Descripción de etiquetas
|Etiqueta
|Descripción
|Socio
|Proporciona servicios de SIP.TG bajo su propia marca
|Integrador
|Implementa soluciones de SIP.TG llave en mano, integrándolas con la telefonía y los sistemas CRM existentes
|Pagos
|Ayuda a pagar los servicios de SIP.TG y a preparar documentos financieros
|Personas físicas
|Trabaja con consumidores finales (personas físicas)
|PBX
|Desarrollador de soluciones de PBX compatibles con SIP.TG
|Telecom
|Proveedor de servicios de telefonía IP donde puede comprar un número virtual y pedir servicios de llamadas internacionales
|Bitrix24
amoCRM
|Especializado en la integración con los sistemas CRM indicados
Si sus servicios son compatibles con SIP.TG, se dedica a la implementación de servicios de telefonía, está interesado en colaborar y desea aparecer en el catálogo, contáctenos en Telegram: @siptg_support.
