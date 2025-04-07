Ниже описаны возможные ошибки, которые могут возникать при работе Шлюза (режим PBX→Telegram) — как на этапе регистрации (PBX→SIP.TG), так и в момент установления звонка (SIP→Telegram или Telegram→SIP). Часть из них встречается в логах АТС, часть — как отображаемый код при попытке вызвать Telegram-аккаунт. При этом не все ошибки часто встречаются в реальной эксплуатации, но знать о них полезно для диагностики.

Для справки:

  • Manager — управляющий компонент SIP.TG, отвечающий за подключение к Worker-серверам и Хранилищам сессий.
  • Worker — рабочий компонент, обрабатывающий звонки, RTP-трафик и выполняющий SIP-сигнализацию.

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Частые вопросы (FAQ)

Проблемы общего характера

Общие SIP-ошибки

Такие ответы могут появляться как при звонках, так и при простой регистрации SIP-транка. Указанный ниже код отвечает сервер SIP.TG вашей АТС.

Ошибки при регистрации PBX → SIP.TG

Здесь собраны ответы, которые могут прийти, когда ваша АТС пытается зарегистрироваться на Worker-сервере SIP.TG (подкючение с типом PBX→SIP.TG). Все указанные ниже ошибки обычно имеют код 403 или 404.

Ошибки при звонке SIP → Telegram

Эти ошибки возникают, когда ваша АТС уже зарегистрирована (или IP-to-IP), и при исходящем вызове в Telegram сервер SIP.TG возвращает код, если не может корректно дозвониться до Telegram-аккаунта.

Ошибки при звонке Telegram → SIP

Здесь рассматриваются ситуации, когда реальный пользователь пытается позвонить на аккаунт Шлюза из приложения Telegram, а Worker пытается перевести вызов в вашу АТС. В случае, если АТС вернёт ошибку, либо если ошибка возникнет на стороне SIP.TG, пользователь может увидеть ошибку в чате с аккаунтом Шлюза.

В этом разделе мы приводим только те ошибки, которые могут возникнуть на стороне SIP.TG.

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