).

​ Ошибки при регистрации PBX → SIP.TG

Здесь собраны ответы, которые могут прийти, когда ваша АТС пытается зарегистрироваться на Worker-сервере SIP.TG (подкючение с типом PBX→SIP.TG). Все указанные ниже ошибки обычно имеют код 403 или 404.

403 Wrong password Суть: АТС корректно пытается авторизоваться, но указанный пароль не совпадает с тем, что ожидает SIP.TG. Что делать: Проверьте пароль в разделе /gateway бота @siptg_bot и сравните с тем, что введено на АТС.

бота @siptg_bot и сравните с тем, что введено на АТС. При необходимости смените пароль в боте (кнопка «Сменить пароль») и введите новый на стороне АТС.

Убедитесь, что логин (username) тоже не содержит опечаток. 403 Untrusted IP address Суть: Пароль верный, но ваш IP-адрес не входит в список разрешённых для данного SIP-подключения. Что делать: В боте @siptg_bot, раздел /gateway , откройте настройки соответствующего SIP-подключения и: Добавьте ваш IP-адрес в список доверенных. Или очистите список, чтобы разрешить подключения с любого IP (но соблюдайте меры безопасности).

, откройте настройки соответствующего SIP-подключения и: Если в вашей сети меняется внешний IP, учитывайте это при настройке (возможно, стоит полностью отключить ACL). 403 Telegram session is inactive Суть: Telegram-аккаунт, к которому идёт привязка, неактивен (утеряна авторизация). В итоге SIP.TG отказывается регистрировать транк, так как реального Telegram-соединения нет. Что делать: В боте @siptg_bot в разделе /gateway переподключить Telegram-аккаунт (произвести авторизацию номера телефона).

переподключить Telegram-аккаунт (произвести авторизацию номера телефона). Если аккаунт Telegram был удалён, придётся назначить другой номер телефона для Шлюза.

Подробнее см. Взаимодействие с Telegram. 403 Session storage is inactive Суть: Хранилище, где сохранена Telegram-сессия (облачное или ваше собственное Хранилище сессий), в данный момент отключено или недоступно. Следовательно, нет возможности работать с сессией Telegram. Что делать: Если используете облачное хранилище SIP.TG, проверьте статус в /gateway . Обычно такие сбои кратковременны.

. Обычно такие сбои кратковременны. Если у вас собственное Хранилище сессий, убедитесь, что оно запущено и доступно. При необходимости переключитесь на облако SIP.TG. 403 Worker is inactive Суть: Выбранный Worker-сервер отключён на стороне SIP.TG или находится в процессе обновления/перезагрузки. Сервер не может принять регистрацию PBX→SIP.TG. Что делать: В разделе /gateway бота проверьте настройки Worker. Если сервер отключён, выберите другой или подождите, пока он снова станет активен.

бота проверьте настройки Worker. Если сервер отключён, выберите другой или подождите, пока он снова станет активен. Если это ваш собственный Worker, запустите/перезапустите его. 403 Worker address is not set Суть: Конфигурация Worker-сервера не предусматривает, что к нему будут подключаться с типом «PBX→SIP.TG». Например, сервер настроен только под «SIP.TG→PBX» или «IP⇿IP». Что делать: В боте @siptg_bot перепроверьте тип подключения (PBX→SIP.TG) и выберите подходящий Worker.

Создайте SIP подключение другого типа («SIP.TG→PBX» или «IP⇿IP»). 403 Route is not permitted Суть: Доступ к используемой Telegram-сессии отозван или больше не принадлежит вам. Например, администратор, создавший сессию, лишён прав, и вы не можете использовать эту сессию. Что делать: Создайте собственную сессию Шлюза. В разделе /gateway бота подключите номер Telegram, который контролируете.

бота подключите номер Telegram, который контролируете. Убедитесь, что администратор, создававший ранее сессию, не забрал у вас доступ. 404 Route not found Суть: Указанный в SIP-запросе логин не существует или уже удалён. Сервер SIP.TG не находит такую «учётную запись». Что делать: Перепроверьте логин/username, который вы получили в разделе /gateway .

. Если ранее эта запись была удалена, создайте новую.

Убедитесь, что в вашей АТС прописан именно тот логин, что выдан ботом (без лишних символов или пробелов).

​ Ошибки при звонке SIP → Telegram

Эти ошибки возникают, когда ваша АТС уже зарегистрирована (или IP-to-IP), и при исходящем вызове в Telegram сервер SIP.TG возвращает код, если не может корректно дозвониться до Telegram-аккаунта.

403 USER_PRIVACY_RESTRICTED Суть: Пользователь Telegram ограничил круг лиц, которые могут ему звонить (например, только контакты), а ваш шлюз-аккаунт не попал в этот список. Что делать: Попросите вызываемого пользователя настроить разрешение звонков: «Настройки → Конфиденциальность → Голосовые звонки» → «Все пользователи» либо добавить ваш аккаунт шлюза в «Всегда разрешать».

Либо используйте аккаунт, который действительно состоит в контактах целевого пользователя. 404 Not Found / 404 Chat not found / 404 USERNAME_NOT_OCCUPIED Суть: SIP.TG не смог найти аккаунт Telegram по переданному идентификатору (номер, user_id, username). Telegram может вернуть такой ответ, если: Номер действительно не зарегистрирован в Telegram.

Username не существует или освобождён.

Профиль недоступен из-за ограничений.

Ваш аккаунт шлюза делает слишком часто поиск по номеру телефона. Что делать: Убедиться, что вы используете правильный идентификатор (если используете телефон — это должен быть реальный Telegram-номер).

Если возникает часто, проверьте, не ошиблись ли в формате. Возможно, лучше использовать внутренний user_id. 405 REGISTER is required first Суть: Вы отправляете INVITE без предварительной регистрации PBX→SIP.TG, в то время как Worker требует полноценный REGISTER. Что делать: На стороне вашей АТС включить режим «Registration» (зарегистрировать транк PBX→SIP.TG). Подробнее см. Взаимодействие с АТС. 408 Timeout of waiting RPC result Суть: Телеграм-сервер не ответил вовремя, либо запрос SIP.TG завис при обращении к Telegram. Это бывает при перегрузке или антиспам-фильтре Telegram, когда есть много исходящих вызовов за короткое время. Что делать: Снизить интенсивность исходящих звонков.

Подождать и повторить попытку, если был временный сбой. 470 Anonymous user Суть: SIP.TG пытается позвонить пользователю по его внутреннему user_id, с которым нет явного подтверждённого контакта. Telegram отклоняет такие «анонимные» вызовы. Что делать: Обычно нужно либо позвонить по подтверждённому номеру или username, либо чтобы пользователь сам добавил вас в контакты или написал вам сначала. 500 (прочие) Суть: Любая иная внутренняя ошибка на стороне Telegram. Иногда так обозначаются неожиданные сбои при обработке аудиоканала, при внутренней перегрузке и т.п. Что делать: Перепроверить стабильность сети, повторить вызов.

Если ошибка появляется регулярно на одном и том же номере, обратитесь за помощью. Подробнее см. Как получить помощь. 503 Account is not running Суть: Worker-сервер SIP.TG получил INVITE, но фактически нет активной сессии для нужного аккаунта. То есть PBX могла отправить INVITE, не дождавшись ответа на REGISTER. Что делать: Убедиться, что транк PBX→SIP.TG успешно зарегистрирован и Worker видит активную учётную запись.

Иногда помогает перезагрузить транк на АТС. При необходимости см. Взаимодействие с АТС. 503 Session is not running Суть: Telegram-сессия фактически отключена. Возможен случай, когда в боте @siptg_bot сессия отображается, но реально она не авторизована. Что делать: Перепроверить статус сессии в /gateway , при необходимости заново авторизовать номер Telegram.

, при необходимости заново авторизовать номер Telegram. Если ошибка возникает часто, попробуйте переключиться на другой Worker или перезагрузить аккаунт. 503 Telegram storage is unavailable Суть: SIP.TG потерял соединение с хранилищем Telegram-сессий, поэтому не может узнать текущий статус или создать звонок. Что делать: Если используете облачное хранилище, подождать восстановления (обычно минута-две).

Если собственное Хранилище сессий, проверьте логи и статус модуля. 503 Too Many Requests: retry after … / 503 PEER_FLOOD Суть: Это антиспам-защита Telegram, когда за короткий промежуток происходит слишком много исходящих звонков, особенно на незнакомые номера. Что делать: Снизить скорость обзвона (на стороне АТС или вашего скрипта).

Использовать несколько разных Telegram-аккаунтов, чтобы распределить нагрузку.

Дождаться указанного времени «retry after N», затем повторить. 503 Worker is not ready Суть: Worker недавно перезагружен или обновляется, и ещё не завершил инициализацию. В результате вызовы отклоняются на уровне SIP. Что делать: Подождите 1–2 минуты и повторите вызов.

Или в боте @siptg_bot выберите другой Worker-сервер для вашего подключения.

​ Ошибки при звонке Telegram → SIP

Здесь рассматриваются ситуации, когда реальный пользователь пытается позвонить на аккаунт Шлюза из приложения Telegram, а Worker пытается перевести вызов в вашу АТС. В случае, если АТС вернёт ошибку, либо если ошибка возникнет на стороне SIP.TG, пользователь может увидеть ошибку в чате с аккаунтом Шлюза.

В этом разделе мы приводим только те ошибки, которые могут возникнуть на стороне SIP.TG.

482 Caller has active gateway accounts Суть: На аккаунте вызывающего тоже активирован Шлюз SIP.TG. Сервис блокирует такую попытку (Telegram→SIP) чтобы не возникало зацикливания или непредвиденных петлей вызовов. Что делать: Если действительно нужно принимать звонки от аккаунта, который тоже является шлюзовым, лучше используйте для него иной режим (например, Софтфон) или другой Telegram-аккаунт без Шлюза. 503 SIP account is unavailable Суть: При входящем звонке со стороны Telegram Worker не смог дозвониться до вашей АТС. Это может произойти, если транк PBX→SIP.TG упал, либо у вас IP-to-IP, но не отвечает нужный порт. Что делать: Убедитесь, что АТС зарегистрирована (при PBX→SIP.TG) или что IP-то-IP соединение активно.

Проверьте, не блокируются ли SIP/UDP-пакеты в вашем фаерволе, и что вы открыли RTP-порты.

Подробнее см. Взаимодействие с АТС. 503 Worker is unavailable Суть: Worker-сервер в данный момент не доступен для передачи вызова (проблемы сети или перезагрузка), и звонок отклоняется с кодом 503. Что делать: Подождать некоторое время или переключить аккаунт Шлюза на другой Worker (раздел /gateway бота).

бота). Если свой Worker-сервер, проверить его логи и перезапустить при необходимости.