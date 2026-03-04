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Preguntas frecuentes

Antes existían planes “de prueba”/“iniciales”. Ahora todo se ha sustituido por tres suscripciones:
  • “Gratis” — proporciona funcionalidad básica para pruebas, con minutos limitados y sin grabación de llamadas.
  • “Softphone” — suscripción de pago para usar Telegram como cliente SIP (varias cuentas SIP, grabación de llamadas, etc.).
  • “Gateway” — suscripción de pago para usar una cuenta de Telegram como troncal SIP para una centralita (recibir/realizar llamadas a través de una única cuenta de Telegram).
Si quieres conectar tu Telegram para llamadas entrantes/salientes a través de una centralita (troncal SIP), elige “Gateway”. Si necesitas conectar cuentas de telefonía IP/centralita a Telegram para llamadas personales o de equipo, usa “Softphone”.
No es posible transferir una suscripción. En casos excepcionales es posible interrumpir la suscripción con la devolución de fondos al saldo de la cuenta de forma proporcional al período de validez no utilizado de la suscripción antigua.Para comprobar la posibilidad, escribe al soporte @siptg_support desde la cuenta con la que se pagó la suscripción, indicando:
  1. Qué cuenta es el Pagador y Cliente actual de la suscripción;
  2. Qué cuenta pasará a ser el nuevo Cliente de la suscripción;
  3. El motivo de la transferencia.
El soporte comprobará si se puede interrumpir la suscripción e informará del resultado.En algunos casos, es más sencillo asignar las cuentas SIP a otro usuario que transferir toda la suscripción.
De forma predeterminada, después de pagar una suscripción se activa la renovación automática (si has guardado una tarjeta o tienes saldo positivo). Unos días antes de finalizar el siguiente período, el bot intenta renovar la suscripción automáticamente.
  • Para desactivar la renovación automática, ve en el bot @siptg_bot a la sección /subscriptions, selecciona la suscripción activa y desmarca .
  • Los fondos ya cobrados por el período actual no se devuelven automáticamente, pero puedes consultar con el soporte la posibilidad de un reembolso parcial, dependiendo de las condiciones.
En la sección /subscriptions del bot @siptg_bot puedes elegir el período de pago: 6 meses (sin descuentos), 12 meses (10% de descuento) o 36 meses (30% de descuento). Para las suscripciones “Gateway” y “Softphone” no se prevé el pago mensual de forma directa, pero puedes pagar seis meses y desactivar la renovación automática.Si necesitas más flexibilidad (por ejemplo, pagos mensuales o trimestrales), nuestros socios pueden ayudarte; para más detalles, consulta el Catálogo de soluciones.
  • En el bot @siptg_bot abre /subscriptions para ver las suscripciones activas y su fecha de renovación.
  • Si no puedes entender desde qué cuenta de Telegram se realizan los cargos, contacta con el soporte @siptg_support y envía un comprobante de pago (o una captura de pantalla de la transacción). Los especialistas encontrarán a qué cuenta está vinculada la suscripción.
En la sección /paysystem del bot puedes elegir el método de pago (tarjetas bancarias, PayPal, criptomonedas, factura para empresas, etc.).
  • La elección de la moneda depende del proveedor de pagos concreto;
  • Si tu moneda local no está disponible, se hará una conversión.
  • También puedes pagar los servicios a través de nuestros socios en distintos países; para más detalles, consulta el Catálogo de soluciones.
A partir del 9 de julio de 2025 hemos obtenido el estatus de contribuyente de IVA y el número de IVA: LT100018548216. Este número se incluye en todas las nuevas facturas a partir de la fecha indicada.
Se ha producido una confusión entre los roles de Propietario de la cuenta SIP, Usuario de la cuenta SIP, Cliente y Pagador. En el caso descrito, el empleado se considera Cliente (porque la suscripción se activó a su nombre), y el propietario de la cuenta SIP (quien asignó al empleado como Usuario) se considera Pagador.Como la suscripción no se aplica al Pagador (si el Cliente y el Pagador son personas distintas), el Propietario de la cuenta SIP se queda con una suscripción gratuita, por lo que no puede asignar Usuarios a sus cuentas SIP.Para que no haya restricciones, el Cliente de la suscripción Softphone debe ser estrictamente el Propietario de las cuentas SIP.Más información en Roles de propietario y usuario de la cuenta SIP.
Intento introducir el período de renovación de la suscripción (por ejemplo, 12 meses), pero el período se restablece (por ejemplo, pasa a ser 1 mes).Esto ocurre por renovar demasiado pronto. Intenta renovar la suscripción más cerca de la fecha de vencimiento o contacta con el soporte @siptg_support indicando que quieres renovar la suscripción por adelantado.
Si todavía tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros para obtener ayuda. Para más detalles, consulta Cómo obtener ayuda.