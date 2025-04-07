Нижче описано можливі помилки, які можуть виникати під час роботи Шлюзу (режим PBX→Telegram) — як на етапі реєстрації (PBX→SIP.TG), так і в момент установлення дзвінка (SIP→Telegram або Telegram→SIP). Деякі з них з’являються в логах АТС, деякі — як відображуваний код при спробі викликати акаунт Telegram. При цьому не всі помилки часто зустрічаються в реальній експлуатації, але знати про них корисно для діагностики.
Для довідки:
Manager — керуючий компонент SIP.TG, відповідальний за підключення до Worker-серверів і Сховищ сесій.
Worker — робочий компонент, який обробляє дзвінки, RTP-трафік і виконує SIP-сигналізацію.
Якщо ви тільки починаєте роботу зі Шлюзом, рекомендуємо також ознайомитися зі статтями:
Акаунт Telegram під час налаштування Шлюзу передає вхідні виклики до АТС.
Якщо людина в списку дозволених викликаючих, дзвінок буде спрямований до АТС, а на пристрої, де відкрито цей акаунт, можна вручну також прийняти дзвінок.
Зазвичай рекомендується вимкнути прийом дзвінків на інших пристроях, щоб усе йшло через АТС.
Так, у підписці «Шлюз» можна оплачувати кілька акаунтів Telegram. Перший акаунт коштує 15 EUR/міс, кожен додатковий — 150 EUR/міс.
Шлюз може обробляти вхідні повідомлення, якщо ввімкнути опцію «Обробка повідомлень» у налаштуваннях шлюзу. Вона вмикає автовідповідь, режим Callback і обробку повідомлень зовнішнім ботом.
Докладніше див. Налаштування сесії SIP.TG.
Уся інфраструктура SIP.TG розподілена по кількох дата-центрах. Проте для критично важливих систем можна розглянути власні Worker-сервери.
Рекомендується завести окремий робочий акаунт для компанії — щоб особистий Telegram не змішувався з бізнес-дзвінками. Важливо, щоб цей акаунт був завжди онлайн (або зберігайте сесію в хмарному Сховищі SIP.TG).
Так, але це означає, що всі користуватимуться одним обліковим записом Telegram, а вхідні дзвінки надходитимуть на всі пристрої одночасно. Щойно один відповість, у решти виклик скинеться.
Це нормальна поведінка Шлюзу: АТС бачить, що виклик уже прийнято. Іншим клієнтам надсилається CANCEL. Якщо потрібно, щоб кожен співробітник мав свій акаунт Telegram, використовуйте кілька підписок шлюзу.
Акаунт Telegram створюється на основі номера телефону. Зазвичай беруть будь-яку SIM-карту, реєструють у Telegram, а далі номер може не використовуватися для голосових викликів класичного оператора. Головне — не втрачати доступ до цього номера для відновлення Telegram.
Такі відповіді можуть з’являтися як під час дзвінків, так і при простій реєстрації SIP-транка. Зазначений нижче код відповідає сервер SIP.TG вашій АТС.
Суть: Стандартна відповідь при використанні SIP Digest Auth. АТС надсилає INVITE або REGISTER без повного набору авторизаційних даних, а сервер SIP.TG запитує авторизацію.
Якщо помилка 401 з’являється багато разів поспіль, це означає, що або пароль/логін невірні, або на стороні АТС відключено підтримку Digest Auth.
Що робити:
Переконатися, що логін/пароль із бота @siptg_bot (розділ /gateway) введено коректно в налаштуваннях вашої АТС.
Перевірити, що в самій АТС увімкнено режим SIP-авторизації (Digest Auth).
За потреби змінити пароль у /gateway і ввести його заново.
Суть: Обмеження підписки «Шлюз». Це означає, що в акаунта Telegram немає оплачених ліній для режиму Шлюз, підписка закінчилася або обсяг ресурсів перевищено.
Що робити:
У боті @siptg_bot командою /subscriptions перевірте, чи активний тариф «Шлюз» і чи достатньо ліній.
Якщо термін підписки минув або потрібні додаткові лінії, оформіть продовження / розширення підписки (див. Огляд підписок).
Переконайтеся, що конкретний акаунт Telegram дійсно прив’язаний до потрібної підписки (при оплаті кількох акаунтів).
Суть: Внутрішня помилка на стороні SIP.TG, пов’язана з базою даних. Такі випадки вкрай рідкісні.
Що робити:
Зазвичай носить тимчасовий характер і усувається автоматично.
Повторіть спробу, при регулярному повторенні помилки зверніться по допомогу. Докладніше див. Як отримати допомогу.
Суть: Worker не може зв’язатися з Manager-сервером SIP.TG через внутрішню мережеву проблему. Ваша АТС побачить це як відповідь 503.
Що робити:
Як правило, це короткочасні збої. Спробуйте зачекати 1–2 хвилини і повторити виклик.
Якщо проблема не вирішується, можна перемкнути SIP-транк на інший Worker-сервер (див. Взаємодія з АТС).
Тут розглядаються ситуації, коли реальний користувач намагається зателефонувати на акаунт Шлюзу з додатка Telegram, а Worker намагається перевести виклик у вашу АТС. Якщо АТС поверне помилку, або якщо помилка виникне на стороні SIP.TG, користувач може побачити помилку в чаті з акаунтом Шлюзу.
У цьому розділі ми наводимо лише ті помилки, які можуть виникнути на стороні SIP.TG.
Суть: На акаунті того, хто викликає, також активовано Шлюз SIP.TG. Сервіс блокує таку спробу (Telegram→SIP), щоб не виникало зациклення або непередбачених петель викликів.
Що робити:
Якщо дійсно потрібно приймати дзвінки від акаунта, який також є шлюзовим, краще використовуйте для нього інший режим (наприклад, Софтфон) або інший акаунт Telegram без Шлюзу.
Суть: Під час вхідного дзвінка зі сторони Telegram Worker не зміг додзвонитися до вашої АТС. Це може статися, якщо транк PBX→SIP.TG упав, або у вас IP-to-IP, але не відповідає потрібний порт.
Що робити:
Переконатися, що АТС зареєстрована (при PBX→SIP.TG) або що з’єднання IP-to-IP активне.
Перевірити, чи не блокуються SIP/UDP-пакети у вашому фаєрволі, і чи відкриті RTP-порти.