Обычно операторы связи продают номера для IP-телефонии с кодом своей страны, но часто у них есть партнерские соглашения и с операторами связи других стран, и они перепродают номера в других странах по упрощенным условиям. Это знание помогает в поиске подходящего оператора связи, где проще зарегистрироваться и где цены на звонки в нужную страну будут вполне адекватны.