​ Суть проблемы

Open-source библиотека tg2sip хорошо известна многим VoIP разработчикам, она основана на использовании кодека OPUS на принимающей стороне через библиотеку libtgvoip.

Однако, голосовые звонки в Telegram теперь используют более современный протокол WebRTC через библиотеку tgcalls и по этой причине поддержка библиотеки libtgvoip в различных Telegram-клиентах постепенно прекращается.

Например, в настоящий момент (июнь 2022) уже прекращена поддержка libtgvoip в официальных Telegram-приложениях для Android, и скорее всего скоро поддержка может прекратиться и для других платформ (например iOS, Windows, Mac, Linux).

Патчи Telegram для Android, исправляющие последнюю проблему с поддержкой libtgvoip, вряд ли продолжат работать еще длительное время, так как они не отвечают новым критериям качества звонков Telegram и постоянно требуют ресурсов для их поддержки и тестирования.

​ Предлагаемое решение и преимущества SIP.TG

Программное решение SIP.TG не завязано на библиотеку tg2sip и основано на библиотеке tgcalls и протоколе WebRTC, которые теперь используются Telegram во всех своих клиентах и серверной инфраструктуре.

Но помимо использования современного стека технологий, решение Шлюза для приема и совершения звонков с единого Telegram-аккаунта от SIP.TG имеет и ряд других важных преимуществ:

Возможность масштабирования инфраструктуры Worker-серверов;

Наличие удобного интерфейса бота для конфигурации и подключения Шлюза;

Гибкая настройка используемых кодеков для связки с АТС;

Наличие режима Софтфон, которое может отлично дополнить решение со Шлюзом;

Наличие службы поддержки и штатных разработчиков, развивающих решение SIP.TG.

Если вам необходим перенос вашего сервиса, основанного на использовании библиотеки tg2sip на платформу SIP.TG, обращайтесь в службу поддержки.

Наши специалисты готовы помочь консультативно по теме того, как оптимально произвести перенос и какие еще преимущества и дополнительные возможности появляются при использовании решения от SIP.TG.