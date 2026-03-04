¿Cómo transferir una suscripción de una cuenta de Telegram a otra?

No es posible transferir una suscripción. En casos excepcionales es posible interrumpir la suscripción con la devolución de fondos al saldo de la cuenta de forma proporcional al período de validez no utilizado de la suscripción antigua.

Para comprobar la posibilidad, escribe al soporte @siptg_support desde la cuenta con la que se pagó la suscripción, indicando:

Qué cuenta es el Pagador y Cliente actual de la suscripción; Qué cuenta pasará a ser el nuevo Cliente de la suscripción; El motivo de la transferencia.

El soporte comprobará si se puede interrumpir la suscripción e informará del resultado.

En algunos casos, es más sencillo asignar las cuentas SIP a otro usuario que transferir toda la suscripción.