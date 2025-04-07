Нижче описано можливі помилки, які можуть виникати під час роботи Шлюзу (режим PBX→Telegram) — як на етапі реєстрації (PBX→SIP.TG), так і в момент установлення дзвінка (SIP→Telegram або Telegram→SIP). Деякі з них з’являються в логах АТС, деякі — як відображуваний код при спробі викликати акаунт Telegram. При цьому не всі помилки часто зустрічаються в реальній експлуатації, але знати про них корисно для діагностики.

Для довідки:

  • Manager — керуючий компонент SIP.TG, відповідальний за підключення до Worker-серверів і Сховищ сесій.
  • Worker — робочий компонент, який обробляє дзвінки, RTP-трафік і виконує SIP-сигналізацію.

Якщо ви тільки починаєте роботу зі Шлюзом, рекомендуємо також ознайомитися зі статтями:

Часті питання (FAQ)

Проблеми загального характеру

Загальні SIP-помилки

Такі відповіді можуть з’являтися як під час дзвінків, так і при простій реєстрації SIP-транка. Зазначений нижче код відповідає сервер SIP.TG вашій АТС.

Помилки при реєстрації PBX → SIP.TG

Тут зібрано відповіді, які можуть надійти, коли ваша АТС намагається зареєструватися на Worker-сервері SIP.TG (підключення типу PBX→SIP.TG). Усі зазначені нижче помилки зазвичай мають код 403 або 404.

Помилки при дзвінку SIP → Telegram

Ці помилки виникають, коли ваша АТС уже зареєстрована (або IP-to-IP), і при вихідному виклику в Telegram сервер SIP.TG повертає код, якщо не може коректно додзвонитися до акаунта Telegram.

Помилки при дзвінку Telegram → SIP

Тут розглядаються ситуації, коли реальний користувач намагається зателефонувати на акаунт Шлюзу з додатка Telegram, а Worker намагається перевести виклик у вашу АТС. Якщо АТС поверне помилку, або якщо помилка виникне на стороні SIP.TG, користувач може побачити помилку в чаті з акаунтом Шлюзу.

У цьому розділі ми наводимо лише ті помилки, які можуть виникнути на стороні SIP.TG.

Якщо жодне з перелічених рішень не допомагає, звертайтеся по допомогу. Докладніше див. Як отримати допомогу.