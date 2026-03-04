Жиі қойылатын сұрақтар (FAQ)
Менде сынамалы тариф немесе старттық жоспар болды. Қазір тек 'Софтфон', 'Шлюз' және 'Тегін' дегенді көремін. Қайсысын таңдау керек?
Бұрын “сынама”/“старттық” тарифтер болған. Қазір олардың бәрін үш жазылым түрі алмастырды:
- “Тегін” (Free) — тестілеуге арналған негізгі мүмкіндіктерді береді, минуттар шектеулі, қоңыраулар жазылмайды.
- “Софтфон” — Telegram-ды SIP-клиент ретінде пайдалану үшін ақылы жазылым (бірнеше SIP-аккаунт, қоңырауларды жазу және т.б.).
- “Шлюз” — Telegram аккаунтын АТС үшін SIP-транк ретінде пайдалануына арналған ақылы жазылым (бір Telegram аккаунты арқылы қоңырауларды қабылдау/шалу).
Жазылымды бір Telegram аккаунттан екіншісіне қалай көшіруге болады?
Жазылымды көшіру мүмкін емес. Ерекше жағдайларда ескі жазылымның пайдаланылмаған мерзіміне пропорционалды түрде қаражатты балансқа қайтарумен жазылымды тоқтатуға болады.Мұндай мүмкіндікті тексеру үшін жазылым төленген аккаунттан @siptg_support қолдау қызметіне жазып, мына мәліметтерді көрсетіңіз:
- Қай аккаунт Жазылымның Төлеушісі және Тапсырыс берушісі болып табылады;
- Қай аккаунт жазылымның жаңа Тапсырыс берушісі болады;
- Көшіру себебі.
Жазылымды жаңарту және автотөлемді өшіру: ол қалай жұмыс істейді?
Әдетте, жазылымды төлегеннен кейін автожаңарту қосылады (егер карта сақталған болса немесе балансыңыз оң болса). Келесі кезең аяқталуына бірнеше күн қалғанда бот жазылымды автоматты түрде жаңартуға тырысады.
- Автожаңартуды өшіру үшін @siptg_bot ботындағы
/subscriptionsбөлімін ашып, белсенді жазылымды таңдаңыз да, жалаушасын алыңыз.
- Ағымдағы кезеңге әлдеқашан алынған қаражат автоматты түрде қайтарылмайды, бірақ шарттарға қарай қолдау қызметімен жартылай қайтару мүмкіндігін талқылай аласыз.
Қандай төлем нұсқалары бар (ай сайын, тоқсан сайын, жылына)?
@siptg_bot ботындағы
/subscriptions бөлімінде төлем кезеңін таңдауға болады: 6 ай (жеңілдіксіз), 12 ай (10% жеңілдік) немесе 36 ай (30% жеңілдік). “Шлюз” және “Софтфон” жазылымдары үшін ай сайын төлеу тікелей қарастырылмаған, бірақ сіз 6 айға төлеп, автожаңартудан бас тарта аласыз.Егер сізге икемдірек кесте керек болса (мысалы, ай сайын немесе тоқсан сайын), бұған серіктестеріміз көмектесе алады — толығырақ Шешімдер каталогынан қараңыз.
Менен ақша алынып жатыр, бірақ қай нөмір не аккаунт үшін екенін түсінбеймін. Қалай білуге болады?
- @siptg_bot ботында
/subscriptionsбөлімін ашып, белсенді жазылымдарды және олардың жаңарту күнін көре аласыз.
- Қай Telegram аккаунтынан ақша алынып жатқанын түсіне алмасаңыз, төлемді растайтын құжатпен (немесе транзакция скриншотымен) @siptg_support қолдау қызметіне жазыңыз. Мамандыр жазылым қай аккаунтқа байланғанын табады.
Басқа валютада төлей аламын ба?
Боттағы
/paysystem бөлімінде төлем тәсілін таңдауға болады (банктік карталар, PayPal, криптовалюта, заңды тұлғаларға шот және т.б.).
- Қол жетімді валюта нақты төлем провайдеріне байланысты;
- Егер жергілікті валютаңыз қолжетімсіз болса, конвертация жүргізіледі.
- Қызметтерді әртүрлі елдердегі серіктестеріміз арқылы да төлей аласыз — толығырақ Шешімдер каталогынан қараңыз.
Инвойста сіздердің ҚҚС (VAT) нөміріңіз көрсетілмеген. Оны қайдан білуге болады?
2025-07-09 күнінен бастап біз ҚҚС төлеуші статусын алдық және келесі VAT нөмірін алдық: LT100018548216. Осы күннен бастап шығарылған барлық жаңа инвойстарда бұл нөмір көрсетіледі.
Қызметкерге 'Софтфон' жазылымын қостым, оны Софтфон Пайдаланушысы етіп тағайындадым, бірақ аккаунт жұмыс істемейді / шектеулермен жұмыс істейді
Мұнда SIP-аккаунт Иесі, SIP-аккаунт Пайдаланушысы, Тапсырыс беруші және Төлеуші рөлдері шатастырылған. Бұл мысалда қызметкер Тапсырыс беруші ретінде қабылданады (өйткені жазылым оның атына рәсімделген), ал SIP-аккаунт иесі (қызметкерді Пайдаланушы етіп тағайындаған адам) — Төлеуші ретінде.Жазылым әсері Төлеушіге таралмайтындықтан (егер Тапсырыс беруші мен Төлеуші — әртүрлі тұлғалар болса), SIP-аккаунт Иесі тегін жазылыммен қалады, сол себепті ол өз SIP-аккаунттарына Пайдаланушылар тағайындай алмайды.Шектеулер болмауы үшін “Софтфон” жазылымының Тапсырыс берушісі міндетті түрде SIP-аккаунттардың Иесі болуы керек.Толығырақ: SIP-аккаунт иесі мен пайдаланушысының рөлдері.
Жаңарту қысқалау мерзімге жасалады
Жазылымды жаңарту мерзімін енгіземін (мысалы, 12 ай), бірақ ол өзгеріп кетеді (мысалы, 1 ай болып қалады).Бұл жазылымды тым ерте жаңартуға тырысқандықтан болады. Жазылымды мерзімі аяқталуға жақын кезде жаңартып көріңіз немесе жазылымды алдын ала ұзартқыңыз келетінін көрсетіп, @siptg_support қолдау қызметіне жазыңыз.
Егер әлі де сұрақтарыңыз болса, көмек алу үшін бізге жазыңыз. Толығырақ Көмек алу тәртібі бөлімінен қараңыз.