Тегтердің сипаттамасы
Тегтердің сипаттамасы
|Тег
|Сипаттама
|Серіктес
|SIP.TG қызметтерін өз брендімен көрсетеді
|Интегратор
|SIP.TG шешімдерін толық іске асырады, оларды бар телефония және CRM жүйелерімен біріктіреді
|Төлем
|SIP.TG қызметтерін төлеуге және қаржылық құжаттарды дайындауға көмектеседі
|Жеке тұлғалар
|Соңғы тұтынушылармен (жеке тұлғалармен) жұмыс істейді
|АТС
|SIP.TG-пен үйлесімді АТС шешімдерінің әзірлеушісі
|Телеком
|IP телефония қызметтерін жеткізуші, одан виртуалды нөмір сатып алып, халықаралық қоңырау қызметтеріне тапсырыс беруге болады
|Bitrix24
amoCRM
|Көрсетілген CRM жүйелерімен интеграцияға маманданған
Егер сіздің қызметтеріңіз SIP.TG-пен үйлесімді болса, сіз телефония қызметтерін енгізумен айналыссаңыз, серіктестікке қызығушылық танытсаңыз және каталогқа енгіңіз келсе, Telegram арқылы бізге хабарласыңыз: @siptg_support.
Тегтер:
Ел: