Зазвичай оператори зв’язку продають номери для IP-телефонії з кодом своєї країни, але часто вони мають партнерські угоди з операторами зв’язку інших країн і перепродують номери в інших країнах за спрощеними умовами. Це знання допомагає в пошуку відповідного оператора зв’язку, де легше зареєструватися і де ціни на дзвінки в потрібну країну будуть цілком адекватними.