SIP.TG xizmatlari mustaqil emas — ular tashqi xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar bilan o‘zaro aloqani talab qiladi, sozlash murakkab bo‘lishi va o‘ziga xos jihatlarga ega bo‘lishi mumkin. Bu yerda siz o‘z ehtiyojlaringiz uchun xizmat ko‘rsatuvchi provayderlarni tanlashingiz va ularni joriy etishga yordam beradigan mutaxassisni topishingiz mumkin. Qulaylik uchun mamlakatni tanlashingiz va takliflarni teglar bo‘yicha filtrlashingiz mumkin.
TegTavsif
HamkorSIP.TG xizmatlarini o‘z brendi ostida ko‘rsatadi
IntegratorSIP.TG yechimlarini tayyor holatda joriy etadi, ularni mavjud telefoniya va CRM tizimlari bilan integratsiya qiladi
To‘lovSIP.TG xizmatlarini to‘lashga va moliyaviy hujjatlarni tayyorlashga yordam beradi
Jismoniy shaxslarYakuniy iste’molchilar (jismoniy shaxslar) bilan ishlaydi
ATSSIP.TG bilan mos ATS yechimlari ishlab chiquvchisi
TelekomIP-telefoniya xizmatlari provayderi, undan virtual raqam sotib olish va xalqaro qo‘ng‘iroqlar xizmatini buyurtma qilish mumkin
Bitrix24
amoCRM		Ko‘rsatilgan CRM tizimlari bilan integratsiyaga ixtisoslashgan
Teglar:
Mamlakat:
Agar xizmatlaringiz SIP.TG bilan mos bo‘lsa, siz telefoniya xizmatlarini joriy etish bilan shug‘ullansangiz, hamkorlikka qiziqsangiz va katalogga kirmoqchi bo‘lsangiz, Telegram orqali biz bilan bog‘laning: @siptg_support.