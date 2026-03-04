Ko‘p so‘raladigan savollar (FAQ)

Avvalroq haqiqatan ham “sinov”/“start” tariflari bor edi. Hozir hammasi uchta obunaga almashtirilgan:
  • “Bepul” (Free) — test uchun asosiy funksiyalarni beradi, daqiqalar cheklangan va qo‘ng‘iroqlar yozib olinmaydi.
  • “Softphone” — Telegram’ni SIP‑klient sifatida ishlatish uchun pullik obuna (bir nechta SIP‑akkauntlar, qo‘ng‘iroqlarni yozib olish va hokazo).
  • “Gateway” — Telegram akkauntini ATС uchun SIP‑trunk sifatida ishlatish uchun pullik obuna (bitta Telegram akkaunti orqali qo‘ng‘iroqlarni qabul qilish/amalga oshirish).
Agar siz Telegram’ingizni ATC (SIP‑trunk) orqali kiruvchi/chiquvchi qo‘ng‘iroqlar uchun ulamoqchi bo‘lsangiz, “Gateway”ni tanlang. Agar shaxsiy yoki jamoaviy qo‘ng‘iroqlar uchun IP‑telefoniyadagi/ATC’dagi akkauntlarni Telegram’ga ulash kerak bo‘lsa, “Softphone”dan foydalaning.
Obunani ko‘chirish imkoniyati yo‘q. Istisno holatlarda eski obuna amal qilish muddatining foydalanilmagan qismiga mutanosib tarzda mablag‘ni balansga qayta hisoblab, obunani muddatidan oldin to‘xtatish mumkin.Buni tekshirtirish uchun obuna to‘langan akkauntdan @siptg_support qo‘llab‑quvvatlash xizmatiga yozing va quyidagilarni ko‘rsating:
  1. Qaysi akkaunt obuna Bo‘yicha To‘lovchi va Buyurtmachidir;
  2. Qaysi akkaunt yangi Buyurtmachi bo‘lishi kerak;
  3. Ko‘chirish sababi.
Qo‘llab‑quvvatlash xodimlari obunani to‘xtatish mumkinligini tekshiradi va natijasi haqida xabar beradi.Ba’zi hollarda butun obunani ko‘chirishdan ko‘ra SIP‑akkauntlarni boshqa foydalanuvchiga biriktirib qo‘yish osonroq bo‘ladi.
Standart bo‘yicha, obunani to‘laganingizdan so‘ng avto‑uzaytirish yoqiladi (agar karta saqlangan bo‘lsa yoki balansingiz musbat bo‘lsa). Navbatdagi davr tugashidan bir necha kun oldin bot obunani avtomatik ravishda uzaytirishga harakat qiladi.
  • Avto‑uzaytirishni o‘chirish uchun @siptg_bot botida /subscriptions bo‘limiga kiring, faol obunani tanlang va belgisini olib tashlang.
  • Joriy davr uchun allaqachon yechib olingan mablag‘lar avtomatik tarzda qaytarilmaydi, lekin shartlarga qarab, qo‘llab‑quvvatlash xizmati bilan qisman qaytarish imkoniyatini muhokama qilishingiz mumkin.
@siptg_bot botidagi /subscriptions bo‘limida to‘lov davrini tanlashingiz mumkin: 6 oy (chegirmasiz), 12 oy (10% chegirma) yoki 36 oy (30% chegirma). “Gateway” va “Softphone” obunalari uchun to‘g‘ridan‑to‘g‘ri oyma‑oy to‘lov nazarda tutilmagan, lekin siz 6 oyga to‘lab, avto‑uzaytirishni o‘chirib qo‘yishingiz mumkin.Agar sizga yanada moslashuvchan variantlar (masalan, oyma‑oy yoki chorakma‑chorak) kerak bo‘lsa, bunga hamkorlarimiz yordam berishi mumkin — batafsil ma’lumot uchun Yechimlar katalogi sahifasini ko‘ring.
  • @siptg_bot botida /subscriptions bo‘limini oching — u yerda faol obunalar va ularning uzaytirish sanasini ko‘rasiz.
  • Agar qaysi Telegram akkauntidan yechib olinayotganini tushunmasangiz, tasdiqlovchi to‘lov hujjati (yoki tranzaksiya skrinshoti) bilan @siptg_support qo‘llab‑quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Mutaxassislar obuna qaysi akkauntga biriktirilganini topib berishadi.
Botdagi /paysystem bo‘limida to‘lov usulini tanlashingiz mumkin (bank kartalari, PayPal, kriptovalyuta, yuridik shaxslar uchun hisob‑faktura va hokazo).
  • Qaysi valyutada to‘lash mumkinligi aniq to‘lov provayderiga bog‘liq;
  • Agar mahalliy valyutangiz yo‘q bo‘lsa, konvertatsiya amalga oshiriladi;
  • Xizmatlarni turli davlatlardagi hamkorlarimiz orqali ham to‘lashingiz mumkin — batafsil ma’lumot uchun Yechimlar katalogi sahifasiga qarang.
2025‑yil 9‑iyuldan boshlab biz QQS (VAT) to‘lovchisi maqomini oldik va quyidagi VAT raqamiga egamiz: LT100018548216. Ushbu sana boshlab chiqarilgan barcha yangi hisob‑fakturalarda mazkur raqam ko‘rsatiladi.
Bu yerda SIP‑akkaunt Egasi, SIP‑akkaunt Foydalanuvchisi, Buyurtmachi va To‘lovchi rollari aralashib ketgan. Ta’riflangan holatda xodim Buyurtmachi sifatida qabul qilinadi (chunki obuna uning nomiga ulangan), SIP‑akkaunt egasi esa (xodimni Foydalanuvchi qilib tayinlagan shaxs) To‘lovchi sifatida ko‘riladi.Obuna amal qilishi To‘lovchiga tarqalmaydi (agar Buyurtmachi va To‘lovchi turli shaxslar bo‘lsa), shuning uchun SIP‑akkaunt egasi bepul obuna bilan qoladi va o‘z SIP‑akkauntlariga Foydalanuvchilarni tayinlay olmaydi.Cheklovlar bo‘lmasligi uchun “Softphone” obunasining Buyurtmachisi faqat SIP‑akkauntlar Egasi bo‘lishi kerak.Batafsil: SIP‑akkaunt egasi va foydalanuvchisi rollari.
Obunani uzaytirish muddatini (masalan, 12 oy) kiritmoqdaman, lekin muddat qayta o‘rnatilib (masalan, 1 oy) bo‘lib qoladi.Bu obunani juda erta uzaytirishga urinish tufayli sodir bo‘ladi. Obunani tugash sanasiga yaqinroq vaqtda uzaytirib ko‘ring yoki oldindan uzaytirib berishni so‘rab @siptg_support qo‘llab‑quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
Agar sizda hanuz savollar qolgan bo‘lsa, bizdan yordam so‘rashingiz mumkin. Batafsil: Qanday qilib yordam olish mumkin.