Softphone
Desvía llamadas de números telefónicos personales o empresariales a Telegram. Utiliza Telegram como un softphone confiable para tus cuentas SIP.
El complemento perfecto para la telefonía de oficina para equipos de cualquier tamaño. Una solución para recibir llamadas desde numerosos números o realizar llamadas desde tu número mientras estás en roaming o en el extranjero.
Gateway
Recibe y realiza llamadas de voz a través de la cuenta de Telegram de tu empresa — en cualquier volumen.
Tu negocio ahora puede mantenerse conectado por voz — a un solo toque de distancia de tu canal de ventas o marketing en Telegram.
Dirige las llamadas de Telegram a los equipos de soporte o ventas a través de PBX e intégralas con tu CRM.
Ventajas Principales
Flexibilidad y Escalabilidad
Múltiples llamadas simultáneas y escenarios flexibles de enrutamiento: desde simples hasta altamente complejos.
Distribución Geográfica
Los servidores de SIP.TG operan en múltiples centros de datos para minimizar la latencia de las llamadas.
Soluciones Listas para Usar
Compatible con Asterisk, 3CX, FreeSWITCH, Oktell, Yate, Panasonic y muchos más.
Privacidad
Cifrado TLS/SRTP, roles y permisos detallados, servidores Worker dedicados.
Inicio Fácil
Suscripción gratuita, bot de configuración y documentación detallada para ayudarte a comenzar rápidamente.
¿Listo para Conectarte?
Contacta a un especialista
Nuestro directorio incluye desarrolladores de PBX, integradores y proveedores de VoIP de todo el mundo. Pueden implementar SIP.TG llave en mano, ayudar a pagar los servicios y proporcionar documentación financiera.
Configúralo tú mismo
Ofrecemos documentación detallada, y todas las configuraciones se gestionan a través de un bot dedicado de Telegram. Si tienes preguntas, puedes obtener ayuda en el grupo público y a través de inteligencia artificial.
Este proyecto fue desarrollado por un ganador del concurso de Telegram para mejorar la infraestructura de llamadas de voz y los componentes centrales del mensajero.