​ Суть проблеми

Відкрита бібліотека tg2sip добре відома багатьом розробникам VoIP, вона базується на використанні кодека OPUS на приймаючій стороні через бібліотеку libtgvoip.

Однак голосові дзвінки в Telegram тепер використовують сучасніший протокол WebRTC через бібліотеку tgcalls, і через це підтримка бібліотеки libtgvoip у різних клієнтах Telegram поступово припиняється.

Наприклад, наразі (червень 2022) підтримка libtgvoip уже припинена в офіційних додатках Telegram для Android, і, найімовірніше, незабаром підтримка може припинитися і для інших платформ (наприклад, iOS, Windows, Mac, Linux).

Патчі Telegram для Android, які виправляли останню проблему з підтримкою libtgvoip, навряд чи працюватимуть ще довго, оскільки вони не відповідають новим критеріям якості дзвінків Telegram і постійно потребують ресурсів для їх підтримки та тестування.

​ Запропоноване рішення та переваги SIP.TG

Програмне рішення SIP.TG не прив’язане до бібліотеки tg2sip і базується на бібліотеці tgcalls та протоколі WebRTC, які тепер використовуються Telegram у всіх своїх клієнтах і серверній інфраструктурі.

Але, окрім використання сучасного стека технологій, рішення Шлюзу для прийому та здійснення дзвінків із єдиного акаунта Telegram від SIP.TG має низку інших важливих переваг:

Можливість масштабування інфраструктури Worker-серверів;

Наявність зручного інтерфейсу бота для конфігурації та підключення Шлюзу;

Гнучке налаштування використовуваних кодеків для зв’язки з АТС;

Наявність режиму Софтфон, який може чудово доповнити рішення зі Шлюзом;

Наявність служби підтримки та штатних розробників, які розвивають рішення SIP.TG.

Якщо вам потрібен перенос вашого сервісу, заснованого на використанні бібліотеки tg2sip, на платформу SIP.TG, звертайтеся до служби підтримки.

Наші фахівці готові допомогти консультаційно щодо того, як оптимально здійснити перенос і які ще переваги та додаткові можливості з’являються при використанні рішення від SIP.TG.