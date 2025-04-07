Ниже описаны возможные ошибки, которые могут возникать при работе Шлюза (режим PBX→Telegram) — как на этапе регистрации (PBX→SIP.TG), так и в момент установления звонка (SIP→Telegram или Telegram→SIP). Часть из них встречается в логах АТС, часть — как отображаемый код при попытке вызвать Telegram-аккаунт. При этом не все ошибки часто встречаются в реальной эксплуатации, но знать о них полезно для диагностики.
Для справки:
Manager — управляющий компонент SIP.TG, отвечающий за подключение к Worker-серверам и Хранилищам сессий.
Worker — рабочий компонент, обрабатывающий звонки, RTP-трафик и выполняющий SIP-сигнализацию.
Если вы только начинаете работу с Шлюзом, рекомендуем также ознакомиться со статьями:
Telegram-аккаунт при настройке Шлюза передаёт входящие вызовы в АТС.
Если человек в списке разрешённых вызывающих, звонок будет направлен в АТС, а на устройстве, где открыт этот аккаунт, можно вручную тоже принять звонок.
Обычно рекомендуется отключить приём звонков на других устройствах, чтобы всё шло через АТС.
Да, в подписке «Шлюз» можно оплачивать несколько Telegram-аккаунтов. Первый аккаунт стоит 15 EUR/мес, каждый дополнительный 150 EUR/мес.
Шлюз может обрабатывать входящие сообщения, если включить опцию «Обработка сообщений» в настройках шлюза. Она включает автоответ, режим Callback и обработку сообщений внешним ботом.
Подробнее см. Настройки сессии SIP.TG.
Вся инфраструктура SIP.TG распределена по нескольким дата-центрам. Тем не менее, для критически важных систем можно рассмотреть собственные Worker-сервера.
Рекомендуется завести отдельный рабочий аккаунт для компании — чтобы личный Telegram не смешивался с бизнес-звонками. Важно, чтобы этот аккаунт был всегда онлайн (либо храните сессию в облачном Хранилище SIP.TG).
Да, но это означает, что все будут пользоваться одной учётной записью Telegram, а входящие звонки будут приходить на все устройства одновременно. Как только один ответит, у остальных вызов сбросится.
Это нормальное поведение Шлюза: АТС видит, что вызов уже принят. Остальным клиентам отправляется CANCEL. Если нужно, чтобы каждый сотрудник имел свой Telegram-аккаунт, используйте несколько шлюзовых подписок.
Telegram-аккаунт создаётся на базе номера телефона. Обычно берут любую SIM-карту, регистрируют в Telegram, а дальше номер может не использоваться для голосовых вызовов классического оператора. Главное — не терять доступ к этому номеру для восстановления Telegram.
Наш SIP стек основан на Yate, где по умолчанию используется диапазон UDP портов 16384-32768.
Такие ответы могут появляться как при звонках, так и при простой регистрации SIP-транка. Указанный ниже код отвечает сервер SIP.TG вашей АТС.
Суть: Стандартный ответ при использовании SIP Digest Auth. АТС посылает INVITE или REGISTER без полного набора авторизационных данных, а сервер SIP.TG запрашивает авторизацию.
Если ошибка 401 появляется повторно много раз подряд, это значит, что либо пароль/логин неверны, либо на стороне АТС отключена поддержка Digest Auth.
Что делать:
Убедиться, что логин/пароль из бота @siptg_bot (раздел /gateway) введены корректно в настройках вашей АТС.
Проверить, что в самой АТС включён режим SIP-авторизации (Digest Auth).
При необходимости сменить пароль в /gateway и ввести его заново.
Суть: Ограничение подписки «Шлюз». Это означает, что у аккаунта Telegram нет оплаченных линий для режима Шлюз, подписка истекла или объём ресурсов превышен.
Что делать:
В боте @siptg_bot командой /subscriptions проверьте, активен ли тариф «Шлюз» и достаточно ли линий.
Если срок подписки вышел или нужны дополнительные линии, оформите продление / расширение подписки (см. Обзор подписок).
Убедитесь, что конкретный Telegram-аккаунт действительно привязан к нужной подписке (при оплате нескольких аккаунтов).
Суть: Внутренняя ошибка на стороне SIP.TG, связанная с базой данных. Такие случаи крайне редки.
Что делать:
Обычно носит временный характер и устраняется автоматически.
Повторите попытку, при регулярном повторении ошибки обратитесь за помощью. Подробнее см. Как получить помощь.
Суть: Worker не может связаться с Manager-сервером SIP.TG из-за внутренней сетевой проблемы. Ваша АТС увидит это как ответ 503.
Что делать:
Как правило, это краткосрочные сбои. Попробуйте подождать 1–2 минуты и повторить вызов.
Если проблема не решается, можно переключить SIP-транк на другой Worker-сервер (см. Взаимодействие с АТС).
Эти ошибки возникают, когда ваша АТС уже зарегистрирована (или IP-to-IP), и при исходящем вызове в Telegram сервер SIP.TG возвращает код, если не может корректно дозвониться до Telegram-аккаунта.
Суть: Пользователь Telegram ограничил круг лиц, которые могут ему звонить (например, только контакты), а ваш шлюз-аккаунт не попал в этот список.
Что делать:
Попросите вызываемого пользователя настроить разрешение звонков: «Настройки → Конфиденциальность → Голосовые звонки» → «Все пользователи» либо добавить ваш аккаунт шлюза в «Всегда разрешать».
Либо используйте аккаунт, который действительно состоит в контактах целевого пользователя.
Суть: SIP.TG не смог найти аккаунт Telegram по переданному идентификатору (номер, user_id, username). Telegram может вернуть такой ответ, если:
Номер действительно не зарегистрирован в Telegram.
Username не существует или освобождён.
Профиль недоступен из-за ограничений.
Ваш аккаунт шлюза делает слишком часто поиск по номеру телефона.
Что делать:
Убедиться, что вы используете правильный идентификатор (если используете телефон — это должен быть реальный Telegram-номер).
Если возникает часто, проверьте, не ошиблись ли в формате. Возможно, лучше использовать внутренний user_id.
Суть: Вы отправляете INVITE без предварительной регистрации PBX→SIP.TG, в то время как Worker требует полноценный REGISTER.
Что делать:
На стороне вашей АТС включить режим «Registration» (зарегистрировать транк PBX→SIP.TG). Подробнее см. Взаимодействие с АТС.
Суть: Телеграм-сервер не ответил вовремя, либо запрос SIP.TG завис при обращении к Telegram. Это бывает при перегрузке или антиспам-фильтре Telegram, когда есть много исходящих вызовов за короткое время.
Что делать:
Снизить интенсивность исходящих звонков.
Подождать и повторить попытку, если был временный сбой.
Суть: SIP.TG пытается позвонить пользователю по его внутреннему user_id, с которым нет явного подтверждённого контакта. Telegram отклоняет такие «анонимные» вызовы.
Что делать:
Обычно нужно либо позвонить по подтверждённому номеру или username, либо чтобы пользователь сам добавил вас в контакты или написал вам сначала.
Суть: Любая иная внутренняя ошибка на стороне Telegram. Иногда так обозначаются неожиданные сбои при обработке аудиоканала, при внутренней перегрузке и т.п.
Что делать:
Перепроверить стабильность сети, повторить вызов.
Если ошибка появляется регулярно на одном и том же номере, обратитесь за помощью. Подробнее см. Как получить помощь.
Суть: Worker-сервер SIP.TG получил INVITE, но фактически нет активной сессии для нужного аккаунта. То есть PBX могла отправить INVITE, не дождавшись ответа на REGISTER.
Что делать:
Убедиться, что транк PBX→SIP.TG успешно зарегистрирован и Worker видит активную учётную запись.
Здесь рассматриваются ситуации, когда реальный пользователь пытается позвонить на аккаунт Шлюза из приложения Telegram, а Worker пытается перевести вызов в вашу АТС. В случае, если АТС вернёт ошибку, либо если ошибка возникнет на стороне SIP.TG, пользователь может увидеть ошибку в чате с аккаунтом Шлюза.
В этом разделе мы приводим только те ошибки, которые могут возникнуть на стороне SIP.TG.
Суть: На аккаунте вызывающего тоже активирован Шлюз SIP.TG. Сервис блокирует такую попытку (Telegram→SIP) чтобы не возникало зацикливания или непредвиденных петлей вызовов.
Что делать:
Если действительно нужно принимать звонки от аккаунта, который тоже является шлюзовым, лучше используйте для него иной режим (например, Софтфон) или другой Telegram-аккаунт без Шлюза.
Суть: При входящем звонке со стороны Telegram Worker не смог дозвониться до вашей АТС. Это может произойти, если транк PBX→SIP.TG упал, либо у вас IP-to-IP, но не отвечает нужный порт.
Что делать:
Убедитесь, что АТС зарегистрирована (при PBX→SIP.TG) или что IP-то-IP соединение активно.
Проверьте, не блокируются ли SIP/UDP-пакеты в вашем фаерволе, и что вы открыли RTP-порты.