Документация
Софтфон
Шлюз
SIP.TG
— это шлюз для голосовых звонков между
Telegram
и
SIP-телефонией
.
Внезапно это меняет в мире многое.
Бесплатная переадресация звонков с мобильных РФ в Telegram за 1 мин!
Схема Роуминг
Режим Шлюз
Бизнес теперь может быть на голосовой связи в одном клике от своего канала продаж и рекламы в Telegram.
Принимайте и совершайте голосовые звонки через Telegram-аккаунт компании в любом количестве. Хоть сотни звонков в минуту!
Распределяйте Telegram-звонки через АТС на команды поддержки или продаж, встраивайте в CRM.
Подробнее о режиме Шлюз
Режим Софтфон
Переводите звонки c личных или рабочих телефонных номеров в Telegram. Используйте Telegram как надежный софтфон, которому не надо обучаться.
Идеальное дополнение для офисной телефонии командам любого размера. Решение для сбора звонков с большого числа номеров, либо звонков со своего номера будучи в роуминге или иммиграции.
Подробнее о режиме Софтфон
Инфраструктура серверов для процессинга звонков развернута в дата-центрах Москвы, Франкфурта, Амстердама, Лондона, Вашингтона, Минска, Иркутска.
Работает по всему миру
Проект разработан победителем конкурса Telegram на улучшение программного ядра и инфраструктуры голосовых звонков в мессенджере.
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