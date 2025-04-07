Gateway

Recibe y realiza llamadas de voz a través de la cuenta de Telegram de tu empresa — en cualquier volumen.



Tu negocio ahora puede mantenerse conectado por voz — a un solo toque de distancia de tu canal de ventas o marketing en Telegram.



Dirige las llamadas de Telegram a los equipos de soporte o ventas a través de PBX e intégralas con tu CRM.