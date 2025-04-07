Софтфон
Жеке немесе жұмыс телефон нөмірлеріңізден қоңырауларды Telegramға аударыңыз. Telegramды SIP-аккаунттарыңыз үшін сенімді софтфон ретінде пайдаланыңыз.
Кез келген көлемдегі топтар үшін кеңселік телефонияға тамаша қосымша. Көптеген нөмірлерден қоңырауларды жинауға немесе роумингте не шетелде болған кезде өз нөміріңізден қоңырау шалуға арналған шешім.
Шлюз
Компанияңыздың Telegram-аккаунты арқылы кез келген көлемде дауыстық қоңырауларды қабылдаңыз және шалыңыз.
Енді бизнесіңіз Telegramdағы сату немесе жарнама арнасынан бір түрту қашықтықта дауыстық байланыста бола алады.
Telegram-қоңырауларды АТС арқылы қолдау немесе сату командаларына бағыттап, CRM-ге біріктіріңіз.
Негізгі артықшылықтар
Икемділік және масштабталу
Көптеген параллель қоңыраулар, сценарийлерді икемді баптау: қарапайымнан өте күрделіге дейін.
Географиялық таралу
SIP.TG серверлері байланыс кідірістерін азайту үшін әртүрлі дата-орталықтарда жұмыс істейді.
Дайын шешімдер
Asterisk, 3CX, FreeSWITCH, Oktell, Yate, Panasonic және басқа да көптеген жүйелерді қолдайды.
Құпиялылық
TLS/SRTP шифрлау, икемді рөлдер мен рұқсаттар, жеке Worker-серверлер.
Оңай бастау
Тегін жазылу, баптауға арналған бот және жылдам бастау үшін егжей-тегжейлі құжаттама.
Қосылғыңыз келе ме?
Маманға хабарласыңыз
Біздің каталогта әлемнің түрлі елдерінен АТС әзірлеушілері, интеграторлар және IP-телефония операторлары бар. Олар SIP.TG шешімдерін кілтпен баптап, қызметтерді төлеуге көмектесіп, қаржылық құжаттарды дайындайды.
Өзіңіз баптаңыз
Біздің егжей-тегжейлі құжаттамамыз бар, ал барлық баптаулар Telegramдағы арнайы бот арқылы орындалады. Сұрақтар туындаған кезде көпшілік топта және жасанды интеллект арқылы көмек алуға болады.
Бұл жоба Telegram мессенджеріндегі дауыстық қоңыраулар инфрақұрылымы мен бағдарламалық ядросын жақсарту бойынша Telegram конкурсының жеңімпазы әзірлеген.