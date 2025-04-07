Введение в SIP телефонию
В первую очередь, данный материал написан для начинающих пользователей IP-телефонии, чтобы разъяснить основную терминологию и возможности, облегчить понимание принципа работы Софтфона SIP.TG. Но мы также включили в материал актуальный опыт нашей команды, и он будет интересен многим опытным пользователям.
Сегодня совершать или принимать звонки через телефонную сеть (PSTN) можно через интернет, а не только с сотовых или стационарных телефонов. Для этого используются специальные программы, называемые софтфонами.
В целом эта отрасль для связи между телефонной сетью и интернет называется IP-телефонией. В ней есть много интересных инструментов и возможностей, но в этих тезисах мы коснемся только тематики звонков через интернет, софтфонов и аккаунтов для них.
Передачей звонков между интернет и телефонной сетью занимаются специальные компании, называемые операторами связи IP-телефонии. Операторы IP-телефонии сегодня есть почти в любой стране, где есть интернет.
Чтобы получить возможность принимать или совершать звонки в телефонную сеть через интернет необходимо стать клиентом одного из таких операторов связи.
Клиентами операторов связи могут быть как частные лица, так и организации.
Чтобы иметь возможность получать входящие звонки, у оператора IP-телефонии можно приобрести виртуальный телефонный номер. Часто его называют DID-номером: это обычный телефонный номер, имеющий в начале код страны, города или оператора.
Бывает, что оператор IP-телефонии дает возможность только исходящих звонков. Получатель звонка, при этом, будет видеть временный или даже несуществующий номер телефона, на который нельзя перезванивать, но это дешевле, чем приобретать DID-номер.
Процедура получения номеров у разных операторов связи IP-телефонии может сильно различаться по порядку действий и цене. В некоторых странах для получения телефонного номера необходимо пройти сложную процедуру верификации (с соответствующей ценой).
Обычно операторы связи продают номера для IP-телефонии с кодом своей страны, но часто у них есть партнерские соглашения и с операторами связи других стран, и они перепродают номера в других странах по упрощенным условиям. Это знание помогает в поиске подходящего оператора связи, где проще зарегистрироваться и где цены на звонки в нужную страну будут вполне адекватны.
В некоторых странах есть серьезные законодательные ограничения на использование IP-телефонии, но также зачастую есть и способы обхода этих ограничений.
Стоимость звонков при использовании IP-телефонии определяется оператором связи, но часто она сильно ниже, чем у мобильных операторов, особенно для международных направлений. Значительное удешевление возможно, так как звонок от абонента идёт по более короткой цепочке через интернет, минуя многих посредников.
После регистрации у оператора IP-телефонии пользователь получает SIP-аккаунт для подключения в программе софтфоне (их также называют SIP-клиентами). SIP-аккаунт обычно состоит из логина, пароля и адреса сервера оператора связи.
Иногда бывает, что для подключения SIP-аккаунта в софтфоне нужно указать еще ряд дополнительных параметров: домен, используемые кодеки и протокол связи. Их можно узнать в личном кабинете или у службы поддержки оператора связи.
Существует множество разных программ софтфонов для работы на компьютерах, мобильных и других устройствах, под управлением самых разных операционных систем, от самых разных разработчиков, в том числе от самих операторов связи.
Практически любая адекватная программа софтфон подходит для подключения и использования своего SIP-аккаунта, существует даже ряд неплохих бесплатных программ софтфонов (Zoiper, Telephone, MicroSIP и др).
Многие операторы связи выпускают свои бесплатные мобильные приложения, через которые можно принимать и совершать звонки. По сути эти приложения также являются софтфонами, но не позволяют использовать аккаунты других операторов и зачастую содержат многие из недостатков, перечисленных ниже.
Основные проблемы с бесплатными софтфонами в том, что часто эти приложения работают не стабильно (из-за разнообразия устройств и операционных систем их разработка и актуализация весьма сложна), требуют переключения внимания в них при звонке и имеют непривычный интерфейс, должны быть постоянно запущены и тратят батарею мобильных устройств, не поддерживают одновременное подключение нескольких номеров, могут не позволять использовать аккаунты разных операторов связи и их одновременное использование.
Софтфон SIP.TG это также программа софтфон, но работающая через Telegram, с SIP-аккаунтами любых операторов IP-телефонии в любом количестве. Удобство Телеграм для приема звонков в том, что не надо устанавливать другие приложения, интерфейс Telegram привычен, его приложения работают стабильно на самых разных устройствах, не тратят зря заряд батареи и работают по всему миру. Звонки становится возможно принимать везде, где работает Telegram.
Алгоритмы передачи голоса в Telegram адаптированы даже под медленное и нестабильное интернет-подключение, что особенно важно для использования на мобильных устройствах. Классические софтфоны гораздо более требовательны к качеству канала связи.
Если клиентом оператора связи становится организация и необходимо дать возможность использования приобретенного номера своим сотрудникам, то используется АТС (но это уже другая история).