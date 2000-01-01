Бизнес теперь может быть на голосовой связи в одном клике от своего канала продаж и рекламы в Telegram.



Принимайте и совершайте голосовые звонки через Telegram-аккаунт компании в любом количестве. Хоть сотни звонков в минуту!



Распределяйте Telegram-звонки через АТС на команды поддержки или продаж, встраивайте в CRM.