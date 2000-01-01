Документация
Софтфон
Шлюз

SIP.TG — это шлюз для голосовых звонков между Telegram и SIP-телефонией.

Внезапно это меняет в мире многое.

Бесплатная переадресация звонков с мобильных РФ в Telegram за 1 мин!
Схема Роуминг

Режим Шлюз

Бизнес теперь может быть на голосовой связи в одном клике от своего канала продаж и рекламы в Telegram.

Принимайте и совершайте голосовые звонки через Telegram-аккаунт компании в любом количестве. Хоть сотни звонков в минуту!

Распределяйте Telegram-звонки через АТС на команды поддержки или продаж, встраивайте в CRM.
Подробнее о режиме Шлюз

Режим Софтфон

Переводите звонки c личных или рабочих телефонных номеров в Telegram. Используйте Telegram как надежный софтфон, которому не надо обучаться.

Идеальное дополнение для офисной телефонии командам любого размера. Решение для сбора звонков с большого числа номеров, либо звонков со своего номера будучи в роуминге или иммиграции.
Подробнее о режиме Софтфон
Инфраструктура серверов для процессинга звонков развернута в дата-центрах Москвы, Франкфурта, Амстердама, Лондона, Вашингтона, Минска, Иркутска.
Работает по всему миру
Проект разработан победителем конкурса Telegram на улучшение программного ядра и инфраструктуры голосовых звонков в мессенджере.
Сотрудничество