Teglar tavsifi
Teglar tavsifi
|Teg
|Tavsif
|Hamkor
|SIP.TG xizmatlarini o‘z brendi ostida ko‘rsatadi
|Integrator
|SIP.TG yechimlarini tayyor holatda joriy etadi, ularni mavjud telefoniya va CRM tizimlari bilan integratsiya qiladi
|To‘lov
|SIP.TG xizmatlarini to‘lashga va moliyaviy hujjatlarni tayyorlashga yordam beradi
|Jismoniy shaxslar
|Yakuniy iste’molchilar (jismoniy shaxslar) bilan ishlaydi
|ATS
|SIP.TG bilan mos ATS yechimlari ishlab chiquvchisi
|Telekom
|IP-telefoniya xizmatlari provayderi, undan virtual raqam sotib olish va xalqaro qo‘ng‘iroqlar xizmatini buyurtma qilish mumkin
|Bitrix24
amoCRM
|Ko‘rsatilgan CRM tizimlari bilan integratsiyaga ixtisoslashgan
Agar xizmatlaringiz SIP.TG bilan mos bo‘lsa, siz telefoniya xizmatlarini joriy etish bilan shug‘ullansangiz, hamkorlikka qiziqsangiz va katalogga kirmoqchi bo‘lsangiz, Telegram orqali biz bilan bog‘laning: @siptg_support.
Teglar:
Mamlakat: