SIP.TG қызметтері дербес емес — олар сыртқы қызмет жеткізушілерімен өзара әрекеттесуді талап етеді, ал баптау күрделі болуы және өзіндік ерекшеліктері болуы мүмкін. Мұнда сіз өз міндеттеріңізге сай қызмет жеткізушілерін таңдап, оларды енгізуге көмектесетін маманды таба аласыз. Ыңғайлы болу үшін елді таңдап, ұсыныстарды тегтер бойынша сүзуге болады.
ТегСипаттама
СеріктесSIP.TG қызметтерін өз брендімен көрсетеді
ИнтеграторSIP.TG шешімдерін толық іске асырады, оларды бар телефония және CRM жүйелерімен біріктіреді
ТөлемSIP.TG қызметтерін төлеуге және қаржылық құжаттарды дайындауға көмектеседі
Жеке тұлғаларСоңғы тұтынушылармен (жеке тұлғалармен) жұмыс істейді
АТСSIP.TG-пен үйлесімді АТС шешімдерінің әзірлеушісі
ТелекомIP телефония қызметтерін жеткізуші, одан виртуалды нөмір сатып алып, халықаралық қоңырау қызметтеріне тапсырыс беруге болады
Bitrix24
amoCRM		Көрсетілген CRM жүйелерімен интеграцияға маманданған
Тегтер:
Ел:
Егер сіздің қызметтеріңіз SIP.TG-пен үйлесімді болса, сіз телефония қызметтерін енгізумен айналыссаңыз, серіктестікке қызығушылық танытсаңыз және каталогқа енгіңіз келсе, Telegram арқылы бізге хабарласыңыз: @siptg_support.