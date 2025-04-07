Softfon
Shaxsiy yoki ish telefon raqamlaridan qo‘ng‘iroqlarni Telegram‘ga yo‘naltiring. Telegram‘ni o‘zingizning SIP hisoblaringiz uchun ishonchli softfon sifatida ishlating.
Har qanday o‘lchamdagi jamoalar uchun ofis telefoniyasiga mukammal qo‘shimcha. Ko‘p sonli raqamlardan qo‘ng‘iroqlarni yig‘ish yoki roumingda yoki chet elda o‘z raqamingizdan qo‘ng‘iroq qilish uchun yechim.
Shlyuz
Kompaniyangizning Telegram hisobi orqali ovozli qo‘ng‘iroqlarni har qanday hajmda qabul qiling va amalga oshiring.
Endi biznesingiz Telegram savdo yoki reklama kanalingizdan bir marta bosish masofasida ovozli aloqada bo‘lishi mumkin.
Telegram qo‘ng‘iroqlarini ATS orqali qo‘llab-quvvatlash yoki savdo jamoalariga yo‘naltiring, CRM bilan integratsiya qiling.
Asosiy afzalliklar
Moslashuvchanlik va kengaytiriladiganlik
Bir vaqtning o‘zida ko‘plab qo‘ng‘iroqlar va moslashuvchan qo‘ng‘iroq yo‘naltirish stsenariylari: oddiydan juda murakkabgacha.
Geografik taqsimot
SIP.TG serverlari turli ma’lumot markazlarida ishlaydi, bu qo‘ng‘iroq kechikishlarini minimallashtiradi.
Tayyor yechimlar
Asterisk, 3CX, FreeSWITCH, Oktell, Yate, Panasonic va boshqa ko‘plab tizimlarni qo‘llab-quvvatlash.
Maxfiylik
TLS-/SRTP-shifrlash, moslashuvchan rollar va ruxsatlar, maxsus Worker serverlari.
Oson boshlash
Bepul obuna, sozlash uchun bot va tez boshlash uchun batafsil hujjatlar.
Ulanmoqchiman
Mutaxassis bilan bog‘laning
Bizning katalogimizda dunyoning turli mamlakatlaridagi ATS ishlab chiquvchilari, integratorlar va IP-telefoniya operatorlari mavjud. Ular SIP.TG yechimlarini kalit topshirish asosida sozlashadi, xizmatlar uchun to‘lovda yordam berishadi va moliyaviy hujjatlarni tayyorlaydilar.
O‘zingiz sozlang
Bizda batafsil hujjatlar mavjud, barcha sozlamalar Telegram‘dagi maxsus bot orqali amalga oshiriladi. Savollar tug‘ilsa, ommaviy guruhda va sun’iy intellekt orqali yordam olishingiz mumkin.
Ushbu loyiha Telegram‘ning ovozli qo‘ng‘iroqlar infratuzilmasi va dasturiy yadrosini yaxshilash bo‘yicha tanlov g‘olibi tomonidan ishlab chiqilgan.