Skip to main content
Los servicios de SIP.TG no son autónomos — requieren interacción con proveedores de servicios externos, y la configuración puede ser compleja y tener particularidades. Aquí puede seleccionar proveedores de servicios según sus necesidades y encontrar un especialista que le ayude a implementarlos. Para su comodidad, puede elegir un país y filtrar las ofertas por etiquetas.
EtiquetaDescripción
SocioProporciona servicios de SIP.TG bajo su propia marca
IntegradorImplementa soluciones de SIP.TG llave en mano, integrándolas con la telefonía y los sistemas CRM existentes
PagosAyuda a pagar los servicios de SIP.TG y a preparar documentos financieros
Personas físicasTrabaja con consumidores finales (personas físicas)
PBXDesarrollador de soluciones de PBX compatibles con SIP.TG
TelecomProveedor de servicios de telefonía IP donde puede comprar un número virtual y pedir servicios de llamadas internacionales
Bitrix24
amoCRM		Especializado en la integración con los sistemas CRM indicados
Etiquetas:
País:
Si sus servicios son compatibles con SIP.TG, se dedica a la implementación de servicios de telefonía, está interesado en colaborar y desea aparecer en el catálogo, contáctenos en Telegram: @siptg_support.