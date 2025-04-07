Вступ до SIP-телефонії
Насамперед, цей матеріал написаний для початківців у сфері IP-телефонії, щоб роз’яснити основну термінологію та можливості, полегшити розуміння принципу роботи Софтфона SIP.TG. Але ми також включили до матеріалу актуальний досвід нашої команди, і він буде цікавий багатьом досвідченим користувачам.
Сьогодні здійснювати або приймати дзвінки через телефонну мережу (PSTN) можна через інтернет, а не лише з мобільних або стаціонарних телефонів. Для цього використовуються спеціальні програми, які називаються софтфонами.
Загалом ця галузь для зв’язку між телефонною мережею та інтернетом називається IP-телефонією. У ній є багато цікавих інструментів і можливостей, але в цих тезах ми торкнемося лише тематики дзвінків через інтернет, софтфонів та акаунтів для них.
Передачею дзвінків між інтернетом і телефонною мережею займаються спеціальні компанії, які називаються операторами зв’язку IP-телефонії. Оператори IP-телефонії сьогодні є майже в будь-якій країні, де є інтернет.
Щоб отримати можливість приймати або здійснювати дзвінки в телефонну мережу через інтернет, необхідно стати клієнтом одного з таких операторів зв’язку.
Клієнтами операторів зв’язку можуть бути як приватні особи, так і організації.
Щоб мати можливість отримувати вхідні дзвінки, у оператора IP-телефонії можна придбати віртуальний телефонний номер. Часто його називають DID-номером: це звичайний телефонний номер, який на початку має код країни, міста або оператора.
Буває, що оператор IP-телефонії надає можливість лише вихідних дзвінків. Отримувач дзвінка при цьому бачитиме тимчасовий або навіть неіснуючий номер телефону, на який неможливо передзвонити, але це дешевше, ніж купувати DID-номер.
Процедура отримання номерів у різних операторів зв’язку IP-телефонії може сильно відрізнятися за порядком дій і ціною. У деяких країнах для отримання телефонного номера необхідно пройти складну процедуру верифікації (з відповідною ціною).
Зазвичай оператори зв’язку продають номери для IP-телефонії з кодом своєї країни, але часто вони мають партнерські угоди з операторами зв’язку інших країн і перепродують номери в інших країнах за спрощеними умовами. Це знання допомагає в пошуку відповідного оператора зв’язку, де легше зареєструватися і де ціни на дзвінки в потрібну країну будуть цілком адекватними.
У деяких країнах є серйозні законодавчі обмеження на використання IP-телефонії, але також часто є й способи обходу цих обмежень.
Вартість дзвінків при використанні IP-телефонії визначається оператором зв’язку, але часто вона значно нижча, ніж у мобільних операторів, особливо для міжнародних напрямків. Значне здешевлення можливе, оскільки дзвінок від абонента йде по коротшому ланцюжку через інтернет, минаючи багатьох посередників.
Після реєстрації у оператора IP-телефонії користувач отримує SIP-акаунт для підключення в програмі софтфоні (їх також називають SIP-клієнтами). SIP-акаунт зазвичай складається з логіна, пароля та адреси сервера оператора зв’язку.
Іноді буває, що для підключення SIP-акаунта в софтфоні потрібно вказати ще низку додаткових параметрів: домен, використовувані кодеки та протокол зв’язку. Їх можна дізнатися в особистому кабінеті або в службі підтримки оператора зв’язку.
Існує безліч різних програм софтфонів для роботи на комп’ютерах, мобільних та інших пристроях, під керуванням найрізноманітніших операційних систем, від різних розробників, у тому числі від самих операторів зв’язку.
Практично будь-яка адекватна програма софтфон підходить для підключення та використання свого SIP-акаунта, існує навіть ряд непоганих безкоштовних програм софтфонів (Zoiper, Telephone, MicroSIP тощо).
Багато операторів зв’язку випускають свої безкоштовні мобільні додатки, через які можна приймати та здійснювати дзвінки. По суті, ці додатки також є софтфонами, але не дозволяють використовувати акаунти інших операторів і часто містять багато недоліків, перелічених нижче.
Основні проблеми з безкоштовними софтфонами в тому, що часто ці додатки працюють нестабільно (через різноманітність пристроїв і операційних систем їх розробка та актуалізація досить складна), вимагають перемикання уваги на них під час дзвінка і мають незвичний інтерфейс, повинні бути постійно запущені та витрачають заряд батареї мобільних пристроїв, не підтримують одночасне підключення кількох номерів, можуть не дозволяти використовувати акаунти різних операторів зв’язку та їх одночасне використання.
Софтфон SIP.TG — це також програма софтфон, але працює через Telegram, з SIP-акаунтами будь-яких операторів IP-телефонії в будь-якій кількості. Зручність Telegram для прийому дзвінків у тому, що не потрібно встановлювати інші додатки, інтерфейс Telegram звичний, його додатки працюють стабільно на найрізноманітніших пристроях, не витрачають зайвий заряд батареї та працюють по всьому світу. Дзвінки стає можливо приймати всюди, де працює Telegram.
Алгоритми передачі голосу в Telegram адаптовані навіть до повільного та нестабільного інтернет-з’єднання, що особливо важливо для використання на мобільних пристроях. Класичні софтфони значно вимогливіші до якості каналу зв’язку.
Якщо клієнтом оператора зв’язку стає організація і необхідно надати можливість використання придбаного номера своїм співробітникам, то використовується АТС (але це вже інша історія).