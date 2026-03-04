Preguntas frecuentes
Tenía un plan de prueba o un plan inicial. Ahora solo veo ‘Softphone’, ‘Gateway’ y ‘Gratis’. ¿Qué debo elegir?
Tenía un plan de prueba o un plan inicial. Ahora solo veo ‘Softphone’, ‘Gateway’ y ‘Gratis’. ¿Qué debo elegir?
Antes existían planes “de prueba”/“iniciales”. Ahora todo se ha sustituido por tres suscripciones:
- “Gratis” — proporciona funcionalidad básica para pruebas, con minutos limitados y sin grabación de llamadas.
- “Softphone” — suscripción de pago para usar Telegram como cliente SIP (varias cuentas SIP, grabación de llamadas, etc.).
- “Gateway” — suscripción de pago para usar una cuenta de Telegram como troncal SIP para una centralita (recibir/realizar llamadas a través de una única cuenta de Telegram).
¿Cómo transferir una suscripción de una cuenta de Telegram a otra?
¿Cómo transferir una suscripción de una cuenta de Telegram a otra?
No es posible transferir una suscripción. En casos excepcionales es posible interrumpir la suscripción con la devolución de fondos al saldo de la cuenta de forma proporcional al período de validez no utilizado de la suscripción antigua.Para comprobar la posibilidad, escribe al soporte @siptg_support desde la cuenta con la que se pagó la suscripción, indicando:
- Qué cuenta es el Pagador y Cliente actual de la suscripción;
- Qué cuenta pasará a ser el nuevo Cliente de la suscripción;
- El motivo de la transferencia.
Renovación de la suscripción y cancelación del pago automático: ¿cómo funciona?
Renovación de la suscripción y cancelación del pago automático: ¿cómo funciona?
De forma predeterminada, después de pagar una suscripción se activa la renovación automática (si has guardado una tarjeta o tienes saldo positivo). Unos días antes de finalizar el siguiente período, el bot intenta renovar la suscripción automáticamente.
- Para desactivar la renovación automática, ve en el bot @siptg_bot a la sección
/subscriptions, selecciona la suscripción activa y desmarca .
- Los fondos ya cobrados por el período actual no se devuelven automáticamente, pero puedes consultar con el soporte la posibilidad de un reembolso parcial, dependiendo de las condiciones.
¿Qué opciones de pago hay disponibles (mensual, trimestral, anual)?
¿Qué opciones de pago hay disponibles (mensual, trimestral, anual)?
En la sección
/subscriptions del bot @siptg_bot puedes elegir el período de pago: 6 meses (sin descuentos), 12 meses (10% de descuento) o 36 meses (30% de descuento). Para las suscripciones “Gateway” y “Softphone” no se prevé el pago mensual de forma directa, pero puedes pagar seis meses y desactivar la renovación automática.Si necesitas más flexibilidad (por ejemplo, pagos mensuales o trimestrales), nuestros socios pueden ayudarte; para más detalles, consulta el Catálogo de soluciones.
Se están cobrando importes, pero no entiendo por qué número o cuenta. ¿Cómo puedo averiguarlo?
Se están cobrando importes, pero no entiendo por qué número o cuenta. ¿Cómo puedo averiguarlo?
- En el bot @siptg_bot abre
/subscriptionspara ver las suscripciones activas y su fecha de renovación.
- Si no puedes entender desde qué cuenta de Telegram se realizan los cargos, contacta con el soporte @siptg_support y envía un comprobante de pago (o una captura de pantalla de la transacción). Los especialistas encontrarán a qué cuenta está vinculada la suscripción.
¿Puedo pagar en otra moneda?
¿Puedo pagar en otra moneda?
En la sección
/paysystem del bot puedes elegir el método de pago (tarjetas bancarias, PayPal, criptomonedas, factura para empresas, etc.).
- La elección de la moneda depende del proveedor de pagos concreto;
- Si tu moneda local no está disponible, se hará una conversión.
- También puedes pagar los servicios a través de nuestros socios en distintos países; para más detalles, consulta el Catálogo de soluciones.
En la factura no aparece vuestro número de IVA (VAT). ¿Dónde puedo verlo?
En la factura no aparece vuestro número de IVA (VAT). ¿Dónde puedo verlo?
A partir del 9 de julio de 2025 hemos obtenido el estatus de contribuyente de IVA y el número de IVA: LT100018548216. Este número se incluye en todas las nuevas facturas a partir de la fecha indicada.
He activado la suscripción Softphone para un empleado, lo he asignado como Usuario de Softphone, pero la cuenta no funciona / funciona con limitaciones
He activado la suscripción Softphone para un empleado, lo he asignado como Usuario de Softphone, pero la cuenta no funciona / funciona con limitaciones
Se ha producido una confusión entre los roles de Propietario de la cuenta SIP, Usuario de la cuenta SIP, Cliente y Pagador. En el caso descrito, el empleado se considera Cliente (porque la suscripción se activó a su nombre), y el propietario de la cuenta SIP (quien asignó al empleado como Usuario) se considera Pagador.Como la suscripción no se aplica al Pagador (si el Cliente y el Pagador son personas distintas), el Propietario de la cuenta SIP se queda con una suscripción gratuita, por lo que no puede asignar Usuarios a sus cuentas SIP.Para que no haya restricciones, el Cliente de la suscripción Softphone debe ser estrictamente el Propietario de las cuentas SIP.Más información en Roles de propietario y usuario de la cuenta SIP.
La renovación se realiza por un período más corto
La renovación se realiza por un período más corto
Intento introducir el período de renovación de la suscripción (por ejemplo, 12 meses), pero el período se restablece (por ejemplo, pasa a ser 1 mes).Esto ocurre por renovar demasiado pronto. Intenta renovar la suscripción más cerca de la fecha de vencimiento o contacta con el soporte @siptg_support indicando que quieres renovar la suscripción por adelantado.
Si todavía tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros para obtener ayuda. Para más detalles, consulta Cómo obtener ayuda.