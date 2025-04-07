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Софтфон

Переводьте дзвінки з особистих або робочих телефонних номерів у Telegram. Використовуйте Telegram як надійний софтфон для ваших SIP-акаунтів.

Ідеальне доповнення до офісної телефонії для команд будь-якого розміру. Рішення для збору дзвінків з багатьох номерів або здійснення дзвінків зі свого номера під час роумінгу чи перебування за кордоном.

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Шлюз

Приймайте та здійснюйте голосові дзвінки через Telegram-акаунт компанії в будь-якій кількості.

Ваш бізнес тепер може бути на голосовому зв’язку — лише один клік від вашого каналу продажів чи маркетингу в Telegram.

Направляйте Telegram-дзвінки до команд підтримки чи продажів через АТС та інтегруйте з вашою CRM.

Ключові переваги

Гнучкість і масштабованість

Багато одночасних дзвінків і гнучкі сценарії маршрутизації: від простих до дуже складних.

Географічна розподіленість

Сервери SIP.TG працюють у різних дата-центрах, що мінімізує затримки зв’язку.

Готові рішення

Підтримка Asterisk, 3CX, FreeSWITCH, Oktell, Yate, Panasonic та багатьох інших.

Конфіденційність

TLS/SRTP-шифрування, гнучкі ролі та дозволи, власні Worker-сервери.

Легкий старт

Безкоштовна підписка, бот для налаштування та детальна документація для швидкого початку.

Готові підключитися?

Налаштуйте самостійно

Ми пропонуємо детальну документацію, а всі налаштування виконуються через спеціального бота в Telegram. Якщо у вас виникнуть питання, підтримка доступна в нашій публічній групі.

Цей проєкт розроблено переможцем конкурсу Telegram на покращення програмного ядра та інфраструктури голосових дзвінків у месенджері.